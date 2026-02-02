Kärcheri äärmiselt mugav aurupuhasti SC 4 EasyFix Iron puhastab kemikaalideta ja seda saab kasutada kodus praktiliselt kõikjal. Auru kaheastmelise reguleerimisega saab auruvoo intensiivsust kohandada puhastatava pinnaga ja selle määrdumisastmega. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab kodumajapidamise tüüpilistelt kõvadelt pindadelt 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavalistest majapidamises esinevatest bakteritest²⁾. Õigete tarvikute kasutamisel tagab seade katteplaatide, kütteplaatide, väljatõmbekummide ja ka kõige väiksemate pragude eeskujuliku puhtuse. Kindlalt eemaldatakse isegi tõrges mustus. Tarnitav aurupressraud vähendab tavalist pressimisaega kaks korda. Põrandaotsik EasyFix on paindliku liigendi, mis tagab suurepärase ergonoomika, ja lamelltehnoloogia muljetavaldav kombinatsioon, mis tagab täiusliku puhtuse. Tänu mugavale takjakinnitussüsteemile saab põrandapuhastuslapi kinnitada põrandaotsikule ja sealt uuesti eemaldada kiiresti ja lihtsalt puutumata kokku mustusega. Eemaldatav pidevalt täidetav veepaak võimaldab katkestusteta puhastamist. Muud varustuseelised: integreeritud kaabli hoiukamber, tarvikute hoiukamber, põrandaotsiku parkimiskoht.