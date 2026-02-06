Põrandapesumasin FC 7 Cordless Plus Stone
Värskelt puhastatud põrandad, mida pole vaja eelnevalt tolmuimejaga imeda: FC 7 Cordless Stone põrandapesur eemaldab ühe sammuga igat tüüpi igapäevase kuiva ja märja mustuse.
Enne põranda pesemist pole vaja enam tolmu imeda! Tänu 4-rullilisele vastupöörlemisega tehnoloogiale eemaldab meie FC 7 Cordless Stone põrandapesur kiiresti ja vaevata igapäevase märja ja kuiva mustuse kõigilt kõvadelt põrandatelt – ning võimendusfunktsiooniga saab seda kasutada ka väga tõrksa mustuse puhastamiseks. Tänu juuksefiltrile suudab see isegi juukseid korjata. See säästab aega kuni 50%** võrreldes tavapäraste puhastusmeetoditega ja umbes 20% paremad puhastustulemused võrreldes tavalise mopiga*. 45-minutilise tööajaga võimas aku suudab puhastada kuni 175 m² põrandaid. Automaatselt niisutatud rullide veekogust ja pöörlemiskiirust saab reguleerida kahele puhastustasemele vastavalt põrandatüübile ning tänu eraldiseisvatele värske ja musta vee mahutitele pole vaja ämbritega ringi vedada.
Omadused ja tulu
Kaks-ühes: eemaldab igapäevase mustuse vaid ühe sammuga.
- 50-protsendiline ajasääst**: Duo!Move tehnoloogia kahe vastassuunas pöörleva rullikutepaariga võimaldab põhjalikku pühkimist ilma eelneva tüütu tolmuimemiseta.
- Integreeritud karvafilter võimaldab pindadelt optimaalselt eemaldada ka karvad.
- Puhastab kuni äärteni välja.
Tulemus on 20%* puhtam kui moppi kasutades ja tööprotsess palju mugavam
- Kahe paagi süsteem koos Hygienic!Spin+ tehnoloogiaga: rullikute pidev niisutamine puhasveepaagist, samal ajal kui mustus kogutakse mustveepaaki. Kuni 99,9% bakterite eemaldamiseks.
- Vaevatu puhastus: ei mingit rasket pesuvee ämbrit, põrandalapi käsitsi välja väänamist ega küürimist.
Kallutatav 180°, kergesti manööverdatav ja iseseisev.
- Lihtne puhastamine objektide ümber ja mööbli all tänu paindlikule pöördliigendile ja 180° Pass!Under disainile.
- Kaks vastassuunas pöörlevat Duo!Move rullikutepaari tagavad õrna ja vaevatu põrandal libisemise.
- Mugav hoiustada tööpauside ajal: masin seisab ise püsti.
Eriti vaikne
- Meeldiv ainult 59 dB müra.
Kaks erinevat puhastusrežiimi ja turborežiim
- Rullikute pöörlemiskiirust ja kasutatavat veekogust saab sõltuvalt mustuse ja põranda tüübist reguleerida. Täiendav turbofunktsioon aitab eemaldada ka kõige tõrksama mustuse.
- Sobib kõikidele kõvadele põrandatele, sh parketile, laminaadile, kivile, keraamilistele plaatidele, PVC-le ja vinüülile.
- Madal jääkniiskuse tase tähendab seda, et põrandatel saab uuesti kõndida umbes 2 minuti pärast
Tänu võimsale liitiumioonakule on tööaeg ligikaudu 45 minutit.
- Maksimaalne liikumisvabadus koristamise ajal tänu juhtmevabale tehnoloogiale – puudub vajadus pistikupesade vahetamiseks
- Kolmeastmeline LCD-ekraan toimib intuitiivse akutaseme näidikuna.
Seadme lihtne puhastamine System!Clean funktsiooniga.
- System!Clean isepuhastusrežiim voolikute ja rullikute kiireks puhastamiseks 400 rulliku pöördega minutis.
- Karvafiltrite lihtne puhastamine komplekti kuuluva puhastusharja abil.
- Nõudepesumasinas pestava musta vee paaki saab tühjendada ilma mustusega kokku puutumata.
Paagi täitetaseme nutikas jälgimine
- Visuaalne märguanne ja helisignaal puhta vee paagi tühjenemisel ja musta vee paagi täitumisel.
- Liigvoolukaitse: automaatne väljalülitumine, kui musta vee paaki ei ole tühjendatud.
Parkimis- ja puhastusjaam
- Masina kõrgem asend parkimisjaamas võimaldab rullikuid paremini eemaldada ja kuivatada.
- Lisatarvikute praktiline hoiustamine puhastusjaamas.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastusjõudlus ühe laadimiskorra kohta (m²)
|u. 175
|Puhta vee paagi maht (ml)
|400
|Musta vee paagi maht (ml)
|200
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rullharja töölaius (mm)
|300
|Põranda kuivamise aeg (min)
|u. 2
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Aku pinge (V)
|25
|Aku mahutavus (Ah)
|2,85
|Aku tööaeg (min)
|u. 45
|Aku laadimisaeg (h)
|4
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|310 x 230 x 1210
*Võrreldes tavalise riidest kattega mopiga saavutas Kärcheri põrandapesur puhastamistesti kategoorias kuni 20% paremad puhastustulemused. Võrdlus on tehtud keskmiste tulemustega puhastuse efektiivsuses, mustuse üleskorjamises ja servade puhastamisel. /
** Kärcheri põrandapesur FC 7 Cordless vähendab koristamisele kuluvat aega kuni 50%, kuna tavapärane kodumajapidamistes olev mustus eemaldatakse kõvadelt põrandapindadelt ühe liigutusega, kaotades vajaduse põrandat enne pesemist tolmuimejaga puhastada. /
*** Pindade puhastamisel hävitatakse kuni 99,9% tavapärastest kodumajapidamiste siledatel kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest (testbakter: Enterococcus hirae). Vastavalt nelja välja testile (põhineb standardil DIN EN 16615:2015-06).
Scope of supply
- Rullik erinevatele pindadele: 4 tk.
- Rullik kivipinnale: 4 tk.
- Pesuaine: Universaalne põrandapesuvahend RM 536, 500 ml, Kivipõranda puhastusvahend RM 537, 30 ml
- Puhastus- ja parkimisalus
- Akulaadija
- Puhastushari
Seadmed
- Rullharja pöörlemine ja vee kogus on reguleeritavad
- 2 paagiga süsteem
- Isepuhastuv režiim
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Suurema mustuse eemaldamiseks (nt töökojas, garaažis või keldris)
- Peen mustus
- Kuiva tolmu imemiseks
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.
Lisatarvikud
