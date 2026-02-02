Kuivpühkimismasin S 4 Twin 2-in-1
Spetsiaalsete külgharjadega märja mustuse jaoks: 680 mm pühkimislaiusega kuivpühkimismasin S 4 Twin 2-in-1. Ideaalne aastaringseks kasutamiseks väiksematel pindadel ja kitsamates kohtades.
Lilleõied, liiv, lehed või muu väiksem sodi: tõhus ja ergonoomiline Kärcheri kuivpühkimismasin S 4 Twin 2-in-1 tagab rekordajaga säravpuhtad pinnad maja ümber ja aias kogu aasta vältel. Lisaks tavalistele kuiva mustuse jaoks ette nähtud külgharjadele on mudel S 4 Twin 2-in-1 varustatud ka kahe täiendava külgharjaga, millel on tugevamad harjased märja mustuse pühkimiseks. Oma võimsa rullharja ja 680 mm töölaiusega puhastab see vaevata kuni 2400 m² suuruse ala tunnis. Jäätmed kogutakse 20-liitrisesse jäätmekonteinerisse. Külgharja pikad harjased puhastavad põhjalikult kogu pinna ja ka kõik servad. Igasse asendisse reguleeritavat lükkesanga saab vastavalt kasutaja pikkusele optimaalselt kohandada. Tänu bajonettühendusele ei lähe kruvid enam kõrguse reguleerimise ajal kaduma. Kuivpühkimismasina saab hõlpsasti ilma kummardamata kokku klappida tänu raami küljes olevale jalgplaadile, kanda kandesanga abil ja hoiustada ruumisäästlikult. Seadme külgharjal on ainulaadne tööriistavaba kinnitus. Kuivpühkimismasin on kiirelt kasutusvalmis. Jäätmekonteinerit saab lihtsasti eemaldada ning ohutult maha asetada ja tühjendada ilma mustusega kokku puutumata.
Omadused ja tulu
Kaks paari külgharjuStandardsed külgharjad kuiva mustuse jaoks, lisaks tugevamate harjastega külgharjad märja mustuse jaoks.
Praktiline kate külgharjaleKülgharja tööriistadeta paigaldus tagab seadme kiire kasutusvalmiduse ja kasutuselevõtu.
Mugav jalgplaatKlappige pühkimismasin kokku ilma kummardamata – see tagab ka ruumisäästliku hoiustamise.
Kõrguse reguleerimine bajonettühendusega
- Seljasõbralik pühkimine tänu kõrguse individuaalse reguleerimise võimalusele.
Suur jäätmekonteiner
- Jäätmekonteinerit ei ole tihti vaja tühjendada.
Jäätmekonteineri lihtne eemaldamine
- Jäätmekonteineri lihtne tühjendamine.
Eemaldatav prügikonteiner
- Tühjendage jäätmekonteiner ilma mustusega kokku puutumata.
Suur pühkimislaius
- Suur puhastusvõimsus.
Pühkimine servade lähedalt
- Nurkade, servade ja pragude põhjalik puhastus.
Praktiline kandesang
- Tänu kandesangale saab pühkimismasinat lihtsasti kanda ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töölaius koos külgharjaga (mm)
|680
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|2400
|Korpus/raam
|Plastmass/Plastmass
|Prügikonteiner (l)
|20
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|10,5
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|10,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|11,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|760 x 668 x 940
Scope of supply
- Külgharjad: 2 tk.
- Külghari märja mustuse jaoks: 2 tk.
Seadmed
- Ergonoomiline lükkesang
- Pidevalt reguleeritav tõukesang
- Hoiustamisasend
- Alusplaat ruumisäästlikuks hoiustamiseks
- Külgharja tööriistavaba kinnitus
- Eemaldatav prügikonteiner
Kasutusvaldkonnad
- Koduaia ümbruse alad
- Rajad ümber maja
- Rajad
- (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
- Kelder
