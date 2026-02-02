Elektriline jääkaabits EDI 4
Eemaldab kõige raskema jää auto tuuleklaasilt ühe liigutusega: EDI 4 elektriline jääkaabits, millel on pöörlev ketas ja kuus tugevat plastikust tera.
EDI 4 elektriline jääkaabits teeb viimaks lõpu raskele tükk-tüki haaval jää eemaldamisele. Pöörleva ketta ja kuue tugeva plastikust teraga jääkaabits eemaldab auto tuuleklaasilt raskusteta isegi kõige raskema jää ühe liigutusega. Kui EDI 4 on ooterežiimil, siis vajutage õrnalt seadmele - pöördketas hakkab uuesti tööle ning jää tuleb lahti nagu võluväel. Kui terad peaksid kuluma, siis saab pöördketast vahetada ilma tööriistadeta (ketas on saadaval varuosana). Jääkaabitsa modernne ja kompaktne disain ning kaitsekate muudavad seadme käsitsemise ja hoiustamise lihtsaks. Ühest aku laadimiskorrast piisab mitmeks kasutuseks Integreeritud LED tuli vilgub, kui seade vajab laadimist
Omadused ja tulu
Tugevate plastikust teradega pöörlev ketasLöögikindel pöördketas eemaldab raskusteta kõige kangekaelsema jää
Kinnitust on võimalik on muutaPöördketast saab kiiresti ja lihtsalt vahetada ilma tööriistadeta
Võimsad liitiumioon akuelemendidÜhest aku laadimiskorrast piisab mitmeks kasutuseks
Lihtne kasutada
- Õrna pealtvajutusega hakkab pöördketas uuesti pöörlema
Seadmel on LED-näidik
- Integreeritud LED tuli vilgub, kui seade vajab laadimist
Kaasas on kaitsekate
- Kindlaks tööks ja hoiustamiseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku tööaeg (min)
|15
|Aku laadimisaeg (h)
|3
|Ketta diameeter (mm)
|100
|Ketta kiirus (rpm)
|500
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|133 x 124 x 110
Scope of supply
- Liitiumioonaku
- Aku laadimise kaabel
- Kaitsekork
- Kaabitsa ketas
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Tuuleklaasid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.