Elektriline jääkaabits EDI 4 + klaasi puhastuskomlekt
Aastaringne lahendus autode tuuleklaasidele: EDI 4 Limited Edition eemaldab auto tuuleklaasidelt ühe hoobiga isegi tõrksa mustuse ja jää.
Selgeim vaade – 365 päeva aastas: EDI 4 elektrilisest jääkaabitsast ja tuuleklaasi puhastuskomplektist koosnev komplekt hoiab teie esiklaasi jääst ja mustusest puhtana. Saate kiiresti vahetada kaabitsketta ja puhastusketta vahel vastavalt ilmastikutingimustele – ilma tööriistu kasutamata. Tugevate plastist teradega kaabitsketas eemaldab isegi tõrksa jää tõhusalt ja vaevata ühe liigutusega. Kui EDI 4 on ooterežiimis, hakkab ülevaltpoolt kergelt vajutades kaabitsaketas pöörlema ja jää eemaldub klaasilt justkui võluväel. Tuuleklaasi puhastuskomplekt, mis koosneb vahetuskettast, mikrokiudlapist, puhastuspadjast ja RM 650 klaasipuhastusvahendist, sisaldab kõike, mida vajate põhjalikuks esiklaasipuhastuseks. Isegi juurdunud mustus, nagu putukate jäägid või lindude väljaheited, eemaldatakse peaaegu hetkega. Puhastuslapp ja mikrokiudlapp on pestavad, seega saab neid ikka ja jälle kasutada. Üks akulaadimine annab kaabitsale toite mitmeks töökorraks. Integreeritud LED vilgub, kui seadet on vaja laadida.
Omadused ja tulu
Aastaringne kasutusKasutage esiklaasi puhastuskomplektiga oma jääkaabitsat aastaringselt.
Tugevate plastikust teradega pöörlev ketasLöögikindel pöördketas eemaldab raskusteta kõige kangekaelsema jää
Kiireks vahepuhastuseksPuhastuskomplekt eemaldab tuuleklaasilt mustuse ilma veeta.
Kinnitust on võimalik on muuta
- Jääkraapimise/tuuleklaasi puhastamise tarvikute vahetamiseks pole vaja tööriistu.
Võimsad liitiumioon akuelemendid
- Ühest aku laadimiskorrast piisab mitmeks kasutuseks
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku tööaeg (min)
|15
|Aku laadimisaeg (h)
|3
|Ketta diameeter (mm)
|100
|Ketta kiirus (rpm)
|500
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|133 x 124 x 110
Scope of supply
- Liitiumioonaku
- Aku laadimise kaabel
- Kaitsekork
- Kaabitsa ketas
- Klaasi puhastuskomplekt
Kasutusvaldkonnad
- Tuuleklaasid
Lisatarvikud
