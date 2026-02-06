Robotniiduk RCX 4 niidab kuni 1500 ruutmeetri suuruse muru täielikult automaatselt, ilma juhtmeid kasutamata. GPS, RTK antenn ja AI-kaamera võimaldavad navigeerida ilma piirdekaabliteta. Täpne positsioneerimine võimaldab niita paralleelsetel radadel ja lõpetab töö võimalikult lühikese ajaga. Takistused, nagu puud või siilid, tuntakse arukalt ära ja neid välditakse optimaalsel kaugusel. Lõikekõrgust saab reguleerida vahemikus 2 kuni 6 sentimeetrit. Robotniiduk kaardistab tööpiirkonnad rakenduse kaugjuhtimispuldi või AI pinnatuvastuse abil. Seadistada saab töötsoone ja keelutsoone. Mugavuse suurendamiseks saab rakenduse kaudu teha individuaalseid ajakavasid, sõidukäitumise ja palju muu seadistusi. Kõikide rataste vedu võimaldab muru kaitsmiseks niita kuni 60% kaldeid koos eriti õrna pööramisega. Kõiki põhisätteid saab lugeda ja reguleerida LCD-ekraanilt.