Aurupuhasti SC 5 EasyFix Iron ei näe ainult hea välja, vaid tagab ka täieliku puhastuse: Suurepärane 4,2-baarine aururõhk muudab selle oma klassi parimaks aurupuhastiks. Neljaastmeline auru reguleerimine võimaldab kohandada auruvoogu vastavalt vajadusele. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab kodumajapidamise tüüpilistelt kõvadelt pindadelt 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavalistest majapidamises esinevatest bakteritest²⁾. Tänu tarvikute laiale valikule puhastab see ideaalselt siledaid pindu, väljatõmbekumme, nurki ja pragusid. Eriti praktiline aurupressraud, mis on samuti kaasa pandud, kiirendab pressimist 50% võrra. Funktsioon VapoHydro võimaldab lisaks kuuma vee lisamist ja tõrksa mustuse kergemat eemaldamist ja mahapesemist. Paindlik põrandaotsik EasyFix põhineb muljetavaldaval ja tõhusal lamelltehnoloogial. Tänu mugavale takjakinnitussüsteemile saab põrandalapi kinnitada põrandaotsikule ja sealt uuesti eemaldada mugavalt puutumata kokku mustusega. Veepaaki saab eemaldada ja pidevalt täita. Muud varustuseelised: integreeritud kaabli hoiukamber, tarvikute hoiukamber, põrandaotsiku parkimiskoht.