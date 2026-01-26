Kuivpühkimismasin S 6 Twin
Ideaalne aastaringseks kasutamiseks suurematel ja laiematel aladel ning säravpuhaste pindade saavutamiseks kuni servadeni välja: pühkimismasin S 6 Twin, millel on 2 külgharja, 38-liitrine jäätmekonteiner ja 860 mm pühkimislaius.
Olgu kevad, suvi, sügis või talv – Kärcheri uus pühkimismasin S 6 Twin sobib aastaringseks puhastamiseks kõikjal kodus ja aias. Pühkimismasin on efektiivne: oma võimsa rullharja, 2 külgharja ja 860 mm töölaiusega puhastab see vaevata kuni 3000 m² suuruse ala tunnis. Pühkimismasin on ergonoomiline: lükkesanga saab panna kahte asendisse ilma kummardumata ning seda saab optimaalselt vastavalt kasutaja kõrgusele reguleerida. Ja see on ka puhas: jäätmed kogutakse otse 38-liitrisesse jäätmekonteinerisse, mille tühjendamisel ei saa käed mustaks. Täiendavaks boonuseks on külgharja kõrguse täiendav reguleerimine, mistõttu on võimalik kohandada ka harja kontaktsurvet jäätmetega – ja saavutada optimaalsed puhastustulemused. Pühkimismasina S 6 Twin saab täielikult kokku klappida tänu raami küljes asuvale jalgplaadile ning hoiustada ruumisäästlikult. Pühkimismasin on kiirelt kasutusvalmis tänu tööriistadeta paigaldatavale külgharjale.
Omadused ja tulu
Praktiline kate külgharjaleKülgharja tööriistadeta paigaldus tagab seadme kiire kasutusvalmiduse ja kasutuselevõtu.
Mugav jalgplaatKlappige pühkimismasin kokku ilma kummardamata – see tagab ka ruumisäästliku hoiustamise.
Külgharjade kõrguse paindlik reguleerimineKontaktsurve individuaalne kohandamine sõltuvalt eri tüüpi mustustest.
Suur jäätmekonteiner
- Jäätmekonteinerit ei ole tihti vaja tühjendada.
Jäätmekonteineri lihtne eemaldamine
- Jäätmekonteineri lihtne tühjendamine.
Eemaldatav prügikonteiner
- Tühjendage jäätmekonteiner ilma mustusega kokku puutumata.
Suur pühkimislaius
- Suur puhastusvõimsus.
Pühkimine servade lähedalt
- Nurkade, servade ja pragude põhjalik puhastus.
Kahte asendisse reguleeritav lükkesang
- Seljasõbralik pühkimine tänu kõrguse individuaalse reguleerimise võimalusele.
Praktiline kandesang
- Tänu kandesangale saab pühkimismasinat lihtsasti kanda ja hoiustada.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Töölaius koos külgharjaga (mm)
|860
|Maksimaalne puhastatav pind (m²/h)
|3000
|Korpus/raam
|Plastmass/Plastmass
|Prügikonteiner (l)
|38
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|14,8
|Kaal töövalmis olekus (kg)
|14,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|17,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|926 x 872 x 1032
Scope of supply
- Külgharjad: 2 tk.
Seadmed
- Ergonoomiline lükkesang
- Kahte asendisse reguleeritav lükkesang
- Hoiustamisasend
- Alusplaat ruumisäästlikuks hoiustamiseks
- Pidevalt reguleeritav külghari
- Külgharja tööriistavaba kinnitus
- Eemaldatav prügikonteiner
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Koduaia ümbruse alad
- Rajad ümber maja
- Rajad
- (Hoovi) sissepääsud, sissesõiduteed
- Kelder
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.