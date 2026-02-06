Selgeim vaade – 365 päeva aastas: EDI 4 elektrilisest jääkaabitsast ja tuuleklaasi puhastuskomplektist koosnev komplekt hoiab teie esiklaasi jääst ja mustusest puhtana. Saate kiiresti vahetada kaabitsketta ja puhastusketta vahel vastavalt ilmastikutingimustele – ilma tööriistu kasutamata. Tugevate plastist teradega kaabitsketas eemaldab isegi tõrksa jää tõhusalt ja vaevata ühe liigutusega. Kui EDI 4 on ooterežiimis, hakkab ülevaltpoolt kergelt vajutades kaabitsaketas pöörlema ja jää eemaldub klaasilt justkui võluväel. Tuuleklaasi puhastuskomplekt, mis koosneb vahetuskettast, mikrokiudlapist, puhastuspadjast ja RM 650 klaasipuhastusvahendist, sisaldab kõike, mida vajate põhjalikuks esiklaasipuhastuseks. Isegi juurdunud mustus, nagu putukate jäägid või lindude väljaheited, eemaldatakse peaaegu hetkega. Puhastuslapp ja mikrokiudlapp on pestavad, seega saab neid ikka ja jälle kasutada. Üks akulaadimine annab kaabitsale toite mitmeks töökorraks. Integreeritud LED vilgub, kui seadet on vaja laadida.