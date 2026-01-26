Ainult meie kõige innovaatilisemad, suure jõudlusega tooted kannavad tehnoloogiapioneeri ja ettevõtte asutaja Alfred Kärcheri nime. Uus SC 5 Deluxe Signature Line: on kohe äratuntav kui oma tootekategooria parim Kärcheri seade. Meie parim aurupuhasti SC 5 Deluxe Signature Line muudab hügieenilise puhastamise lõõgastusharjutuseks. Tipptasemel funktsioonid, nt võimalus reguleerida auruvoogu vastavaks pinnale ja selle määrdumisastmele, või funktsioon VapoHydro, mida saab kasutada lisaks aurule ka kuuma vee sisselülitamiseks, tagavad töötamise ajal tõelised VAU-hetked. Veepaak on eemaldatav ja pidevalt täidetav, tagades katkestusteta puhastamise. Tänu reaalaja LED-ekraanile näete seadme töövalmidust ja tänu sisseehitatud tarvikute kambrile ei piirdu töö tulemus ainult puhta koduga.