Enne pesemist pole vaja enam tolmu imeda! Tänu 4-rullilisele vastupööratavale tehnoloogiale eemaldab meie juhtmeta põrandapesumasin FC 7 kiiresti ja ilma vaevata igapäevase märja ja kuiva mustuse kõigilt kõvadelt põrandatelt – ning lülitiga võimendusfunktsiooniga saab seda kasutada ka väga tõrksa mustuse puhastamiseks ja iga servani. Tänu karvafiltrile suudab see isegi karvu üles korjata. See säästab aega kuni 50%** võrreldes tavapäraste puhastusmeetoditega ja umbes 20% paremad puhastustulemused võrreldes tavalise mopiga*. 45-minutilise tööajaga suudab võimas aku puhastada kuni 175 m² vastupidavaid kõvasid põrandaid ja pragusid. Automaatselt niisutatud rullide veekogust ja pöörlemiskiirust saab reguleerida kahele puhastustasemele vastavalt põrandatüübile ning tänu eraldiseisvatele värske ja musta vee mahutitele pole vaja ämbreid ringi vedada.