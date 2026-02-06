Ärge kunagi puhastage tolmuimejaga enne põranda pesemist! Tänu 4-rullilisele vastupööratavale tehnoloogiale eemaldab meie FC 7 Cordless Plus põrandapesur kiiresti ja vaevata igapäevase märja ja kuiva mustuse kõigilt kõvadelt põrandatelt. Võimendusfunktsioon tagab puhtad põrandad ka eriti tugeva mustuse korral. Tänu juuksefiltrile suudab pesur isegi juukseid korjata. See säästab aega kuni 50%** võrreldes tavapäraste puhastusmeetoditega ja umbes 20% paremad puhastustulemused võrreldes tavalise mopiga*. 45-minutilise tööajaga võimas aku suudab puhastada kuni 175 m² põrandaid. Pimedates nurkades, nurgatagustes valgustavad LED-tuled ala nii hästi, et mustus ei jää maha. Automaatselt niisutatud rullide veekogust ja pöörlemiskiirust saab reguleerida kahel puhastusastmel vastavalt põrandatüübile ning tänu eraldiseisvale värske ja musta vee paagile pole vaja ämbreid ringi vedada.