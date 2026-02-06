Kastmistaimer WU 60/2 sun

Kastmistaimer 1 või 2 kastmistsükli jaoks päevas. Manuaalne kastmisvõimalus. Päikese/UV-andur käivitab kastmise päikesetõusul. Koos kraaniliitmiku ja eelfiltriga.

Kastmistaimer WU 60/2, millel on programmid 1 või 2 kastmistsükli jaoks päevas. Manuaalne kastmisvõimalus. Integreeritud päikese/UV-andur käivitab kastmise päikesetõusul. Komplekti kuuluvad kraaniadapter ja eelfilter. Eraldi tuleb soetada 9 V patarei, mis komplekti ei kuulu. Kärcheri kastmistaimerid käivituvad ning peatuvad automaatselt, kui määratud tähtaeg aegub, ja seda on lihtne programmeerida. Kärcheri kastmistaimerid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.

Omadused ja tulu
9 V leeliseline patarei (ei kuulu komplekti)
  • Piisab kogu hooajaks. Elektrivajadus puudub.
Kastmisprogramm
  • 1 või 2 kastmissessiooni päevas. Käsitsi kastmise võimalus
Sisaldab kraani adapterit ja eelfiltrit.
  • Aiavooliku kiireks kinnitamiseks.
Päikese/UV-andus aktiveerib kastmisfunktsiooni päikesetõusul
  • Esimene kastmissessioon päikesetõusul. Teine kastmissessioon 14 tundi hiljem
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,5
Kaal, sh pakend (kg) 2,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 95 x 110 x 195
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Köögiaed
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed