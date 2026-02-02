EDI 4 elektriline jääkaabits teeb viimaks lõpu raskele tükk-tüki haaval jää eemaldamisele. Pöörleva ketta ja kuue tugeva plastikust teraga jääkaabits eemaldab auto tuuleklaasilt raskusteta isegi kõige raskema jää ühe liigutusega. Kui EDI 4 on ooterežiimil, siis vajutage õrnalt seadmele - pöördketas hakkab uuesti tööle ning jää tuleb lahti nagu võluväel. Kui terad peaksid kuluma, siis saab pöördketast vahetada ilma tööriistadeta (ketas on saadaval varuosana). Jääkaabitsa modernne ja kompaktne disain ning kaitsekate muudavad seadme käsitsemise ja hoiustamise lihtsaks. Ühest aku laadimiskorrast piisab mitmeks kasutuseks Integreeritud LED tuli vilgub, kui seade vajab laadimist