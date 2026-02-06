Tolmuimeja-mopp FCV 2 Natural N
Kolm-ühes Xtra!Clean – tolm imetud, mopitud, kuiv: kompaktne FCV 2 vaakummopp kuni 25-minutise aku tööajaga, kahe puhastusrežiimi ja naturaalse pesuvahendiga – ideaalne kõvadele põrandatele ja vaipadele.
FCV 2 Natural N: tänu looduslikule põrandapesuvahendile RM 538N võib puhtus olla nii lihtne – ja ka keskkonnasõbralik! Uuendusliku Xtra!Clean-funktsiooniga tolmuimejaga kolm-ühes mopp imeb, mopib ja kuivatab, puhastades kõvasid põrandaid, vaipu ja isegi mahaloksunud vedelikke, säästes sellega kuni 50 protsenti aega*. Valige kahe puhastusrežiimi vahel – standardrežiim märgpuhastusega ja kuivrežiim – ning eemaldage mustus, olgu selleks tolm, lemmikloomade karvad või tõrksad plekid. Ülim Hygienic!Spin tehnoloogia kuni 500 rulli pöördega minutis ei taga mitte ainult täiuslikke mopimistulemusi, vaid kõrvaldab hügieenilise puhtuse tagamiseks ka kuni 99 protsenti bakteritest**. Lisaks pakuvad kauakestev aku kuni 25-minutilise tööajaga kuni 110 ruutmeetri pidevaks puhastamiseks ja integreeritud isepuhastusfunktsioon maksimaalset mugavust – lihtsaks puhastamiseks ilma käsi määrimata.
Omadused ja tulu
Kolm-ühes Xtra!Clean funktsioon: pühkimine, tolmuimeja ja kuivatamineVähendab puhastusaega poole võrra* ja tagab täiusliku puhtuse! Tänu integreeritud imemisfunktsioonile, mis eemaldab vajaduse eelnevalt tolmuimejaga kokku tõmmata. Kaks puhastusrežiimi igat tüüpi mustuse katmiseks – isegi kõige tõrksaim mustus ja kõige suuremad vedelike maha ajamised pole probleemiks. Kohandub erinevate põrandatega tõhusaks ja põhjalikuks puhastamiseks kuni servani – isegi kuivrežiimis vaipadel.
Tõhus Hygienic!Spin tehnoloogiaTõestatud, et see eemaldab 99%** kõigist bakteritest hügieenilise ja puhta kodu jaoks. Rull pöörleb kuni 500 pööret minutis veatu moppimise tulemuseks. Nutikas kahepaagiga süsteem, mis tagab pideva värske veevarustuse, mis on eraldatud mustast veest.
Efektiivne kaheastmeline Duo!Pure filtrisüsteemMitmeastmeline filtrisüsteem kaitseb mootorit usaldusväärselt niiskuse eest. Suurepärane filtreerimine ülitõhusa lame volditud filtriga – püüab tõhusalt kinni ka kõige väiksemad osakesed õhus. Kuivrežiim sobib ideaalselt kasutamiseks vaipadel.
Tõhus mugavus!Cell-liitiumioonaku
- Muljetavaldavad puhastustulemused tänu suurtele kiirustele ning optimaalsele imemisvõimsusele ja mopimisvõimele.
- Maksimaalne liikumisvabadus kuni 25-minutilise aku tööajaga – ideaalne kuni 110 m² pindaladele.
- Aku saab hoolduse käigus kiiresti vahetada, et toote eluiga oleks pikem – nii rahakotti kui ka keskkonda säästev.
Probleemideta puhastamine LED-ekraaniga
- Alati nähtaval on oluline teave, nagu järelejäänud tööaeg või puhastusrežiim.
- Intelligentne paagi taseme näit koos ülevoolukaitsega ja automaatse väljalülitusega, kui määrdunud veepaaki ei tühjendata.
- Lihtne paagi tühjendamine ja täitmine – ilma mustusega kokku puutumata.
Hügieeniline süsteem!Puhastav isepuhastusfunktsioon
- Tõhus isepuhastusfunktsioon kuni 550 rulli pöördega minutis – kiireks ja mugavaks puhastamiseks ilma mustusega kokku puutumata.
- Seadme ja tarvikute praktiline hoiustamine isegi laadimise ajal.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastusjõudlus ühe laadimiskorra kohta (m²)
|110
|Puhta vee paagi maht (ml)
|800
|Musta vee paagi maht (ml)
|425
|Nimisisendvõimsus (W)
|160
|Veosild
|Harjadega mootor
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50
|Rullharja töölaius (mm)
|240
|Põranda kuivamise aeg (min)
|2
|Aku pinge (V)
|21,6
|Aku tööaeg (min)
|max. 25
|Aku laadimisaeg (min)
|160
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Kärcheri tolmuimejad võivad teie koristusaega poole võrra lühendada, kuna tavalise kodumajapidamises tekkiva mustuse saab põrandatelt ühe sammuga eemaldada, kaotades ära vajaduse enne pesemist tolmuimejaga puhastada.
** Põhineb sõltumatu katselabori testidel. /
Scope of supply
- Rullik erinevatele pindadele: 1 tk.
- Pesuaine: Naturaalne põrandapuhastuvahend RM 538N, 500 ml
- Laadimis-, puhastus- ja hoiujaam
- Puhastushari
- Lapik kurdfilter: 1 tk.
- Svammfilter: 1 tk.
Seadmed
- 2 paagiga süsteem
- Topeltfiltri süsteem
- Isepuhastuv režiim
- Standardrežiim
- Kuivrežiim
- Määrdunud vee paagi täitetaseme indikaator
- Transportrattad
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Madala karvaga vaipadel
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
- Suurema mustuse eemaldamiseks (nt töökojas, garaažis või keldris)
- Peen mustus
- Kuiva tolmu imemiseks
- Eemaldab igat tüüpi kuiva ja märja igapäevase mustuse.
- Vedelikud
- Lemmikloomade karvad
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
