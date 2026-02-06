Põrandapesumasinaga FC 4-4 ei pea te enam enne pesemist tolmu imema ning saate eemaldada kuiva ja märja igapäevase mustuse ühe sammuga. Pika, kuni 30-minutilise aku kasutuseaga saab vaevata puhastada kuni 90 ruutmeetri suuruseid alasid. Kaasasolev Duo kiirlaadija võimaldab laadida vaid 70 minutiga. Kui puhtaveepaak tuleb uuesti täita ja mustaveepaak tühjendada, kasutatakse visuaalset ja helisignaali. Pärast seadme aktiveerimist niisutatakse kaks rullikut automaatselt puhtaveepaagist rullikutele kantava veega. Vee kogust saab põrandakatte järgi reguleerida, kasutades kahte puhastusrežiimi. FC 4-4 puhastab isegi raskesti ligipääsetavad kohad ja korjab kergesti juukseid. Otsene kokkupuude mustusega on välditud tänu integreeritud ja hügieenilisele mustaveepaagile, mida saab pärast seadme kasutamist eemaldada ja puhastada. FC 4-4 seisab iseseisvalt ja seda saab tänu eemaldatavale käepidemele ruumisäästlikult hoiustada. Seade sobib kõikidele kõvadele põrandatele. 4 V Kärcher Battery Power vahetatavad akud ühilduvad kõigi 4 V Kärcher Battery Power seadmetega.