Avastage FCV 4 Natural N – universaalne seade, mis muudab teie põrandate puhastamise viisi ja on tänu looduslikule põrandapesuvahendile RM 538N eriti keskkonnasõbralik! Uuendusliku Xtra!Clean-funktsiooniga tolmuimejaga kolm-ühes mopp imeb, mopib ja kuivatab, puhastades kõvasid põrandaid, vaipu ja isegi mahaloksunud vedelikke, säästes sellega kuni 50 protsenti aega*. Valige nelja puhastusrežiimi vahel – automaatrežiim koos Dynamic!Control mustuseanduriga, nutikas režiim Stair!Assist, kuivrežiim ja võimas Advanced!Power režiim*** – ja eemaldage igasugune mustus, olgu selleks tolm, lemmikloomade karvad või tõrksad plekid. Ülim Hygienic!Spin tehnoloogia kuni 500 rulli pöördega minutis ei taga mitte ainult täiuslikke mopimistulemusi, vaid kõrvaldab hügieenilise puhtuse tagamiseks ka kuni 99 protsenti bakteritest**. Võimas BLDC-mootor ja kauakestev aku kuni 45-minutise tööajaga puhastavad katkematult kuni 200 ruutmeetrit. Sellel on ka 3,2-tolline Vision!Clean ekraan, automaatse käivituse/seiskamise funktsioon ja isepuhastusfunktsioon ning pestav Pure!Roll rull maksimaalse mugavuse tagamiseks – ilma mustusega kokku puutumata.