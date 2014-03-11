HOME LINE
Saage teada, millise erinevuse Kärcher teie kodus saab luua. Kärcher pakub ka ainulaadsete puhastuslahenduste sarja kodule ja järelikult terviklikku komplekti kõikide kodupuhastusülesannetele täitmiseks. Ennekõike aurupesur ja akutoitel aknapesur, aga ka juhtmevabad elektrilised harjad, tolmuimejad, põrandapesumasinaid ja kõvade põrandapindade puhastid, teevad kodus esmaklassilist tööd. Proovige ise!
Eluga kodus.
Igapäeva elu võib vahetevahel äärmiselt tormiline olla. Ei oma tähtsust, kas ainult üks inimene, paar inimest või terve pere. Kõik me tahame elu nautida ja lõbutseda, säilitades samas kõrged hügieeni-ja puhtusstandardid, nii et meil peab olema võimalik puhastada asju kiiresti ja tõhusalt.
Rohkem kui 75. aastase kogemuse ja meie puhastusalase asjatundlikkusega, ei ole me mitte ainult arendanud populaarsed kollased Kärcheri puhastusseadmed, mis on juba kaua aega olnud kodude ja aedade püsiseadmed – vaid pakume nüüd ka kõrgekvaliteetseid puhastuslahendusi igapäevaseks pereeluks kodus oma uue Homeline'ga. Nende rafineeritud disain ja mugav käsitlemine tagavad täiuslikud puhastuslahendused kiiresti.
Eksklusiivne valik erikauplustele.
Kärcheri Homeline esitleti esmakordselt 2010. aasta septembris, Berliini IFA rahvusvahelisel olmeelektroonika kaubandusmessil. Suure jõudlusega tootevalik on eksklusiivselt saadaval ainult elektroonika erikauplustes ja hõlmab laia valikut aurupesureid, põrandapesumasinaid, tolmuimejaid, kõvade põrandapindade pesureid ja pühkijaid. Tootevalik sisaldab ka akutoitel aknapesurit – toode, mis on saadaval ainult Kärcherist.
Aurupesurid
Sügavusefektiga usaldusväärne puhastuslahendus. Kärcheri aurupesurid on tõeliselt mitmekülgsed, lahendades peaaegu kõik puhastusprobleemid silmapilkselt.
Akutoitel Window Vacs
Akutoitel aknapesur Kärcherilt – ainulaadne aknapuhastussüsteem kogu maailmas – tagab kiiresti säravalt selged puhastustulemused.
Juhtmevaba elektrihari
Novaatorliku harjade vahetamise tehnoloogiaga Kärcheri juhtmevabad elektriharjad on ideaalsed vaipade ja kõvade põrandapindade kiireks ning mugavaks puhastamiseks
Veefiltriga tolmuimejad
Kui teile meeldib maksimaalne puhtus ja puhas toaõhk, siis nüüd saab Kärcher teile pakkuda selle täiendava värskusepuhangu oma uue veefiltriga tolmuimejaga.
Tolmuimejad
Esimene arukas tolmuimeja: tänu nende arvukatele mugavusomadustele on tolmu imemine Kärcheri tolmuimejatege kiire ja lihtne.
Tekstiilipesurid
Kärcheri tekstiilipesurid on ideaalsed abilised vaipade põhjalikuks sügavpuhastuseks – komplekti kuulub standardina ka kõvade pindade otsik.
Kõvade põrandapindade puhastid
See Kärcheri seade puhastab kõik kõvad pinnad elutoas, köögis ja vannitoas jõuliselt ja õrnatoimeliselt. Must vesi imetakse kohe ära.
Aurutriikimissüsteem
Aurpesur ja triikimislaud töötavad koos ideaalselt ja vähendavad triikimisele kuluvat aega poole võrra.