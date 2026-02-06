Põrandapesumasin FC 8 Smart Signature Line
Värskelt pestud põrandad ilma tolmuimejata: LED-idega põrandapesur FC 8 Smart Signature Line võimaldab seda. Mugava LCD-ekraaniga ja ühendatav äpiga.
Ainult meie kõige uuenduslikumad ja võimsamad tooted kannavad tehnoloogiapioneeri ja ettevõtte asutaja Alfred Kärcheri originaalset signatuuri erilise disainielemendina. Üheks näiteks on FC 8 Smart Signature Line, kui oma kategooria parim seade. Akutoitega põrandapesur annab teie põrandale tõelise WOW-teguri – ja seda poole tavapärase ajaga.** Tänu 4-rullitehnoloogiale eemaldab see igasuguse kuiva ja märja igapäevase mustuse ilma eelneva tolmuimejata. Puhastuspeas olevad LED-tuled ei jäta avastamata tolmukübemeid ja spetsiaalsed filtrid tagavad efektiivse juuksekarvade kogumise. Meie tippmudelil on atraktiivne LCD-ekraan ja rakenduse ühendus, mis pakuvad nutikat tuge teie puhastustoimingute jaoks. Ekraanil kuvatavad lihtsad samm-sammult juhised ütlevad teile kiiresti kõik, mida peate oma seadme kohta teadma. Seadmesse saab rakenduse kaudu edastada ja ekraanilt valida mitmesuguseid puhastusrežiime, mis on optimeeritud erinevatele põrandatüüpidele. Veekogust ja rulli kiirust saab rakenduse kaudu ka individuaalselt reguleerida.
Omadused ja tulu
Signature Line'i eelisedFirma asutaja Alfred Kärcheri signatuur märgib toodet kui parimat Kärcheri seadet omas kategoorias. Muude eksklusiivsete eeliste hulka kuuluvad rakenduste tugi ja pikendatud garantii.
Atraktiivne LCD ekraanLihtne seadmerakendus koos samm-sammult juhistega. Kasutusvigade vältimseks kuvatavate ekraanil hoiatusi ja veateateid.. Intuitiivne toimimine.
Lugematud võimalused puhastusrežiimide jaoksSeadmel on eelseadistatud sageli nõutavad puhastusrežiimid: kaks erineva veekoguse ja rulli kiirusega puhastusrežiimi ning tõrksa mustuse jaoks võimendusfunktsioon. Äpi ühendusega: suure hulga täiendavate puhastusrežiimide edastamine seadmesse, optimeeritud erinevatele põrandatüüpidele, samuti oma individuaalsete puhastusrežiimide konfigureerimine. Sobib kõikidele kõvadele põrandatele, sh parketile, laminaadile, kivile, keraamilistele plaatidele, PVC-le ja vinüülile.
Kaks-ühes: eemaldab igapäevase mustuse vaid ühe sammuga.
- 50-protsendiline ajasääst**: Duo!Move tehnoloogia kahe vastassuunas pöörleva rullikutepaariga võimaldab põhjalikku pühkimist ilma eelneva tüütu tolmuimemiseta.
- Integreeritud karvafilter võimaldab pindadelt optimaalselt eemaldada ka karvad.
- Puhastab kuni äärteni välja.
Tulemus on 20%* puhtam kui moppi kasutades ja tööprotsess palju mugavam
- Kahe paagi süsteem koos Hygienic!Spin+ tehnoloogiaga: rullikute pidev niisutamine puhasveepaagist, samal ajal kui mustus kogutakse mustveepaaki. Kuni 99,9% bakterite eemaldamiseks.
- Vaevatu puhastus: ei mingit rasket pesuvee ämbrit, põrandalapi käsitsi välja väänamist ega küürimist.
Kallutatav 180°, kergesti manööverdatav ja iseseisev.
- Lihtne puhastamine objektide ümber ja mööbli all tänu paindlikule pöördliigendile ja 180° Pass!Under disainile.
- Kaks vastassuunas pöörlevat Duo!Move rullikutepaari tagavad õrna ja vaevatu põrandal libisemise.
- Mugav hoiustada tööpauside ajal: masin seisab ise püsti.
Eriti vaikne
- Meeldiv ainult 59 dB müra.
Ligikaudu 60 minutit aku tööaega võimsa liitiumioonaku abil
- Atraktiivne LCD-ekraan näitab aku taset protsentides, minutites või olekuribal.
Seadme lihtne puhastamine System!Clean funktsiooniga.
- System!Clean isepuhastusrežiim voolikute ja rullikute kiireks puhastamiseks 400 rulliku pöördega minutis.
- Karvafiltrite lihtne puhastamine komplekti kuuluva puhastusharja abil.
- Nõudepesumasinas pestava musta vee paaki saab tühjendada ilma mustusega kokku puutumata.
Integreeritud LED-tuledega põrandaotsik
- Mööbli all või pimedates niššides ja nurkades asuvate alade valgustamine.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastusjõudlus ühe laadimiskorra kohta (m²)
|u. 230
|Puhta vee paagi maht (ml)
|400
|Musta vee paagi maht (ml)
|200
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rullharja töölaius (mm)
|300
|Põranda kuivamise aeg (min)
|u. 2
|Helirõhutase (dB(A))
|59
|Aku pinge (V)
|25
|Aku mahutavus (Ah)
|2,85
|Aku tööaeg (min)
|u. 60
|Aku laadimisaeg (h)
|4
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,3
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|310 x 230 x 1210
*Võrreldes tavalise riidest kattega mopiga saavutas Kärcheri põrandapesur puhastamistesti kategoorias kuni 20% paremad puhastustulemused. Võrdlus on tehtud keskmiste tulemustega puhastuse efektiivsuses, mustuse üleskorjamises ja servade puhastamisel. /
** Kärcheri põrandapesur FC 7 Cordless vähendab koristamisele kuluvat aega kuni 50%, kuna tavapärane kodumajapidamistes olev mustus eemaldatakse kõvadelt põrandapindadelt ühe liigutusega, kaotades vajaduse põrandat enne pesemist tolmuimejaga puhastada. /
*** Pindade puhastamisel hävitatakse kuni 99,9% tavapärastest kodumajapidamiste siledatel kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest (testbakter: Enterococcus hirae). Vastavalt nelja välja testile (põhineb standardil DIN EN 16615:2015-06).
Scope of supply
- Rullik erinevatele pindadele: 4 tk.
- Pesuaine: Universaalne põrandapesuvahend RM 536, 30 ml
- Puhastus- ja parkimisalus
- Akulaadija
- Puhastushari
Seadmed
- Rullharja pöörlemine ja vee kogus on reguleeritavad
- 2 paagiga süsteem
- Integreeritud LED-tuledega põrandaotsik
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
- LCD ekraan
- Isepuhastuv režiim
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Suurema mustuse eemaldamiseks (nt töökojas, garaažis või keldris)
- Peen mustus
- Kuiva tolmu imemiseks
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.