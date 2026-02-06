Kastmistaimer WU 90/72

LCD-ekraaniga kastmistaimer ja 72 kastmisprogrammi. Kastmine algab ja lõpeb määratud ajal automaatselt. Sisaldab kraani ühendust ja eelfiltrit.

LCD-ekraani ja 72 kastmisprogrammiga kastmistaimer WU 90/72. Maksimaalne kastmisaeg on 90 minutit. Kindlaksmääratud ajal algab ja lõpeb kastmine automaatselt. Komplekti kuuluvad kraani adapter ja eelfilter. Eraldi tuleb soetada 9 V patarei, mis komplekti ei kuulu. Kastmistaimerit saab kasutada koos vihmaanduriga. Kärcheri kastmistaimerid käivituvad automaatselt ning peatuvad automaatselt, kui määratud aeg on läbi saanud — lihtne programmeerida. Vihmaandur mõõdab sademete hulka ja reguleerib sellele vastavalt kastmist. Vesi voolab ainult siis, kui seda vaja on — kulusäästlik ja keskkonnasõbralik. Kärcheri kastmistaimerid sobivad kõigi enimlevinud kiirkinnitussüsteemidega.

Omadused ja tulu
72 kastmisprogrammi valikut
  • Kastmiseks vastavalt enda vajadustele
9 V leeliseline patarei (ei kuulu komplekti)
  • Piisab kogu hooajaks. Elektrivajadus puudub.
Kastmistsükkel algab ja lõpeb määratud ajal automaatselt.
  • Kastmiseks vastavalt enda vajadustele
Sisaldab kraani adapterit ja eelfiltrit.
  • Aiavooliku kiireks kinnitamiseks.
Saab kasutada koos vihmaanduriga.
  • Optimaalseks kastmiseks
LCD-ekraan
  • Reguleerimiseks ja andmete võtmiseks hetkel kasutatavast programmist
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Värvus Must
Kaal (kg) 0,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 135 x 135 x 180
Kasutusvaldkonnad
  • Aia kastmine
  • Köögiaed
  • Potitaimed
  • Dekoratiivtaimed