Elektriline puhastusmopp EWM 2
Juhtmeta mopp EWM 2 eemaldab hõlpsalt plekid ja pritsmed – ilma, et peaksite ämbrit ringi vedama või nühkima. See jätab pinnad 20% puhtamaks kui mopp.* Aku tööaeg: ca. 20 min.
Plekkide ja pritsmete eemaldamine kuni servani – ilma ämbri või väsimatu küürimiseta. Pole võimalik? Mõtle uuesti! Kahe paagiga juhtmeta mopp EWM 2 teeb selle võimalikuks – ja tavalised mopid on üleliigsed. Pöörlevad rullid niisutatakse pidevalt värske veega, samal ajal kui kogutud mustus liigub reoveepaaki. Seade jätab põrandad kuni 20% puhtamaks kui tavalised mopid*. Tänu oma õhukesele kujule ja painduvale pöördeliigendile ei ulatu EWM 2 lihtsalt mööbli alla, vaid säästab ka hoiuruumi. Põranda kuivamisaeg on vaid umbes kaks minutit, mistõttu sobib see suurepäraselt kasutamiseks igat tüüpi kõvadel põrandatel (nt plaadid, parkett, laminaat, PVC ja vinüül). Võimas liitiumioonaku tööaeg on u. 20 minutit. See võimaldab seadmega puhastada kuni 60 m² põrandapinda.
Omadused ja tulu
Eemaldab maha valgunud ja kuivanud vedelikud.Asendab traditsioonilist moppi ja ämbrit Puhastab kuni äärteni välja.
Tulemus on 20%* puhtam kui moppi kasutades ja tööprotsess palju mugavamKahe paagi süsteem koos Hygienic!Spin tehnoloogiaga: rullikute pidev niisutamine puhasveepaagist, mustus aga kogutakse mustveepaaki. Kuni 99% bakterite eemaldamiseks. Vaevatu puhastus: ei mingit rasket pesuvee ämbrit, põrandalapi käsitsi välja väänamist ega küürimist. Pure!Roll rullikud on masinpestavad 60 °C juures.
Toote õhuke kuju pöördliigendiga põrandaotsikHõlbus puhastamine mööbli alt ja esemete ümber. Lihtne transportida ja mugav kasutada tänu toote kergele kaalule. Kompaktne hoiustamine.
Sobib kõikidele kõvadele põrandapindadele (nt kaetud, õlitatud ja vahatatud parkett, laminaat, plaadid, PVC, vinüül)
- Madal jääkniiskuse tase tähendab seda, et põrandatel saab uuesti kõndida umbes 2 minuti pärast
- Lai valik puhastusvahendeid ja hooldustooteid erinevat tüüpi põrandatele.
Võimas liitiumioonaku tagab umbes 20-minutilise toite
- Maksimaalne liikumisvabadus koristamise ajal tänu juhtmevabale tehnoloogiale – puudub vajadus pistikupesade vahetamiseks
- Kolmeastmeline LCD-ekraan toimib intuitiivse akutaseme näidikuna.
Parkimisalus koos rullihoidikuga
- Seadme ja rullide praktiline hoiustamine ja parkimine
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|120 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Puhastusjõudlus ühe laadimiskorra kohta (m²)
|u. 60
|Puhta vee paagi maht (ml)
|360
|Musta vee paagi maht (ml)
|140
|Rullharja töölaius (mm)
|300
|Põranda kuivamise aeg (min)
|u. 2
|Aku pinge (V)
|7,2 - 7,4
|Aku mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg (min)
|u. 20
|Aku laadimisaeg (h)
|4
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|305 x 226 x 1220
*Võrreldes tavalise riidest kattega mopiga saavutas Kärcheri põrandapesur pühkimistesti kategoorias kuni 20% paremad puhastustulemused. Võrdlus on tehtud keskmiste tulemustega puhastusefektiivsuses ja servade puhastamisel.
Scope of supply
- Rullik erinevatele pindadele: 2 tk.
- Pesuaine: Universaalne põrandapesuvahend RM 536, 30 ml
- Parkimisalus koos rullihoidikuga
- Akulaadija
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.