Puhastage põrandad ühe nupuvajutusega: nüüdsest hoolitseb nutikas RCF 3 robotmopp kõvade põrandate puhtuse eest. Tänu end tõestanud FC rulltehnoloogiale eemaldab RCF 3 mitte ainult tõrksa mustuse või kuivanud vedelikud, vaid ka lahtise tolmu ja kuivanud puru. Seejuures tuvastab see vaibad automaatselt ja väldib neid oskuslikult. RCF 3-l on kaks paaki, millest üks varustab rulle puhta vee ja puhastusvahendiga, teise kogub määrdunud vee. Kerge ja kuiv mustus korjatakse kergesti üles ja transporditakse musta vee mahutisse. Praktilise juhtnupuga saab seadistada erinevaid puhastusrežiime. Seega saab robotit väga paindlikult kohandada erinevate vajaduste ja nõuetega. Puhastamiseks käivitatakse robot mugavalt äpi kaudu või seadme nupule vajutades. Kui RCF 3 vajab abi, annab sellest teada häälväljundi või rakenduse kaudu.