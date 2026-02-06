Robotmuruniiduk RCX 4
Robotniiduk RCX 4 niidab tänu GPS-ile, RTK-le ja AI-kaamerale täielikult automaatselt kaableid kasutamata. Kõikide rataste veoga saab see vaevata hakkama ka keerulisel maastikul kaitstes seejuures muru.
Robotniiduk RCX 4 niidab kuni 1500 ruutmeetri suuruse muru täielikult automaatselt, ilma juhtmeid kasutamata. GPS, RTK antenn ja AI-kaamera võimaldavad navigeerida ilma piirdekaabliteta. Täpne positsioneerimine võimaldab niita paralleelsetel radadel ja lõpetab töö võimalikult lühikese ajaga. Takistused, nagu puud või siilid, tuntakse arukalt ära ja neid välditakse optimaalsel kaugusel. Lõikekõrgust saab reguleerida vahemikus 2 kuni 6 sentimeetrit. Robotniiduk kaardistab tööpiirkonnad rakenduse kaugjuhtimispuldi või AI pinnatuvastuse abil. Seadistada saab töötsoone ja keelutsoone. Mugavuse suurendamiseks saab rakenduse kaudu teha individuaalseid ajakavasid, sõidukäitumise ja palju muu seadistusi. Kõikide rataste vedu võimaldab muru kaitsmiseks niita kuni 60% kaldeid koos eriti õrna pööramisega. Kõiki põhisätteid saab lugeda ja reguleerida LCD-ekraanilt.
Omadused ja tulu
Navigeerimine GPS ja RTK abil
- Piirdekaablit pole vaja, mis tähendab, et pole vaja pikka paigaldamist ega aeganõudvat kaabli reguleerimist.
- Tänu sidele satelliitidega ja RTK antenniga saab asukohta määrata kuni sentimeetrini, et määrata täpsed tööpiirkonnad.
- Niitmisala kaardistatakse väga lihtsalt robotniiduki otsese kaugjuhtimispuldi abil.
AI kaamera
- 3D-stereokaamera tunneb ära pinnad, nagu muru või kivi, ning suudab seetõttu iseseisvalt niidetava ala kaardistada.
- AI-toega kaamera tunneb objekte arukalt ära ja kohandab sõidukäitumist olenevalt takistusest. Robotniiduk läheneb puudele ja põõsastele, kuid hoiab elusolenditega distantsi.
- Kui GPS-signaal on nõrk, aitab kaamera navigeerimisel, et robotniiduk sõidaks tõhusalt ja ohutult.
Rööptee niitmine
- Robotniiduk niidab maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks paralleelsetes rööbastes. Radade vahelist kaugust saab kohandada.
- Jälgede vältimiseks võib robotniiduk pärast iga niitmistoimingut suunda muuta või valida niitmiseks kohandatud nurga.
Kõigi rataste vedu
- Kolme veetava rattaga suudab robotniiduk ronida ja niita kuni 60-protsendilisi kalle.
- Ebatasasel pinnal võib robotniiduk end keerulistest olukordadest vabastada.
- See võib liikuda üle kõrgemate lävede, nt. kahe erineva kõrgusega ala vahel vahetamiseks.
Õrn pööramine
- Rataste koostoime 360° painduva tagarattaga võimaldab robotniidukil muru kaitsmiseks sujuvalt ja õrnalt pöörata.
Vihma andur
- Robotniiduk tuvastab oma anduri abil, kas sajab vihma, ja naaseb seejärel laadimisjaama, kuni muru on taas kuiv.
- Samas saab seadistust kohandada nii, et seade ikka vihmaga niidab, või saab reguleerida ajalõpu.
LCD ekraan
- Suur LCD-ekraan võimaldab robotniiduki olekut igal ajal seadmest välja lugeda.
- Põhiseadeid saab teha seadme enda ekraani kaudu.
Automaatne ajakava mitme tsooniga
- Robotniiduk koostab olenevalt piirkonnast ja seisukorrast kohandatud ajakava, mida ta seejärel regulaarselt teostab.
- Luua saab erinevaid tsoone, mille vahel saab robotniiduk iseseisvalt ja valikuliselt lülituda.
- Ajakava saab kohandada, nt. vältimaks kindlal kellaajal teatud niitmistsooni sõitmist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastatav pind (m²)
|1500
|Niiduki tüüp
|Vabalt õõtsuvad terad
|Terade arv
|3
|Lõikelaius (cm)
|22
|Lõikekõrgus (mm)
|20 / 60
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|max. 60
|Niitmisrakendus
|Multšimine
|Navigatsioonitehnoloogia
|GPS / RTK / AI kaamera
|Kaamera tüüp
|3D stereo
|Niitmisala määratlus
|GPS lokaliseerimine / Muru tuvastamine
|Kõige kitsam koridori laius (cm)
|80
|Niitmistsoonide arv (tk.)
|max. 10
|Aku laadimisaeg (min)
|75
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku pinge (V)
|18
|Aku mahutavus (Ah)
|5
|Väljundi võimsus (A)
|3
|Müravõimsustase (dB(A))
|60
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|680 x 420 x 275
|Niitmise kestus ühe aku laadimise kohta (min)
|90
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|12,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|31
Scope of supply
- Laadimisjaam
- RTK antenn
- Maanduspulgad laadimisjaama kinnitamiseks: 8 tk.
- Maanduspulgad RTK antenni kinnitamiseks: 4 tk.
- Kruvid RTK antenni paigaldamiseks: 4 tk.
- Niidukite terad ja kruvid: 9 tk.
Seadmed
- Navigatsioonisüsteem: Süstemaatilised ribad
- Keelualad
- Serva lõikamise funktsioon
- Sensori tehnoloogia: Optiline andur/ Vihma andur/ Tõsteandur/ Kallutusvastane andur/ Löögiandur
- LoRa®
- Töötamine läbi rakenduse
- WLAN ühendus
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
- PIN-koodi lukk
- OTA püsivara värskendus
- Ujuv lõikekorpus
- Kõigi rataste vedu
- Ekraan
- vihma hilinemine
- Rataste arv: 3 tk.
- Kandesang
- Varguse kaitse
