Aurupesur SC 4 EasyFix Iron
Aurupuhasti SC 4 EasyFix Iron põrandaotsikuga EasyFix ja aurupressrauaga. Koos pidevalt täidetava eemaldatava veepaagiga katkestusteta puhastamiseks.
Kärcheri äärmiselt mugav aurupuhasti SC 4 EasyFix Iron puhastab kemikaalideta ja seda saab kasutada kodus praktiliselt kõikjal. Auru kaheastmelise reguleerimisega saab auruvoo intensiivsust kohandada puhastatava pinnaga ja selle määrdumisastmega. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab kodumajapidamise tüüpilistelt kõvadelt pindadelt 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavalistest majapidamises esinevatest bakteritest²⁾. Õigete tarvikute kasutamisel tagab seade katteplaatide, kütteplaatide, väljatõmbekummide ja ka kõige väiksemate pragude eeskujuliku puhtuse. Kindlalt eemaldatakse isegi tõrges mustus. Tarnitav aurupressraud vähendab tavalist pressimisaega kaks korda. Põrandaotsik EasyFix on paindliku liigendi, mis tagab suurepärase ergonoomika, ja lamelltehnoloogia muljetavaldav kombinatsioon, mis tagab täiusliku puhtuse. Tänu mugavale takjakinnitussüsteemile saab põrandapuhastuslapi kinnitada põrandaotsikule ja sealt uuesti eemaldada kiiresti ja lihtsalt puutumata kokku mustusega. Eemaldatav pidevalt täidetav veepaak võimaldab katkestusteta puhastamist. Muud varustuseelised: integreeritud kaabli hoiukamber, tarvikute hoiukamber, põrandaotsiku parkimiskoht.
Omadused ja tulu
Pidevalt taastäidetav, eemaldatav veepaakKatkestusteta puhastus ja veepaagi mugav täitmine.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale. Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada. Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Juhtme integreeritud hoiustamiskohtToitejuhtme ja lisatarvikute turvaline hoiustamine.
Aurusurvetriikraud EasyFinish
- Auru-survetriikraud, millel on fikseeritud temperatuuriseadistused, automaatne väljalülitusfunktsioon ja kerge tald. Kuni 50% kiirem töö.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud
- Erinevate pindade tõhus puhastus põrandaotsaku, käsiotsaku, ümmarguse harja ja teiste tarvikute abil.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Lapselukk aurupüstolil
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Aurujoa reguleerimisnupp käepidemel
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Lisatarvikute hoiustamine ja parkimisasend
- Praktiline lisatarvikute hoidik. Parkimisasend põrandaotsikule tööpauside ajaks.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti masinal
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 100
|Kütteväljund (W)
|2000
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 3,5
|Kaabli pikkus (m)
|4
|Kuumenemisaeg (min)
|4
|Katla maht (l)
|0,5
|Paagi maht (l)
|0,8
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivivastane pulber: 3 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Aurusurvetriikraud EasyFinish
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kaheastmeline)
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.3 m
- Raudühendus
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
- Triikimine
