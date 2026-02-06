Ainult meie kõige uuenduslikumad ja võimsamad tooted kannavad tehnoloogiapioneeri ja ettevõtte asutaja Alfred Kärcheri originaalset signatuuri erilise disainielemendina. Üheks näiteks on FC 8 Smart Signature Line, kui oma kategooria parim seade. Akutoitega põrandapesur annab teie põrandale tõelise WOW-teguri – ja seda poole tavapärase ajaga.** Tänu 4-rullitehnoloogiale eemaldab see igasuguse kuiva ja märja igapäevase mustuse ilma eelneva tolmuimejata. Puhastuspeas olevad LED-tuled ei jäta avastamata tolmukübemeid ja spetsiaalsed filtrid tagavad efektiivse juuksekarvade kogumise. Meie tippmudelil on atraktiivne LCD-ekraan ja rakenduse ühendus, mis pakuvad nutikat tuge teie puhastustoimingute jaoks. Ekraanil kuvatavad lihtsad samm-sammult juhised ütlevad teile kiiresti kõik, mida peate oma seadme kohta teadma. Seadmesse saab rakenduse kaudu edastada ja ekraanilt valida mitmesuguseid puhastusrežiime, mis on optimeeritud erinevatele põrandatüüpidele. Veekogust ja rulli kiirust saab rakenduse kaudu ka individuaalselt reguleerida.