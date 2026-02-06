Põrandapesumasin FC 2-4 Battery Set Duo
Lihtne, kiire ja tõhus puhastus: FC 2-4 põrandapesumasin eemaldab ühe sammuga nii kuiva kui märja igapäevase mustuse. Kaasas vahetatav aku ja akulaadija.
Põrandapesumasin FC 2-4 avaldab muljet oma isekandva disaini, väikese, vaid 2,2 kilogrammi kaaluva ning automaatse sisse- ja väljalülitumisega. Selleks tõmmake käivitumiseks puhasti käepidet tahapoole ning eemaldage kuiv ja märg igapäevane mustus väga mugavalt vaid ühe sammuga. Aku maksimaalne tööiga on 20 minutit, mis vastab 70 ruutmeetri suurusele puhastuspinnale. Pärast seadme aktiveerimist niisutatakse rull automaatselt puhtaveepaagist rullikule kantava veega. See tagab kõvade põrandate ühtlase ja tõhusa puhastamise. Täiendavad funktsioonid on puhastamine kuni servani ja lihtne juuste kogumine tänu integreeritud juuksefiltritele. Kokkupuudet mustusega väldib ka integreeritud hügieeniline mustaveepaak. Selle saab eemaldada ja puhastada kohe pärast seadme kasutamist. Kaasasolev 4 V Kärcher Battery Power vahetatav aku ühildub kõigi 4 V Kärcher Battery Power seadmetega.
Omadused ja tulu
Kõik-ühes: eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja mustuse vaid ühe liigutusega.50-protsendiline aja kokkuhoid: jämeda mustuse eemaldamise tehnoloogia võimaldab pühkida ilma eelneva tolmuimejaga. Integreeritud karvafilter võimaldab pindadelt optimaalselt eemaldada ka karvad. Optimeeritud servade puhastamine tänu eksklusiivsele põrandapea disainile.
Tulemus on 20%* puhtam kui moppi kasutades ja tööprotsess palju mugavam2-paagi süsteem: rullide pidev niisutamine puhta vee paagist, samal ajal kui mustus kogutakse musta vee paaki. Vaevatu puhastus: ei mingit rasket pesuvee ämbrit, põrandalapi käsitsi välja väänamist ega küürimist. Rullik on masinpestav 60 °C juures.
Automaatne sisse/välja lülitiLihtne sisse ja välja lülitada. Kiire ja intuitiivne. Puudub vajadus kummardumise järele.
4 V Kärcheri akutoide
- Kauakestev ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 4 V Kärcher Battery Power seadmetes.
Parkimisasend
- Seadet saab lühikeste pauside ajal mugavalt maha panna.
Kompaktsed mõõtmed ja väike kaal
- Mugav ja lihtne transportida
Seadme lihtne puhastus
- Karvafiltrite lihtne puhastamine komplekti kuuluva puhastusharja abil.
- Nõudepesumasinas pestava musta vee paaki saab tühjendada ilma mustusega kokku puutumata.
Paindlik topeltliigend
- Käepidet saab pingutusteta kõikides suundades liigutada.
- Lihtne manööverdada.
- Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all.
Eriti vaikne
- Meeldiv ainult 55 dB müra.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|4 V Aku platvorm
|Puhta vee paagi maht (ml)
|200
|Musta vee paagi maht (ml)
|100
|Rullharja töölaius (mm)
|180
|Põranda kuivamise aeg (min)
|u. 2
|Helirõhutase (dB(A))
|55
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|nominaal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 70 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 20 (2,5 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|50 / 70
|Väljundi võimsus (A)
|2 x 2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|220 x 240 x 1200
*Võrreldes tavalise riidest kattega mopiga saavutas Kärcheri põrandapesur puhastamistesti kategoorias kuni 20% paremad puhastustulemused. Võrdlus on tehtud keskmiste tulemustega puhastuse efektiivsuses, mustuse üleskorjamises ja servade puhastamisel.
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija kuuluvad komplekti
- Aku: 2,5 Ah aku Aku (2 tk.)
- Laadija: 4 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
- Rullik erinevatele pindadele: 1 tk.
- Pesuaine: Universaalne põrandapesuvahend RM 536, 30 ml
- Parkimisjaam
- Puhastushari
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Suurema mustuse eemaldamiseks (nt töökojas, garaažis või keldris)
- Peen mustus
- Kuiva tolmu imemiseks
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.