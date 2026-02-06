Põrandapesumasin BR 4.300

BR 4.300 kõvade pindade põrandapesumasin on kerge ja kompaktne – kaaludes üksnes 11,5 kg on see äärmiselt innovatiivne ja võimas vaakumseade ideaalne vahend 20 kuni 200 m² suuruste kõvade pindade puhastamiseks käsitsi pesemise täiusliku alternatiivina. Põrandad on kohe pärast pesemist kuivad ja ei ole libedad.

Seda seadet on sama lihtne manööverdada nagu harja-tüüpi tolmuimejaid. See avaldab kümme korda rohkem survet kui käsitsi mopiga pesemine, andes palju paremaid pesemistulemusi. Ning seda rullharja kiirusel umbes 1500 pööret. Imeb tolmu edasi- ja tagasisuunas. Ülimalt lame puhastuspea ulatub mööbli ja radiaatorite alla.

Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Puhta vee paagi maht (l) 4
Musta vee paagi maht (l) 4
Nimisisendvõimsus (W) 820
Imuri töölaius (mm) 300
Harja kiirus (rpm) 1450
Harja kontaktsurve (g/cm²) 100
Kaabli pikkus (m) 10
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 12
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 390 x 335 x 1180

Scope of supply

  • Rullhari: 1 tk.

Seadmed

  • 2 paagiga süsteem
  • Transportrattad
