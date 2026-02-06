Põrandapesumasin FC 4-4 Battery Set
Täpne puhastus: FC 4-4 eemaldab oma kahe puhastusrežiimi abil täpselt ja kiiresti igapäevase kuiva ja märja mustuse. Kaasas vahetatavad akud ja Duo kiirlaadija.
Põrandapesumasinaga FC 4-4 ei pea te enam enne pesemist tolmu imema ning saate ühe sammuga eemaldada kuiva ja märja igapäevase mustuse. Pika, maksimaalselt 30-minutilise aku tööajaga saab vaevata puhastada kuni 90 ruutmeetri suuruseid alasid. Kaasasolev Duo kiirlaadija võimaldab laadida vaid 70 minutiga. Visuaalset signaali kasutatakse teabevahetuseks, kui puhtaveepaak tuleb uuesti täita ja mustaveepaak tühjendada. Pärast seadme aktiveerimist niisutatakse kaks rullikut automaatselt puhtaveepaagist rullikutele kantava veega. Veekogust saab põrandakatte järgi reguleerida, kasutades kahte puhastusrežiimi. FC 4-4 puhastab isegi raskesti ligipääsetavad kohad ja korjab kergesti juukseid. Otsene kokkupuude mustusega on välditud tänu integreeritud ja hügieenilisele musta vee paagile, mida saab pärast seadme kasutamist eemaldada ja puhastada. FC 4-4 seisab iseseisvalt ja seda saab tänu eemaldatavale käepidemele ruumisäästlikult hoiustada. Seade sobib kõikidele kõvadele põrandatele. 4 V Kärcher Battery Power vahetatavad akud ühilduvad kõigi 4 V Kärcher Battery Power seadmetega.
Omadused ja tulu
Kõik-ühes: eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja mustuse vaid ühe liigutusega.50-protsendiline aja kokkuhoid: jämeda mustuse eemaldamise tehnoloogia võimaldab pühkida ilma eelneva tolmuimejaga. Integreeritud karvafilter võimaldab pindadelt optimaalselt eemaldada ka karvad. Puhastab kuni äärteni välja.
Tulemus on 20%* puhtam kui moppi kasutades ja tööprotsess palju mugavamKahe paagiga süsteem: pesurullide pidev niisutus puhta veega, samas kui must pesuvesi suunatakse musta vee paaki. Vaevatu puhastus: ei mingit rasket pesuvee ämbrit, põrandalapi käsitsi välja väänamist ega küürimist. Pesurullid on masinpestavad 60 °C juures.
Kaks erinevat puhastusrežiimiRulli pöörlemine ja vee kogus on reguleeritavad vastavalt mustuse ja põranda tüübile. Sobib kõikidele kõvadele põrandatele – sh parkett, laminaat, kivi- ja keraamilised plaadid, PVC ja vinüül. Madal jääkniiskus tähendab, et põrandatel saab uuesti kõndida umbes 2 minuti pärast.
4 V Kärcheri akutoide
- Kauakestev ja võimas tänu liitiumioonelementidele.
- Vahetatavat akut saab kasutada kõigis teistes 4 V Kärcher Battery Power seadmetes.
Eraldiseisev ja lihtsasti manööverdatav
- Mugav hoiustada tööpauside ajal: masin seisab ise püsti.
- Hõlbus puhastamine mööbli alt ja esemete ümber.
Paagi täitetaseme nutikas jälgimine
- Visuaalne signaal, kui puhta vee paak on tühi ja musta vee paak on täis.
- Tasakaalustatud: musta vee paak on täis, kui puhta vee paak on tühi.
Seadme lihtne puhastus
- Seadme ja rullikute puhastamise funktsioon.
- Karvafiltrite lihtne puhastamine komplekti kuuluva puhastusharja abil.
- Nõudepesumasinas pestava musta vee paaki saab tühjendada ilma mustusega kokku puutumata.
Eemaldatav käepide ja parkimisjaam koos rullihoiuga
- Ruumisäästlik hoiustamine tänu reguleeritavale hoiukõrgusele, mida saab umbes 30 cm võrra vähendada.
- Rullid saab paigutada otse parkimiskohale.
Eriti vaikne
- Meeldiv ainult 57 dB müra.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|4 V Aku platvorm
|Puhta vee paagi maht (ml)
|400
|Musta vee paagi maht (ml)
|200
|Rullharja töölaius (mm)
|300
|Põranda kuivamise aeg (min)
|u. 2
|Helirõhutase (dB(A))
|57
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|nominaal 7,2 - 7,4 - max. 8,4
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|2
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 90 (2,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 30 (2,5 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|50 / 70
|Väljundi võimsus (A)
|2 x 2,5
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|6,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|225 x 310 x 1200
*Võrreldes tavalise riidest kattega mopiga saavutas Kärcheri põrandapesur puhastamistesti kategoorias kuni 20% paremad puhastustulemused. Võrdlus on tehtud keskmiste tulemustega puhastuse efektiivsuses, mustuse üleskorjamises ja servade puhastamisel.
Scope of supply
- Versioon: Kaasas akud ja laadija
- Aku: 2,5 Ah aku Aku (2 tk.)
- Laadija: 4 V Battery Power kiirlaadija (1 tk)
- Rullik erinevatele pindadele: 2 tk.
- Pesuaine: Universaalne põrandapesuvahend RM 536, 30 ml
- Puhastushari
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Rullharja pöörlemine ja vee kogus on reguleeritavad
- Puhastamis-ja parkimisalus koos rullihoidikuga
- Isepuhastuv režiim
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Suurema mustuse eemaldamiseks (nt töökojas, garaažis või keldris)
- Peen mustus
- Kuiva tolmu imemiseks
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.