Põrandapesumasin BR 4.300
BR 4.300 kõvade pindade põrandapesumasin on kerge ja kompaktne – kaaludes üksnes 11,5 kg on see äärmiselt innovatiivne ja võimas vaakumseade ideaalne vahend 20 kuni 200 m² suuruste kõvade pindade puhastamiseks käsitsi pesemise täiusliku alternatiivina. Põrandad on kohe pärast pesemist kuivad ja ei ole libedad.
Seda seadet on sama lihtne manööverdada nagu harja-tüüpi tolmuimejaid. See avaldab kümme korda rohkem survet kui käsitsi mopiga pesemine, andes palju paremaid pesemistulemusi. Ning seda rullharja kiirusel umbes 1500 pööret. Imeb tolmu edasi- ja tagasisuunas. Ülimalt lame puhastuspea ulatub mööbli ja radiaatorite alla.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhta vee paagi maht (l)
|4
|Musta vee paagi maht (l)
|4
|Nimisisendvõimsus (W)
|820
|Imuri töölaius (mm)
|300
|Harja kiirus (rpm)
|1450
|Harja kontaktsurve (g/cm²)
|100
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|390 x 335 x 1180
Scope of supply
- Rullhari: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Transportrattad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
