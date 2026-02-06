Robotmuruniiduk RCX 6
Tänu kõigi kolme ratta veole saab RCX 6 robotniiduk hakkama raskel maastikul, kaitstes samal ajal muru. Juhtmevaba ja täisautomaatse niitmise teevad võimalikuks GPS, RTK ja AI kaamera.
Robotniiduk RCX 6 navigeerib ilma piirdekaablita tänu GPS-ile, RTK antennile ja AI-kaamerale. Täpne positsioneerimine võimaldab niita paralleelsetel radadel ja tagab tõhusa muruhoolduse võimalikult lühikese ajaga. Kuni 3000 ruutmeetrit murupinda saab hooldada vaevata. Olenevalt piirkonnast saab äpi kaudu automaatselt valida ja seadistada lõikekõrguse vahemikus 2–10 sentimeetrit. Lisaks saab LCD-ekraanilt lugeda ja reguleerida põhiseadeid. Takistused tuntakse arukalt ära ja välditakse – vahemaa oleneb takistuse tüübist. See võimaldab RCX 6-l niita puude lähedal, hoides samas loomadest, näiteks siilidest, ohutut kaugust. Kõikide rataste vedu ei võimalda mitte ainult kuni 70-protsendilist kaldenurka, vaid tagab ka selle, et pöörded on murul eriti õrnad. Tööpiirkonnad kaardistatakse äpi kaudu kaugjuhtimispuldiga või automaatselt tehisintellekti pinnatuvastusega. Tööala saab jagada erinevateks tsoonideks ja määrata ka keelutsoone. Äpi kaudu saab muuta ajakava, sõidukäitumise ja palju muu individuaalseid seadeid.
Omadused ja tulu
Navigeerimine GPS ja RTK abil
- Piirdekaablit pole vaja, mis tähendab, et pole vaja pikka paigaldamist ega aeganõudvat kaabli reguleerimist.
- Tänu sidele satelliitidega ja RTK antenniga saab asukohta määrata kuni sentimeetrini, et määrata täpsed tööpiirkonnad.
- Niitmisala kaardistatakse väga lihtsalt robotniiduki otsese kaugjuhtimispuldi abil.
AI kaamera
- 3D-stereokaamera tunneb ära pinnad, nagu muru või kivi, ja suudab seetõttu niiduala iseseisvalt kaardistada.
- AI-toega kaamera tunneb objekte arukalt ära ja kohandab sõidukäitumist olenevalt takistusest. Robotniiduk läheneb puudele ja põõsastele, kuid hoiab elusolenditega suurt distantsi.
- Kui GPS-signaal on nõrk, aitab kaamera navigeerimisel, et robotniiduk sõidaks tõhusalt ja ohutult.
Rööptee niitmine
- Robotniiduk niidab maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks paralleelsetes rööbastes. Radade vahelist kaugust saab kohandada.
- Jälgede vältimiseks võib robotniiduk pärast iga niitmistoimingut ka suunda muuta või valida niitmiseks kohandatud nurga.
Kõigi rataste vedu
- Kolme vedava rattaga suudab robotniiduk ronida ja niita kuni 70-protsendilisi kaldeid.
- Ebatasasel pinnal võib robotniiduk end keerulistest olukordadest vabastada.
- See võib liikuda üle kõrgemate lävede, nt. kahe erineva kõrgusega ala vahel vahetamiseks.
Õrn pööramine
- Rataste koostoime 360° painduva tagarattaga võimaldab robotniidukil muru kaitsmiseks sujuvalt ja õrnalt pöörata.
Automaatne lõikekõrguse reguleerimine
- Lõikekõrgust saab valida laias vahemikus 2 kuni 10 sentimeetrit.
- Lõikekõrgust reguleeritakse elektrooniliselt, seadistades selle äpis.
- Iga niitmistsooni jaoks saab valida erineva niitmiskõrguse, mida robotniiduk seejärel iseseisvalt reguleerib.
Kahekordne niidukate
- Tänu kahele terakettale on robotniidukil suur, 35-sentimeetrine lõikelaius, mis tagab kiirema ja tõhusama niitmise.
Vihma andur
- Robotniiduk kasutab oma andurit vihma tuvastamiseks ja naaseb seejärel laadimisjaama, kuni muru on taas kuiv.
- Seadet saab kohandada, kui töötate vihmas või on vaja muid ajalõppe.
LCD ekraan
- Suur LCD-ekraan võimaldab robotniiduki olekut igal ajal seadmest välja lugeda.
- Põhiseadeid saab teha seadme enda ekraani kaudu.
Automaatne ajakava mitme tsooniga
- Robotniiduk koostab sõltuvalt piirkonnast ja seisukorrast kohandatud ajakava, mida RCX 6 seejärel regulaarselt teostab.
- Luua saab erinevaid tsoone, mille vahel saab robotniiduk iseseisvalt ja valikuliselt lülituda.
- Ajakava saab kohandada, nt. vältimaks kindlal kellaajal teatud niitmistsooni sõitmist.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastatav pind (m²)
|3000
|Niiduki tüüp
|Vabalt õõtsuvad terad
|Terade arv
|6
|Lõikelaius (cm)
|35
|Lõikekõrgus (cm)
|2 / 10
|Kallakust ülesronimise võime (%)
|max. 70
|Niitmisrakendus
|Multšimine
|Navigatsioonitehnoloogia
|GPS / RTK / AI kaamera
|Kaamera tüüp
|3D stereo
|Niitmisala määratlus
|GPS lokaliseerimine / Muru tuvastamine
|Kõige kitsam koridori laius (cm)
|80
|Niitmistsoonide arv (tk.)
|max. 10
|Aku laadimisaeg (min)
|35
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku pinge (V)
|18
|Aku mahutavus (Ah)
|5
|Väljundi võimsus (A)
|5
|Müravõimsustase (dB(A))
|60
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Must
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|868 x 535 x 297
|Roboti mõõtmed (P x L x K) (mm)
|735 x 510 x 270
|Roboti kaal (kg)
|14,4
|Niitmise kestus ühe aku laadimise kohta (min)
|75
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|14,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|29,8
Scope of supply
- Laadimisjaam
- RTK antenn
- Maanduspulgad laadimisjaama kinnitamiseks: 8 tk.
- Maanduspulgad RTK antenni kinnitamiseks: 4 tk.
- Kruvid RTK antenni paigaldamiseks: 4 tk.
- Niidukite terad ja kruvid: 18 tk.
Seadmed
- Navigatsioonisüsteem: Süstemaatilised ribad
- Keelualad
- Serva lõikamise funktsioon
- Sensori tehnoloogia: Optiline andur/ Vihma andur/ Tõsteandur/ Kallutusvastane andur/ Löögiandur
- LoRa®
- Töötamine läbi rakenduse
- WLAN ühendus
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
- PIN-koodi lukk
- OTA püsivara värskendus
- Ujuv lõikekorpus
- Kõigi rataste vedu
- Ekraan
- vihma hilinemine
- Rataste arv: 3 tk.
- Prožektorid
- Kandesang
- Varguse kaitse
Kasutusvaldkonnad
- Igat tüüpi muru kuni 10 cm kõrgune ja kuni 70 protsendiline kalle
Lisatarvikud
