Kastmistaimer WU 60/2 sun
Kastmistaimer 1 või 2 kastmistsükli jaoks päevas. Manuaalne kastmisvõimalus. Päikese/UV-andur käivitab kastmise päikesetõusul. Koos kraaniliitmiku ja eelfiltriga.
Kastmistaimer WU 60/2, millel on programmid 1 või 2 kastmistsükli jaoks päevas. Manuaalne kastmisvõimalus. Integreeritud päikese/UV-andur käivitab kastmise päikesetõusul. Komplekti kuuluvad kraaniadapter ja eelfilter. Eraldi tuleb soetada 9 V patarei, mis komplekti ei kuulu. Kärcheri kastmistaimerid käivituvad ning peatuvad automaatselt, kui määratud tähtaeg aegub, ja seda on lihtne programmeerida. Kärcheri kastmistaimerid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.
Omadused ja tulu
9 V leeliseline patarei (ei kuulu komplekti)
- Piisab kogu hooajaks. Elektrivajadus puudub.
Kastmisprogramm
- 1 või 2 kastmissessiooni päevas. Käsitsi kastmise võimalus
Sisaldab kraani adapterit ja eelfiltrit.
- Aiavooliku kiireks kinnitamiseks.
Päikese/UV-andus aktiveerib kastmisfunktsiooni päikesetõusul
- Esimene kastmissessioon päikesetõusul. Teine kastmissessioon 14 tundi hiljem
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Värvus
|Must
|Kaal (kg)
|0,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|2,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|95 x 110 x 195
Kasutusvaldkonnad
- Aia kastmine
- Köögiaed
- Potitaimed
- Dekoratiivtaimed