Puhastamine ja aurupressimine? Täisaurul edasi! Kärcheri aurupuhastiga SC 5 EasyFix probleemi pole. Seda seetõttu, et oma klassi kõige võimsamal aurupuhastil (aururõhk 4,2 baari) on ka aurupressraua ühendamise võimalus. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab kodumajapidamise tüüpilistelt kõvadelt pindadelt 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavalistest majapidamises esinevatest bakteritest²⁾. Erinevate tarvikute kasutamisel saavad katteplaadid, kütteplaadid, väljatõmbekummid ja isegi väikseimad praod puhtaks olenemata nende määrdumisastmest. Paindliku liigendiga põrandaotsik EasyFix võimaldab ergonoomilist tööd. Lamelltehnoloogia tagab täiusliku puhtuse. Põrandalapi saab kinnitada põrandaotsikule ja sealt uuesti eemaldada kiiresti ja lihtsalt puutumata kokku mustusega. Funktsioon VapoHydro eemaldab kuuma vee lisamisega tõrksa mustuse veel kergemini. Auruvoo intensiivsust saab reguleerida vastavalt pinnale ja selle määrdumisastmele. Eemaldatav pidevalt täidetav veepaak võimaldab katkestusteta puhastamist. Muud varustuseelised: integreeritud kaabli hoiukamber, tarvikute hoiukamber, põrandaotsiku parkimiskoht.