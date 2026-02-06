FCV 2 Natural N: tänu looduslikule põrandapesuvahendile RM 538N võib puhtus olla nii lihtne – ja ka keskkonnasõbralik! Uuendusliku Xtra!Clean-funktsiooniga tolmuimejaga kolm-ühes mopp imeb, mopib ja kuivatab, puhastades kõvasid põrandaid, vaipu ja isegi mahaloksunud vedelikke, säästes sellega kuni 50 protsenti aega*. Valige kahe puhastusrežiimi vahel – standardrežiim märgpuhastusega ja kuivrežiim – ning eemaldage mustus, olgu selleks tolm, lemmikloomade karvad või tõrksad plekid. Ülim Hygienic!Spin tehnoloogia kuni 500 rulli pöördega minutis ei taga mitte ainult täiuslikke mopimistulemusi, vaid kõrvaldab hügieenilise puhtuse tagamiseks ka kuni 99 protsenti bakteritest**. Lisaks pakuvad kauakestev aku kuni 25-minutilise tööajaga kuni 110 ruutmeetri pidevaks puhastamiseks ja integreeritud isepuhastusfunktsioon maksimaalset mugavust – lihtsaks puhastamiseks ilma käsi määrimata.