Aurupesur SC 5 EasyFix Iron Plug
Võimas ja paindlik: aurupuhasti SC 5 EasyFix aururõhuga 4,2 baari ja aurupressraua ühendusega. Koos funktsiooniga VapoHydro, pidevalt täidetava veepaagi ja põrandaotsikuga EasyFix.
Puhastamine ja aurupressimine? Täisaurul edasi! Kärcheri aurupuhastiga SC 5 EasyFix probleemi pole. Seda seetõttu, et oma klassi kõige võimsamal aurupuhastil (aururõhk 4,2 baari) on ka aurupressraua ühendamise võimalus. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab kodumajapidamise tüüpilistelt kõvadelt pindadelt 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist tavalistest majapidamises esinevatest bakteritest²⁾. Erinevate tarvikute kasutamisel saavad katteplaadid, kütteplaadid, väljatõmbekummid ja isegi väikseimad praod puhtaks olenemata nende määrdumisastmest. Paindliku liigendiga põrandaotsik EasyFix võimaldab ergonoomilist tööd. Lamelltehnoloogia tagab täiusliku puhtuse. Põrandalapi saab kinnitada põrandaotsikule ja sealt uuesti eemaldada kiiresti ja lihtsalt puutumata kokku mustusega. Funktsioon VapoHydro eemaldab kuuma vee lisamisega tõrksa mustuse veel kergemini. Auruvoo intensiivsust saab reguleerida vastavalt pinnale ja selle määrdumisastmele. Eemaldatav pidevalt täidetav veepaak võimaldab katkestusteta puhastamist. Muud varustuseelised: integreeritud kaabli hoiukamber, tarvikute hoiukamber, põrandaotsiku parkimiskoht.
Omadused ja tulu
Funktsioon VapoHydroLisab aurule kuuma vett. Mustuse eemaldamine on lihtsam – see lihtsalt pestakse minema. Veelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale. Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada. Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Pidevalt taastäidetav, eemaldatav veepaakKatkestusteta puhastuseks ja veepaagi mugavaks täitmiseks.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud
- Erinevate pindade tõhus puhastus põrandaotsaku, käsiotsaku, ümmarguse harja ja teiste tarvikute abil.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Lapselukk aurupüstolil
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
4-astmeline aurujoa reguleerimisvõimalus
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Lisatarvikute hoiustamine ja parkimisasend
- Praktiline lisatarvikute hoidik. Parkimisasend põrandaotsikule tööpauside ajaks.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti masinal
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
Juhtme integreeritud hoiustamiskoht
- Toitejuhtme ja lisatarvikute turvaline hoiustamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 150
|Kütteväljund (W)
|2250
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 4,2
|Kaabli pikkus (m)
|6
|Kuumenemisaeg (min)
|3
|Katla maht (l)
|0,5
|Paagi maht (l)
|1,5
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivivastane pulber: 3 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: seadmel (4 taset)
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.3 m
- Raudühendus
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Funktsioon VapoHydro
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.