Põrandapesumasin FC 7 Signature Line
Põrandapuhastusvahend FC 7 Signature Line sh. LED tagab värskelt pestud põrandad ilma eelneva tolmuimejata. 500 ml universaalse puhastusvahendi ja 30 ml kivipuhastusvahendi ning lisakivirulli komplektiga.
Ainult meie kõige uuenduslikumad ja suure jõudlusega tooted kannavad tehnoloogia teerajaja ja ettevõtte asutaja Alfred Kärcheri allkirja. Uus FC 7 Signature Line: ühe pilguga äratuntav kui oma kategooria parim seade. FC 7 Signature Line annab teie põrandale tõelise WOW-efekti– ja tavapärasest poole väiksema ajaga.** Tänu 4-rullitehnoloogiale ja kahele puhastustasemele ning Boost-funktsioonile eemaldab see igasuguse kuiva ja märja igapäevase mustuse ilma eelneva tolmuimejata. . Puhastuspeas olevad LED-tuled ei jäta avastamata tolmukübemeid ja spetsiaalsed filtrid tagavad hea karvade kogumise. Meie tippmudel on täielikult varustatud täiendavate kivirullidega, et eemaldada plekke ja mustust kõigil põrandatel.
Omadused ja tulu
Signature Line'i eelisedFirma asutaja Alfred Kärcheri signatuur märgib toodet kui parimat Kärcheri seadet omas kategoorias. Muude eksklusiivsete eeliste hulka kuuluvad rakenduste tugi ja pikendatud garantii.
Integreeritud LED-tuledega põrandaotsikMööbli all või pimedates niššides ja nurkades asuvate alade valgustamine.
Kõik-ühes: eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja mustuse vaid ühe liigutusega.50% ajasäästlikum**: nelja rullikuga tehnoloogia võimaldab põrandapesu ilma et põrand oleks eelnevalt vaja tolmuimejaga puhastada. Integreeritud karvafilter võimaldab pindadelt optimaalselt eemaldada ka karvad. Puhastab kuni äärteni välja.
Tulemus on 20%* puhtam kui moppi kasutades ja tööprotsess palju mugavam
- Kahe paagiga süsteem: pesurullide pidev niisutus puhta veega, samas kui must pesuvesi suunatakse musta vee paaki.
- Vaevatu puhastus: ei mingit rasket pesuvee ämbrit, põrandalapi käsitsi välja väänamist ega küürimist.
- Pesurullid on masinpestavad 60 °C juures.
Eraldiseisev ja lihtsasti manööverdatav
- Mugav hoiustada tööpauside ajal: masin seisab ise püsti.
- Hõlbus puhastamine mööbli alt ja esemete ümber.
- Üksteisele vastu pöörlevad neli rullikut tagavad sujuva ja vaevatu libisemise üle põranda.
Kaks erinevat puhastusrežiimi ja turborežiim
- Rullikute pöörlemiskiirust ja kasutatavat veekogust saab sõltuvalt mustuse ja põranda tüübist reguleerida. Täiendav turbofunktsioon aitab eemaldada ka kõige tõrksama mustuse.
- Sobib kõikidele kõvadele põrandatele, sh parketile, laminaadile, kivile, keraamilistele plaatidele, PVC-le ja vinüülile.
- Madal jääkniiskuse tase tähendab seda, et põrandatel saab uuesti kõndida umbes 2 minuti pärast
Tänu võimsale liitiumioonakule on tööaeg ligikaudu 45 minutit.
- Seadme ja rullikute puhastamise funktsioon.
- Maksimaalne liikumisvabadus koristamise ajal tänu juhtmevabale tehnoloogiale – puudub vajadus pistikupesade vahetamiseks
- Kolmeastmeline LCD-ekraan toimib intuitiivse akutaseme näidikuna.
Paagi täitetaseme nutikas jälgimine
- Visuaalne märguanne ja helisignaal puhta vee paagi tühjenemisel ja musta vee paagi täitumisel.
- Liigvoolukaitse: automaatne väljalülitumine, kui musta vee paaki ei ole tühjendatud.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastusjõudlus ühe laadimiskorra kohta (m²)
|u. 175
|Puhta vee paagi maht (ml)
|400
|Musta vee paagi maht (ml)
|200
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rullharja töölaius (mm)
|300
|Põranda kuivamise aeg (min)
|u. 2
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Aku pinge (V)
|25
|Aku mahutavus (Ah)
|2,85
|Aku tööaeg (min)
|u. 45
|Aku laadimisaeg (h)
|4
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|310 x 230 x 1210
*Võrreldes tavalise riidest kattega mopiga saavutas Kärcheri põrandapesur puhastamistesti kategoorias kuni 20% paremad puhastustulemused. Võrdlus on tehtud keskmiste tulemustega puhastuse efektiivsuses, mustuse üleskorjamises ja servade puhastamisel.
Scope of supply
- Rullik erinevatele pindadele: 4 tk.
- Rullik kivipinnale: 4 tk.
- Pesuaine: Universaalne põrandapesuvahend RM 536, 500 ml, Kivipõranda puhastusvahend RM 537, 30 ml
- Puhastus- ja parkimisalus
- Akulaadija
- Puhastushari
Seadmed
- Rullharja pöörlemine ja vee kogus on reguleeritavad
- 2 paagiga süsteem
- Integreeritud LED-tuledega põrandaotsik
- Isepuhastuv režiim
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Suurema mustuse eemaldamiseks (nt töökojas, garaažis või keldris)
- Peen mustus
- Kuiva tolmu imemiseks
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.
