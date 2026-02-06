Enne põranda pesemist pole vaja enam tolmu imeda! Tänu 4-rullilisele vastupöörlemisega tehnoloogiale eemaldab meie FC 7 Cordless Stone põrandapesur kiiresti ja vaevata igapäevase märja ja kuiva mustuse kõigilt kõvadelt põrandatelt – ning võimendusfunktsiooniga saab seda kasutada ka väga tõrksa mustuse puhastamiseks. Tänu juuksefiltrile suudab see isegi juukseid korjata. See säästab aega kuni 50%** võrreldes tavapäraste puhastusmeetoditega ja umbes 20% paremad puhastustulemused võrreldes tavalise mopiga*. 45-minutilise tööajaga võimas aku suudab puhastada kuni 175 m² põrandaid. Automaatselt niisutatud rullide veekogust ja pöörlemiskiirust saab reguleerida kahele puhastustasemele vastavalt põrandatüübile ning tänu eraldiseisvatele värske ja musta vee mahutitele pole vaja ämbritega ringi vedada.