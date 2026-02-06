Plekkide ja pritsmete eemaldamine kuni servani – ilma ämbri või väsimatu küürimiseta. Pole võimalik? Mõtle uuesti! Kahe paagiga juhtmeta mopp EWM 2 teeb selle võimalikuks – ja tavalised mopid on üleliigsed. Pöörlevad rullid niisutatakse pidevalt värske veega, samal ajal kui kogutud mustus liigub reoveepaaki. Seade jätab põrandad kuni 20% puhtamaks kui tavalised mopid*. Tänu oma õhukesele kujule ja painduvale pöördeliigendile ei ulatu EWM 2 lihtsalt mööbli alla, vaid säästab ka hoiuruumi. Põranda kuivamisaeg on vaid umbes kaks minutit, mistõttu sobib see suurepäraselt kasutamiseks igat tüüpi kõvadel põrandatel (nt plaadid, parkett, laminaat, PVC ja vinüül). Võimas liitiumioonaku tööaeg on u. 20 minutit. See võimaldab seadmega puhastada kuni 60 m² põrandapinda.