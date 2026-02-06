Põrandapesumasin FC 2-4 avaldab muljet oma isekandva disaini, väikese, vaid 2,2 kilogrammi kaaluva ning automaatse sisse- ja väljalülitumisega. Selleks tõmmake käivitumiseks puhasti käepidet tahapoole ning eemaldage kuiv ja märg igapäevane mustus väga mugavalt vaid ühe sammuga. Aku maksimaalne tööiga on 20 minutit, mis vastab 70 ruutmeetri suurusele puhastuspinnale. Pärast seadme aktiveerimist niisutatakse rull automaatselt puhtaveepaagist rullikule kantava veega. See tagab kõvade põrandate ühtlase ja tõhusa puhastamise. Täiendavad funktsioonid on puhastamine kuni servani ja lihtne juuste kogumine tänu integreeritud juuksefiltritele. Kokkupuudet mustusega väldib ka integreeritud hügieeniline mustaveepaak. Selle saab eemaldada ja puhastada kohe pärast seadme kasutamist. Kaasasolev 4 V Kärcher Battery Power vahetatav aku ühildub kõigi 4 V Kärcher Battery Power seadmetega.