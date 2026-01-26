Ainult meie kõige uuenduslikumad ja suure jõudlusega tooted kannavad tehnoloogia teerajaja ja ettevõtte asutaja Alfred Kärcheri allkirja. Uus FC 7 Signature Line: ühe pilguga äratuntav kui oma kategooria parim seade. FC 7 Signature Line annab teie põrandale tõelise WOW-efekti– ja tavapärasest poole väiksema ajaga.** Tänu 4-rullitehnoloogiale ja kahele puhastustasemele ning Boost-funktsioonile eemaldab see igasuguse kuiva ja märja igapäevase mustuse ilma eelneva tolmuimejata. . Puhastuspeas olevad LED-tuled ei jäta avastamata tolmukübemeid ja spetsiaalsed filtrid tagavad hea karvade kogumise. Meie tippmudel on täielikult varustatud täiendavate kivirullidega, et eemaldada plekke ja mustust kõigil põrandatel.