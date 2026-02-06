LCD-ekraani ja 72 kastmisprogrammiga kastmistaimer WU 90/72. Maksimaalne kastmisaeg on 90 minutit. Kindlaksmääratud ajal algab ja lõpeb kastmine automaatselt. Komplekti kuuluvad kraani adapter ja eelfilter. Eraldi tuleb soetada 9 V patarei, mis komplekti ei kuulu. Kastmistaimerit saab kasutada koos vihmaanduriga. Kärcheri kastmistaimerid käivituvad automaatselt ning peatuvad automaatselt, kui määratud aeg on läbi saanud — lihtne programmeerida. Vihmaandur mõõdab sademete hulka ja reguleerib sellele vastavalt kastmist. Vesi voolab ainult siis, kui seda vaja on — kulusäästlik ja keskkonnasõbralik. Kärcheri kastmistaimerid sobivad kõigi enimlevinud kiirkinnitussüsteemidega.