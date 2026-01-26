Aurupesur SC 5 Deluxe Signature Line
Aurupuhasti SC 5 Deluxe on varustatud LED-ribaga, reaalaja temperatuuri LED-näidikuga, funktsiooniga VapoHydro ja täiusliku lisavarustusega, puhastab mugavalt ja ilma katkestusteta.
Ainult meie kõige innovaatilisemad, suure jõudlusega tooted kannavad tehnoloogiapioneeri ja ettevõtte asutaja Alfred Kärcheri nime. Uus SC 5 Deluxe Signature Line: on kohe äratuntav kui oma tootekategooria parim Kärcheri seade. Meie parim aurupuhasti SC 5 Deluxe Signature Line muudab hügieenilise puhastamise lõõgastusharjutuseks. Tipptasemel funktsioonid, nt võimalus reguleerida auruvoogu vastavaks pinnale ja selle määrdumisastmele, või funktsioon VapoHydro, mida saab kasutada lisaks aurule ka kuuma vee sisselülitamiseks, tagavad töötamise ajal tõelised VAU-hetked. Veepaak on eemaldatav ja pidevalt täidetav, tagades katkestusteta puhastamise. Tänu reaalaja LED-ekraanile näete seadme töövalmidust ja tänu sisseehitatud tarvikute kambrile ei piirdu töö tulemus ainult puhta koduga.
Omadused ja tulu
Signature Line'i eelisedFirma asutaja Alfred Kärcheri signatuur märgib toodet kui parimat Kärcheri seadet omas kategoorias. Muude eksklusiivsete eeliste hulka kuuluvad rakenduste tugi ja pikendatud garantii.
Parkimiskoht põrandaotsiku hõlpsaks parkimiseks tööpauside ajal.LED temperatuuri kuvamiseks reaalajas
Mugav lisatarvikute hoidik ja parkimisasendLisatarvikute, pikendustoru, juhtmete ja auruvooliku mugav hoiustamine.
Funktsioon VapoHydro
- Lisaks aurule saab kasutada ka kuuma vett See tähendab, et mustuse saab hõlpsasti lahustada ja lihtsalt ära pesta.
Pidevalt taastäidetav, eemaldatav veepaak
- Katkestusteta puhastuseks ja veepaagi mugavaks täitmiseks.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.
- Tänu tõhusale lamelltehnikale saavad kodu mistahes tüüpi kõvapõrandad optimaalselt puhtaks.
- Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada.
- Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud
- Erinevate pindade tõhus puhastus põrandaotsaku, käsiotsaku, ümmarguse harja ja teiste tarvikute abil.
Lapselukk aurupüstolil
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
Aurujoa kolmeastmeline reguleerimise võimalus.
- Auru vooluhulka saab reguleerida vastavalt puhastatava pinna ja mustuse tüübile.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti masinal
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 130
|Kütteväljund (W)
|2250
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|4
|Kaabli pikkus (m)
|6
|Kuumenemisaeg (min)
|3
|Katla maht (l)
|0,5
|Paagi maht (l)
|1,3
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 2 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivivastane pulber: 3 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Survedüüs
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Ümmargune hari, suur
- Praohari
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
- Vaibaotsik
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: seadmel (kolmeastmeline)
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.3 m
- Raudühendus
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Funktsioon VapoHydro
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
- Plaadivuugid
