KÄRCHERI AURUPESUR VÕITLUSES KOROONAVIIRUSEGA

Hävitab kuni 99,999% koroonaviirusest.* Ja bakteritest.**

Kärcher lasi oma aurupesurite tõhusust viirustega võitlemisel kontrollida sõltumatul laboril. Tulemus: nõuetekohasel kasutusel eemaldasid masinad kuni 99,999% ümbrisega viirustest*, näiteks koroonaviirus ja gripp, ning 99,99% tavalistest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest**. Praegu, kui desinfitseerimisvahendeid kasutatakse peamiselt ambulatoorses ja statsionaarses ravis, panustavad aurupesurid olulisel määral üldhügieeni – ja seda nii kodumajapidamistes, kui ka kaubanduses ja tööstuses.

Ümbrisega viiruseid nagu näiteks SARS-CoV-2 saab kõrgete temperatuuride abil neutraliseerida. Kuna viirused ei ole pisikud ega elusorganismid, räägivad eksperdid viiruste inaktiveerimisest. Laboris kanti sertifitseeritud katseviirust (modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara), mis on ümbrisega viirus, kõvale pinnale. Seejärel puhastati pind aurupesuri käsiotsaku ja sobiva mikrokiudkattega. Tulemused näitasid, et kui ühte kohta puhastati 30 sekundi jooksul maksimaalse aurusurvega, hävitas see pinnalt kuni 99,999% viirustest.

*Katsed on näidanud, et 30-sekundilisel kohtpuhastusel maksimaalse auruga eemaldab Kärcheri aurupesur kodumajapidamiste tavalistelt siledatelt ja kõvadelt pindadelt 99,999% kõigist ümbrisega viirustest, näiteks koroonaviiruse ja gripi (v.a. B-hepatiidi viirus) (katseviirus: modifitseeritud vaktsiiniaviirus Ankara).