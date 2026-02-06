Robotniiduk RCX 6 navigeerib ilma piirdekaablita tänu GPS-ile, RTK antennile ja AI-kaamerale. Täpne positsioneerimine võimaldab niita paralleelsetel radadel ja tagab tõhusa muruhoolduse võimalikult lühikese ajaga. Kuni 3000 ruutmeetrit murupinda saab hooldada vaevata. Olenevalt piirkonnast saab äpi kaudu automaatselt valida ja seadistada lõikekõrguse vahemikus 2–10 sentimeetrit. Lisaks saab LCD-ekraanilt lugeda ja reguleerida põhiseadeid. Takistused tuntakse arukalt ära ja välditakse – vahemaa oleneb takistuse tüübist. See võimaldab RCX 6-l niita puude lähedal, hoides samas loomadest, näiteks siilidest, ohutut kaugust. Kõikide rataste vedu ei võimalda mitte ainult kuni 70-protsendilist kaldenurka, vaid tagab ka selle, et pöörded on murul eriti õrnad. Tööpiirkonnad kaardistatakse äpi kaudu kaugjuhtimispuldiga või automaatselt tehisintellekti pinnatuvastusega. Tööala saab jagada erinevateks tsoonideks ja määrata ka keelutsoone. Äpi kaudu saab muuta ajakava, sõidukäitumise ja palju muu individuaalseid seadeid.