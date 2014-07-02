Tekstiilipesur SE 4001
Märgpuhastusmasin SE 4001 puhastab tekstiilpinnad põhjalikult. Märgpuhastusmasin puhastab sügavalt kiudude vahelt ja sobib allergikutele ning lemmikloomadega majapidamistele.
Tekstiilipesur SE 4001 puhastab sügavalt kiudude vahelt tekstiilpinnad, näiteks vaibad, polsterdatud/pehme mööbli, tekstiilkattega trepid, madratsid, seinakatted ja autoistmed. Kraanivesi ja vaibapuhastusvahend Kärcher RM 519 pihustatakse surve all sügavale tekstiilpinda ja eemaldatakse koos lahustunud mustusega. See tekstiilipesur sobib ideaalselt allergikutele ja kasutamiseks lemmikloomadega majapidamistes. Tänu uuenduslikule otsakutehnoloogiale kuivavad puhastatud pinnad poole kiiremini. Suur eemaldatav 4-liitrine puhta vee paak on löögikindel, poolläbipaistev ning seda on lihtne täita ja tühjendada. Sisse imetud must vesi kogutakse masina konteinerisse. Kolm-ühes käepide võimaldab konteinerit hõlpsalt teisaldada, avada, sulgeda ja tühjendada. Tugevas plastmahutis on ruumi juhtmete ja tarvikute hoidmiseks. Suur valik tarvikuid võimaldab masinat kasutada mitmeotstarbelise tolmuimejana.
Omadused ja tulu
Kärcheri düüside tehnoloogiaVähendab puhastatud pindade kuivamisaega 50% võrra.
Eemaldatav puhta vee paakLihtne täita ja tühjendada seadet avamata. Põrutuskindel ja poolläbipaistev konteiner. Puhta vee paak, mida on lihtne masina külge kinnitada.
Kolm-ühes kandesangVõimaldab konteinerit mugavalt kanda, avada, sulgeda ja tühjendada.
Kaablikonks
- kaabli hoiusektsioon.
Lisatarvikute hoiustamise võimalus konteineril
- Praktiline hoidik kõikidele lisaseadmetele.
Tugev plastkonteiner ja löögikindel puhta vee paak
- Ehitatud kestma.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|70
|Vaakum (mbar/kPa)
|210 / 21
|Pumba võimsus (W)
|max. 40
|Sisendvõimsuse turbiin/pump (W)
|max. 1400 / max. 40
|Töölaius (mm)
|230
|Puhta vee paagi maht (l)
|4
|Musta vee paagi maht (l)
|4
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Pihustusmäär (l/min)
|1
|Pihustusrõhk (bar)
|1
|Toitekaabel (m)
|7,5
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|441 x 386 x 480
|Nominaalne lisatarvikute laius (mm)
|35
Scope of supply
- Tekstiilipesuri torud: 2 tk., 0.5 m, Plastmass
- Põrandaotsik kõva pinna tarvikuga: 230 mm
- Märg- ja kuivtolmuimeja põrandaotsik: Klambrid
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- Vahtfiltri element
- Pesuaine: Vaibapuhastusvahend RM 519, 100 ml
- Fliisist filtrikott: 1 tk.
Seadmed
- Vastupidav põrkeraud
- Mugav kolm-ühes kandesang
- Tarvikute hoiustamine seadmel
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Polster
- Madratsid
- Tekstiilid
- Autoistmed
