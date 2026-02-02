Aurupesur SC 5 EF Iron Select Bath Edition
4,2-baarise aururõhuga aurupuhasti SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition sisaldab aururõhuga triikrauda, VapoHydro funktsiooni, põrandaotsikut ja muid tarvikuid.
SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition ei ole ainult mugav, vaid puhastab efektiivselt suure aurujõu abil: suurepärane 4,2-baarine aururõhk teeb sellest oma klassi parima aurupuhasti. Neljaastmeline aururegulatsioon võimaldab auruvoolu vastavalt vajadusele reguleerida. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab tüüpilistelt majapidamises kasutatavatelt kõvadelt pindadelt 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist kodumajapidamises levinud bakteritest²⁾. Ja tänu laiale saadaolevate tarvikute valikule saab see suurepäraselt puhastada siledaid pindu, õhupuhastit, nurki ja vahesid. Kaasas olev eriti praktiline surveaurutriikraud kiirendab triikimist 50%. Lisaks võimaldab VapoHydro funktsioon lisada kuuma vett ning hõlpsamini eemaldada ja maha pesta tõrksa mustuse. Paindlikul EasyFixi põrandaotsal on muljetavaldav ja tõhus lamelltehnoloogia. Konks-silmussüsteemi abil saab põrandapuhastuslapi mugavalt kinnitada põrandaotsiku külge, ilma et peaks mustusega kokku puutuma. Veepaaki saab eemaldada ja püsivalt uuesti täita. Kaasas on ka integreeritud kaablihoidik, tarvikute panipaik ja põrandaotsiku parkimisasend.
Omadused ja tulu
Funktsioon VapoHydroLisab aurule kuuma vett. Mustuse eemaldamine on lihtsam – see lihtsalt pestakse minema. Veelgi paremate puhastustulemuste saavutamiseks.
Põrandapuhastuskomplekt EasyFix, kuhu kuuluvad painduva ühendusega põrandaotsak ning mugav takjapaelkinnitus põrandalapi jaoks.Optimaalsed puhastustulemused kõikidel kodustel kõvakattega pindadel tänu tõhusale lamelltehnoloogiale. Kontaktivaba lapivahetus mustusega kokku puutumata; takjaribaga põrandapesulappi on lihtne paigaldada. Ergonoomiline ja tõhus puhastus, painduv otsiku ühendus tagab täiskontakti põrandaga, hoolimata kasutaja pikkusest.
Pidevalt taastäidetav, eemaldatav veepaakKatkestusteta puhastuseks ja veepaagi mugavaks täitmiseks.
Multifunktsionaalsed lisatarvikud, sh auru-survetriikraud
- Erinevate pindade tõhus puhastus põrandaotsaku, käsiotsaku, ümmarguse harja ja teiste tarvikute abil.
- Auru-survetriikraud, millel on fikseeritud temperatuuriseadistused, automaatne väljalülitusfunktsioon ja kerge tald. Kuni 50% kiirem töö.
Põrandapesulapp ja käsiotsaku katted
- Põhjalikemate puhastustulemuste saavutamiseks ja mustuse paremaks eemaldamiseks.
Lapselukk aurupüstolil
- Lukustussüsteem kaitseb seadet mängivate laste eest.
4-astmeline aurujoa reguleerimisvõimalus
- Aurujoa suurust saab reguleerida vastavalt puhastatavale pinnale ja mustusele.
Lisatarvikute hoiustamine ja parkimisasend
- Praktiline lisatarvikute hoidik. Parkimisasend põrandaotsikule tööpauside ajaks.
Sisse- ja väljalülitamise lüliti masinal
- Lihtne sisse ja välja lülitada.
Juhtme integreeritud hoiustamiskoht
- Toitejuhtme ja lisatarvikute turvaline hoiustamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Sertifikaat¹⁾
|Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest¹⁾ ja 99,99% bakteritest²⁾
|Puhastusjõudlus ühe paagitäiega (m²)
|u. 150
|Kütteväljund (W)
|2250
|Maksimaalne aururõhk (bar)
|max. 4,2
|Kaabli pikkus (m)
|6
|Kuumenemisaeg (min)
|3
|Katla maht (l)
|0,5
|Paagi maht (l)
|1,5
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara). / ²⁾ Põhjalikul puhastamisel Kärcheri aurupesuriga eemaldatakse 99,99% kõigist kodumajapidamise siledatel ja kõvadel pindadel leiduvatest tarvapärastest bakteritest – tingimusel, et puhastamine toimub kiirusel 30 cm/s ja maksimaalse aurusurvega (katsebakter: Enterococcus hirae).
Scope of supply
- EasyFix universaalne põrandapuhastuslapp: 1 tk.
- Mikrokiudkate käsiotsikule: 1 tk.
- Katlakivivastane pulber: 3 tk.
- Peenike otsik
- Käsiotsik
- Aknaotsik Comfort
- Ümmargune hari, must: 1 tk.
- XXL praohari
- Aurusurvetriikraud EasyFinish
- Põrandaotsik: EasyFix
- Aurutorude kogus: 2 tk.
- Aurutorude pikkus: 0.5 m
Seadmed
- Lapsekindel ohutuslukk
- Ohutusklapp
- Aurujoa reguleerimine: seadmel (4 taset)
- Paak: eemaldatav ja vajadusel uuesti täidetav
- Auruvoolik päästikpüstoliga: 2.3 m
- Raudühendus
- Integreeritud sisse- ja väljalülitamise lüliti
- Funktsioon VapoHydro
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Kraanid
- Kraanikauss
- Seinaplaadid
- Aknad ja klaaspinnad
- Väljalaske katted
- Pliidiplaadid
- Triikimine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.