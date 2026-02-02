Aurupesur SC 5 EasyFix Iron
Aurupuhasti SC 5 EasyFix töötab 4,2-baarisel aururõhul ja hõlmab aurupressrauda, funktsiooni VapoHydro, põrandaotsikut ja muid tarvikuid.
Aurupuhasti SC 5 EasyFix Iron ei näe ainult hea välja, vaid tagab ka täieliku puhastuse: Suurepärane 4,2-baarine aururõhk muudab selle oma klassi parimaks aurupuhastiks. Neljaastmeline auru reguleerimine võimaldab kohandada auruvoogu vastavalt vajadusele. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab kodumajapidamise tüüpilistelt kõvadelt pindadelt 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavalistest majapidamises esinevatest bakteritest²⁾. Tänu tarvikute laiale valikule puhastab see ideaalselt siledaid pindu, väljatõmbekumme, nurki ja pragusid. Eriti praktiline aurupressraud, mis on samuti kaasa pandud, kiirendab pressimist 50% võrra. Funktsioon VapoHydro võimaldab lisaks kuuma vee lisamist ja tõrksa mustuse kergemat eemaldamist ja mahapesemist. Paindlik põrandaotsik EasyFix põhineb muljetavaldaval ja tõhusal lamelltehnoloogial. Tänu mugavale takjakinnitussüsteemile saab põrandalapi kinnitada põrandaotsikule ja sealt uuesti eemaldada mugavalt puutumata kokku mustusega. Veepaaki saab eemaldada ja pidevalt täita. Muud varustuseelised: integreeritud kaabli hoiukamber, tarvikute hoiukamber, põrandaotsiku parkimiskoht.
Omadused ja tulu
Funktsioon VapoHydroLisab aurule kuuma vett. Mustuse eemaldamine on lihtsam – see lihtsalt pestakse minema. Veelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale. Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada. Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Pidevalt taastäidetav, eemaldatav veepaakKatkestusteta puhastuseks ja veepaagi mugavaks täitmiseks.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud, sh auru-survetriikraud
- Erinevate pindade tõhus puhastus põrandaotsaku, käsiotsaku, ümmarguse harja ja teiste tarvikute abil.
- Auru-survetriikraud, millel on fikseeritud temperatuuriseadistused, automaatne väljalülitusfunktsioon ja kerge tald. Kuni 50% kiirem töö.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Lapselukk aurupüstolil
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
4-astmeline aurujoa reguleerimisvõimalus
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Lisatarvikute hoiustamine ja parkimisasend
- Praktiline lisatarvikute hoidik. Parkimisasend põrandaotsikule tööpauside ajaks.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti masinal
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
Juhtme integreeritud hoiustamiskoht
- Toitejuhtme ja lisatarvikute turvaline hoiustamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 150
|Kütteväljund (W)
|2250
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 4,2
|Kaabli pikkus (m)
|6
|Kuumenemisaeg (min)
|3
|Katla maht (l)
|0,5
|Paagi maht (l)
|1,5
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivivastane pulber: 3 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Aurusurvetriikraud EasyFinish
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: seadmel (4 taset)
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.3 m
- Raudühendus
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Funktsioon VapoHydro
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
- Triikimine
