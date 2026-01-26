Põrandapesumasin FC 7 Cordless
Värskelt puhastatud põrandad, mida pole vaja eelnevalt tolmuimejaga imeda: FC 7 Cordless põrandapesumasin eemaldab ühe sammuga igat tüüpi igapäevase kuiva ja märja mustuse.
Enne pesemist pole vaja enam tolmu imeda! Tänu 4-rullilisele vastupööratavale tehnoloogiale eemaldab meie juhtmeta põrandapesumasin FC 7 kiiresti ja ilma vaevata igapäevase märja ja kuiva mustuse kõigilt kõvadelt põrandatelt – ning lülitiga võimendusfunktsiooniga saab seda kasutada ka väga tõrksa mustuse puhastamiseks ja iga servani. Tänu karvafiltrile suudab see isegi karvu üles korjata. See säästab aega kuni 50%** võrreldes tavapäraste puhastusmeetoditega ja umbes 20% paremad puhastustulemused võrreldes tavalise mopiga*. 45-minutilise tööajaga suudab võimas aku puhastada kuni 175 m² vastupidavaid kõvasid põrandaid ja pragusid. Automaatselt niisutatud rullide veekogust ja pöörlemiskiirust saab reguleerida kahele puhastustasemele vastavalt põrandatüübile ning tänu eraldiseisvatele värske ja musta vee mahutitele pole vaja ämbreid ringi vedada.
Omadused ja tulu
Tulemus on 20%* puhtam kui moppi kasutades ja tööprotsess palju mugavam
- Vaevatu puhastus: ei mingit rasket pesuvee ämbrit, põrandalapi käsitsi välja väänamist ega küürimist.
Eriti vaikne
- Meeldiv ainult 59 dB müra.
Kaks erinevat puhastusrežiimi ja turborežiim
- Rullikute pöörlemiskiirust ja kasutatavat veekogust saab sõltuvalt mustuse ja põranda tüübist reguleerida. Täiendav turbofunktsioon aitab eemaldada ka kõige tõrksama mustuse.
- Sobib kõikidele kõvadele põrandatele, sh parketile, laminaadile, kivile, keraamilistele plaatidele, PVC-le ja vinüülile.
- Madal jääkniiskuse tase tähendab seda, et põrandatel saab uuesti kõndida umbes 2 minuti pärast
Tänu võimsale liitiumioonakule on tööaeg ligikaudu 45 minutit.
- Maksimaalne liikumisvabadus koristamise ajal tänu juhtmevabale tehnoloogiale – puudub vajadus pistikupesade vahetamiseks
- Kolmeastmeline LCD-ekraan toimib intuitiivse akutaseme näidikuna.
Paagi täitetaseme nutikas jälgimine
- Visuaalne märguanne ja helisignaal puhta vee paagi tühjenemisel ja musta vee paagi täitumisel.
- Liigvoolukaitse: automaatne väljalülitumine, kui musta vee paaki ei ole tühjendatud.
Parkimis- ja puhastusjaam
- Masina kõrgem asend parkimisjaamas võimaldab rullikuid paremini eemaldada ja kuivatada.
- Lisatarvikute praktiline hoiustamine puhastusjaamas.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastusjõudlus ühe laadimiskorra kohta (m²)
|u. 175
|Puhta vee paagi maht (ml)
|400
|Musta vee paagi maht (ml)
|200
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rullharja töölaius (mm)
|300
|Põranda kuivamise aeg (min)
|u. 2
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Aku pinge (V)
|25
|Aku mahutavus (Ah)
|2,85
|Aku tööaeg (min)
|u. 45
|Aku laadimisaeg (h)
|4
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|310 x 230 x 1210
*Võrreldes tavalise riidest kattega mopiga saavutas Kärcheri põrandapesur puhastamistesti kategoorias kuni 20% paremad puhastustulemused. Võrdlus on tehtud keskmiste tulemustega puhastuse efektiivsuses, mustuse üleskorjamises ja servade puhastamisel. /
** Kärcheri põrandapesur FC 7 Cordless vähendab koristamisele kuluvat aega kuni 50%, kuna tavapärane kodumajapidamistes olev mustus eemaldatakse kõvadelt põrandapindadelt ühe liigutusega, kaotades vajaduse põrandat enne pesemist tolmuimejaga puhastada.
Scope of supply
- Rullik erinevatele pindadele: 4 tk.
- Pesuaine: Universaalne põrandapesuvahend RM 536, 30 ml
- Puhastus- ja parkimisalus
- Akulaadija
- Puhastushari
Seadmed
- Rullharja pöörlemine ja vee kogus on reguleeritavad
- 2 paagiga süsteem
- Isepuhastuv režiim
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Suurema mustuse eemaldamiseks (nt töökojas, garaažis või keldris)
- Peen mustus
- Kuiva tolmu imemiseks
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
