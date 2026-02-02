Lilleõied, liiv, lehed või muu väiksem sodi: tõhus ja ergonoomiline Kärcheri kuivpühkimismasin S 4 Twin 2-in-1 tagab rekordajaga säravpuhtad pinnad maja ümber ja aias kogu aasta vältel. Lisaks tavalistele kuiva mustuse jaoks ette nähtud külgharjadele on mudel S 4 Twin 2-in-1 varustatud ka kahe täiendava külgharjaga, millel on tugevamad harjased märja mustuse pühkimiseks. Oma võimsa rullharja ja 680 mm töölaiusega puhastab see vaevata kuni 2400 m² suuruse ala tunnis. Jäätmed kogutakse 20-liitrisesse jäätmekonteinerisse. Külgharja pikad harjased puhastavad põhjalikult kogu pinna ja ka kõik servad. Igasse asendisse reguleeritavat lükkesanga saab vastavalt kasutaja pikkusele optimaalselt kohandada. Tänu bajonettühendusele ei lähe kruvid enam kõrguse reguleerimise ajal kaduma. Kuivpühkimismasina saab hõlpsasti ilma kummardamata kokku klappida tänu raami küljes olevale jalgplaadile, kanda kandesanga abil ja hoiustada ruumisäästlikult. Seadme külgharjal on ainulaadne tööriistavaba kinnitus. Kuivpühkimismasin on kiirelt kasutusvalmis. Jäätmekonteinerit saab lihtsasti eemaldada ning ohutult maha asetada ja tühjendada ilma mustusega kokku puutumata.