RCF 3
RCF 3 peseb põrandaid täiesti autonoomselt ja annab tänu FC rulltehnoloogiale suurepäraseid tulemusi. Tänu vaibatuvastusele, on RCF 3 valmis kasutamiseks igas majapidamises.
Puhastage põrandad ühe nupuvajutusega: nüüdsest hoolitseb nutikas RCF 3 robotmopp kõvade põrandate puhtuse eest. Tänu end tõestanud FC rulltehnoloogiale eemaldab RCF 3 mitte ainult tõrksa mustuse või kuivanud vedelikud, vaid ka lahtise tolmu ja kuivanud puru. Seejuures tuvastab see vaibad automaatselt ja väldib neid oskuslikult. RCF 3-l on kaks paaki, millest üks varustab rulle puhta vee ja puhastusvahendiga, teise kogub määrdunud vee. Kerge ja kuiv mustus korjatakse kergesti üles ja transporditakse musta vee mahutisse. Praktilise juhtnupuga saab seadistada erinevaid puhastusrežiime. Seega saab robotit väga paindlikult kohandada erinevate vajaduste ja nõuetega. Puhastamiseks käivitatakse robot mugavalt äpi kaudu või seadme nupule vajutades. Kui RCF 3 vajab abi, annab sellest teada häälväljundi või rakenduse kaudu.
Omadused ja tulu
FC rulltehnoloogiaRobotmopp RCF 3 töötab Kärcheri rulltehnoloogiaga, mis tagab kõvade põrandate eriti põhjaliku märgpuhastuse. Kerge mustus korjatakse otse märgmopimise käigus ja kogutakse koos kasutatud pühkimisveega musta vee paaki. Rullitehnoloogia koos rulli pideva puhastamisega ja 2-paagi süsteem tagavad optimaalse tulemuse ka suurematel pindadel, kuna töötate alati puhta rulliga.
2-paagi süsteem koos täitetaseme näidikutegaNutika 2-paagi süsteemiga: mikrokiudrulli niisutatakse pidevalt puhta vee paagist tuleva värske veega. Kasutatud vesi ja mustus kogutakse 2. mahutisse. Paagi täitumise taseme näidikud näitavad, kas musta vee paak on täis või puhta vee paak on tühi. Mõlemal juhul katkestab robot oma töö ja naaseb laadimisjaama. Ekraanile kuvatakse otse puhastusrobotil olevad LED-tuled ja ka rakenduses olev märguanne.
Vaipade tuvastamine ja vältimineRCF 3 tuvastab ultrahelianduri abil automaatselt vaipkattega pinnad ja kuvab need rakenduses kaardil. Koristamise ajal sõidab robot nutika sõidustrateegiaga vaibast mööda ja hoiab ära nende märjakssaamise. Vajadusel saab vaipade vältimise ka rakenduse kaudu välja lülitada, nii et robotmopp sõidab üle kõikide pindade – isegi madala karvaga vaipade.
Rulli isepuhastuv funktsioon
- Mustus kogutakse rullikult pidevalt kammiga või kogutakse musta vee paaki.
- Parimad puhastustulemused end tõestanud rulltehnoloogia ja 2-paagiga süsteemiga: määrdunud vesi ja osakesed eemaldatakse rullist puhastuskäigu ajal. Ideaalne ka suurematele aladele.
Mugavalt juhitav rakenduse ja WLAN kaudu
- Rakendust saab kasutada paljude seadete kohandamiseks individuaalsete eelistuste järgi.
- Äpp võimaldab puhastusrobotit juhtida ja seadistada mis tahes kohast. Isegi kui sa pole kodus.
- Teave seadme praeguse oleku kohta ja ekraan, mis näitab praegust puhastamise edenemist, on saadaval rakenduse kaudu.
Olemasolevate põrandate täpne kaardistamine ja mitmekülgsed kohandamisvalikud rakenduses
- Äpp võib salvestada mitu kaarti, nt. mitme korruse jaoks.
- Määrake tsoonid, millest ei tohi üle sõita ja mida ei tohi puhastada (nt vaibad, mänguväljakud ja suuremad takistused) või millele tuleb spetsiaalselt läheneda ja eraldi puhastada.
- Individuaalsete puhastusseadete (puhastuse intensiivsus, veekogus, käikude arv) määratlus konkreetsete ruumide või piirkondade jaoks sõltuvalt puhastusvajadusest või määrdumisastmest.
Taimeri programm
- Rakenduse kaudu saate planeerida koristusaegu ja koostada puhastusplaane.
- RCF 3 alustab iseseisvalt puhastustoiminguid kavandatud kuupäevade/kellaaegade alusel.
Häälväljund
- Alati hästi informeeritud: RCF 3 kasutab olulise teabe edastamiseks ja hetkeoleku jagamiseks häälväljundit.
- Kui robotmopp vajab abi või teenust, annab sellest häälväljundi kaudu teada.
Kukkumisandurid
- Kukkumisandurid hoiavad ära RCF 3 trepist või servadest alla kukkumise
- Andurid skaneerivad põrandat pidevalt. Kui tuvastatakse suur kukkumine või sarnane oht, saab kontroller signaali, mis käivitab roboti ümberpööramise.
Andmekaitse ja uuendused
- Saksamaal asuva tootjana peab Kärcher andmekaitset väga tähtsaks ja hoolitseb selle eest, et kõik kehtivad seadusest tulenevad nõuded oleksid täidetud.
- Kogu andmeedastus teie nutitelefoni rakenduse Home Robots ja robotmopi vahel jookseb pilve kaudu ainult Saksamaal asuvatesse serveritesse.
- Regulaarsed uuendused parandavad ja laiendavad robotmopi ja rakenduse jõudlust. See tähendab ka seda, et süsteemi turvalisust uuendatakse pidevalt, et see vastaks praegustele spetsifikatsioonidele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku laadimisaeg (min)
|180
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku mahutavus (Ah)
|5,2
|Tööaeg ühe laadimiskorraga (min)
|120
|Piirkonna jõudlus (sõltub puhastusrežiimist) (m²)
|80
|Täitevoolik (ml)
|430
|Heitvee mahuti (ml)
|115
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Roboti kaal (kg)
|4,5
|Kaal, alus (kg)
|0,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,2
|Roboti kõrgus (mm)
|120
|Roboti diameeter (mm)
|340
|Mõõdud, alus (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|142 x 153 x 124
Scope of supply
- Mikrokiud-rullhari: 2 tk.
- Puhastusinstrument
- Täitevoolik
- Heitvee mahuti
- Laadimisjaam
Seadmed
- Autonoomne puhastus
- Kukkumisandurid
- Vaibasensor
- Töötamine läbi rakenduse
- WLAN ühendus
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
- Häälväljund
- Lasernavigatsioonisüsteem (LiDAR)
- Taimeri programm: Erinevate režiimide valik
- Puhastusrežiimid: Märgpuhastus/ Automaatsüsteem/ Koht
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.