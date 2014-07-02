Tekstiilipesur SE 4001 puhastab sügavalt kiudude vahelt tekstiilpinnad, näiteks vaibad, polsterdatud/pehme mööbli, tekstiilkattega trepid, madratsid, seinakatted ja autoistmed. Kraanivesi ja vaibapuhastusvahend Kärcher RM 519 pihustatakse surve all sügavale tekstiilpinda ja eemaldatakse koos lahustunud mustusega. See tekstiilipesur sobib ideaalselt allergikutele ja kasutamiseks lemmikloomadega majapidamistes. Tänu uuenduslikule otsakutehnoloogiale kuivavad puhastatud pinnad poole kiiremini. Suur eemaldatav 4-liitrine puhta vee paak on löögikindel, poolläbipaistev ning seda on lihtne täita ja tühjendada. Sisse imetud must vesi kogutakse masina konteinerisse. Kolm-ühes käepide võimaldab konteinerit hõlpsalt teisaldada, avada, sulgeda ja tühjendada. Tugevas plastmahutis on ruumi juhtmete ja tarvikute hoidmiseks. Suur valik tarvikuid võimaldab masinat kasutada mitmeotstarbelise tolmuimejana.