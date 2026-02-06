Kogege põrandaid nii puhtana, et need säravad FCV 3 Natural N abil ja kombineerige ökoloogiliseks puhastamiseks loodusliku põrandapesuvahendiga RM 538N. Uuendusliku Xtra!Clean-funktsiooniga tolmuimejaga kolm-ühes mopp imeb, mopib ja kuivatab, puhastades kõvasid põrandaid, vaipu ja isegi mahaloksunud vedelikke, säästes sellega kuni 50 protsenti aega*. Valige kolme puhastusrežiimi hulgast – standardrežiim märgpuhastusega, kuivrežiim ja võimas Advanced!Power režiim*** – ja eemaldage mustus, olgu selleks tolm, lemmikloomade karvad või tõrksad plekid. Ülim Hygienic!Spin tehnoloogia kuni 500 rulli pöördega minutis ei taga mitte ainult täiuslikke mopimistulemusi, vaid kõrvaldab hügieenilise puhtuse tagamiseks ka kuni 99 protsenti bakteritest**. Lisaks pakuvad kauakestev aku kuni 30-minutilise tööajaga kuni 130 ruutmeetri pidevaks puhastamiseks ja integreeritud isepuhastusfunktsioon maksimaalset mugavust – lihtsaks puhastamiseks ilma käsi määrimata.