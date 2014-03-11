Eluga kodus.

Igapäeva elu võib vahetevahel äärmiselt tormiline olla. Ei oma tähtsust, kas ainult üks inimene, paar inimest või terve pere. Kõik me tahame elu nautida ja lõbutseda, säilitades samas kõrged hügieeni-ja puhtusstandardid, nii et meil peab olema võimalik puhastada asju kiiresti ja tõhusalt.

Rohkem kui 75. aastase kogemuse ja meie puhastusalase asjatundlikkusega, ei ole me mitte ainult arendanud populaarsed kollased Kärcheri puhastusseadmed, mis on juba kaua aega olnud kodude ja aedade püsiseadmed – vaid pakume nüüd ka kõrgekvaliteetseid puhastuslahendusi igapäevaseks pereeluks kodus oma uue Homeline'ga. Nende rafineeritud disain ja mugav käsitlemine tagavad täiuslikud puhastuslahendused kiiresti.