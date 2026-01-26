Aurupesur SC 4 EasyFix Plus
Puhastab vaibad täisauruga: aurupuhasti SC 4 EasyFix Premium vaibatalla ja praktiliste tarvikutega. Ideaalne katkematuks puhastamiseks tänu pidevalt täidetavale veepaagile.
Mugav aurupuhasti SC 4 EasyFix Premium koos laiendatud tarvikukomplektiga mustuse veelgi sihipärasemaks eemaldamiseks tagab hügieenilise puhtuse kogu kodus. Seade puhastab täiesti ilma kemikaalideta ja seda saab kasutada praktiliselt kõikjal. Isegi vaipadel – tänu kaasapandud vaibatallale. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab kodumajapidamise tüüpilistelt kõvadelt pindadelt 99,999% koroonaviirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavalistest majapidamises esinevatest bakteritest²⁾. Selle lai valik tarvikuid võimaldab põhjalikult puhastada katteplaadid, kütteplaadid, väljatõmbekummid ja isegi kõige väiksemad praod. Isegi äärmiselt tõrksa mustuse eemaldamine pole probleem. Lamelltehnoloogial põhinev paindlik põrandaotsik EasyFix tagab suurepärase ergonoomika ja täiusliku puhastustulemuse. Tänu mugavale takjakinnitussüsteemile saab mikrokiudlapi kinnitada põrandaotsikule ja uuesti eemaldada kiiresti ja lihtsalt puutumata kokku mustusega. Auru kaheastmelise reguleerimisega saab auruvoo reguleerida optimaalselt vastavaks pinnale ja selle määrdumisastmele. Pidevalt täidetav veepaak võimaldab katkestusteta puhastamist. Aurupuhastil SC 4 EasyFix Premium on integreeritud kaablihoiukamber, tarvikute hoiukamber ja põrandaotsiku parkimiskoht.
Omadused ja tulu
Pidevalt taastäidetav, eemaldatav veepaakKatkestusteta puhastus ja veepaagi mugav täitmine.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale. Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada. Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Juhtme integreeritud hoiustamiskohtToitejuhtme ja lisatarvikute turvaline hoiustamine.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud
- Erinevate pindade tõhus puhastus põrandaotsaku, käsiotsaku, ümmarguse harja ja teiste tarvikute abil.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Lapselukk aurupüstolil
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Aurujoa reguleerimisnupp käepidemel
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Lisatarvikute hoiustamine ja parkimisasend
- Praktiline lisatarvikute hoidik. Parkimisasend põrandaotsikule tööpauside ajaks.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti masinal
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 100
|Kütteväljund (W)
|2000
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 3,5
|Kaabli pikkus (m)
|4
|Kuumenemisaeg (min)
|4
|Katla maht (l)
|0,5
|Paagi maht (l)
|0,8
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 2 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivivastane pulber: 3 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Survedüüs
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Ümmargune hari, suur
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
- Vaibaotsik
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: käepidemel (kaheastmeline)
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.2 m
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Värskendage vaipkattega põrandaid
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
