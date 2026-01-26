Mugav aurupuhasti SC 4 EasyFix Premium koos laiendatud tarvikukomplektiga mustuse veelgi sihipärasemaks eemaldamiseks tagab hügieenilise puhtuse kogu kodus. Seade puhastab täiesti ilma kemikaalideta ja seda saab kasutada praktiliselt kõikjal. Isegi vaipadel – tänu kaasapandud vaibatallale. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab kodumajapidamise tüüpilistelt kõvadelt pindadelt 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavalistest majapidamises esinevatest bakteritest²⁾. Selle lai valik tarvikuid võimaldab põhjalikult puhastada katteplaadid, kütteplaadid, väljatõmbekummid ja isegi kõige väiksemad praod. Isegi äärmiselt tõrksa mustuse eemaldamine pole probleem. Lamelltehnoloogial põhinev paindlik põrandaotsik EasyFix tagab suurepärase ergonoomika ja täiusliku puhastustulemuse. Tänu mugavale takjakinnitussüsteemile saab mikrokiudlapi kinnitada põrandaotsikule ja uuesti eemaldada kiiresti ja lihtsalt puutumata kokku mustusega. Auru kaheastmelise reguleerimisega saab auruvoo reguleerida optimaalselt vastavaks pinnale ja selle määrdumisastmele. Pidevalt täidetav veepaak võimaldab katkestusteta puhastamist. Aurupuhastil SC 4 EasyFix Premium on integreeritud kaablihoiukamber, tarvikute hoiukamber ja põrandaotsiku parkimiskoht.