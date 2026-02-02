SC 5 EasyFix Iron Select Bath Edition ei ole ainult mugav, vaid puhastab efektiivselt suure aurujõu abil: suurepärane 4,2-baarine aururõhk teeb sellest oma klassi parima aurupuhasti. Neljaastmeline aururegulatsioon võimaldab auruvoolu vastavalt vajadusele reguleerida. Põhjalik puhastamine Kärcheri aurupuhastiga eemaldab tüüpilistelt majapidamises kasutatavatelt kõvadelt pindadelt 99,999% viirustest¹⁾ ja 99,99% kõigist kodumajapidamises levinud bakteritest²⁾. Ja tänu laiale saadaolevate tarvikute valikule saab see suurepäraselt puhastada siledaid pindu, õhupuhastit, nurki ja vahesid. Kaasas olev eriti praktiline surveaurutriikraud kiirendab triikimist 50%. Lisaks võimaldab VapoHydro funktsioon lisada kuuma vett ning hõlpsamini eemaldada ja maha pesta tõrksa mustuse. Paindlikul EasyFixi põrandaotsal on muljetavaldav ja tõhus lamelltehnoloogia. Konks-silmussüsteemi abil saab põrandapuhastuslapi mugavalt kinnitada põrandaotsiku külge, ilma et peaks mustusega kokku puutuma. Veepaaki saab eemaldada ja püsivalt uuesti täita. Kaasas on ka integreeritud kaablihoidik, tarvikute panipaik ja põrandaotsiku parkimisasend.