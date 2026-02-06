Kastmistaimer WU 60/2, millel on programmid 1 või 2 kastmistsükli jaoks päevas. Manuaalne kastmisvõimalus. Integreeritud päikese/UV-andur käivitab kastmise päikesetõusul. Komplekti kuuluvad kraaniadapter ja eelfilter. Eraldi tuleb soetada 9 V patarei, mis komplekti ei kuulu. Kärcheri kastmistaimerid käivituvad ning peatuvad automaatselt, kui määratud tähtaeg aegub, ja seda on lihtne programmeerida. Kärcheri kastmistaimerid ühilduvad kõigi tuntud kiirkinnitussüsteemidega.