Põrandapesumasin BR 4.300

BR 4.300 kõvade pindade põrandapesumasin on kerge ja kompaktne – kaaludes üksnes 11,5 kg on see äärmiselt innovatiivne ja võimas vaakumseade ideaalne vahend 20 kuni 200 m² suuruste kõvade pindade puhastamiseks käsitsi pesemise täiusliku alternatiivina. Põrandad on kohe pärast pesemist kuivad ja ei ole libedad.