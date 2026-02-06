RVC 3
Nutikas RVC 3 koos täpse LiDAR-navigatsiooni ja praktilise rakendusepõhise juhtimisega puhastab madala karvaga vaipu ning kõvakattega põrandaid süstemaatiliselt ja täiesti autonoomselt, vajadusel ka märjalt.
Nutikas robottolmuimeja RVC 3 hoolitseb põrandate puhastamise eest, puhastades süstemaatiliselt ja iseseisvalt nii kõvakattega põrandaid kui ka madala karvaga vaipu. Põhi- ja külgmine hari ning imukomponent juhivad kuiva mustuse kindlalt integreeritud tolmumahutisse. Vajadusel ei piirdu RVC 3 vaid kuivpuhastusega, vaid suudab niiske lapiga eemaldada ka kerget mustust, sidudes seeläbi tolmu tõhusamalt. Aku tühjenedes laeb RVC 3 end regulaarselt ja pöördub pärast töö lõpetamist alati tagasi laadimisjaama. Rakendus saadab RVC 3 avastusretkele ja loob ümbrust skaneerides (LiDAR) automaatselt ruumide kaardi. Igale ruumile saab määrata individuaalsed puhastusparameetrid – näiteks milliseid ruume puhastada kuivalt, märjalt või üldse mitte. Lisaandurid takistavad seadmel näiteks treppidest alla kukkumast. RVC 3 saab mugavalt käivitada rakenduse kaudu, kasutades eelseadistatud graafikut või vajutades seadmel olevat nuppu. Kui puhastusrobot vajab abi, annab ta sellest sageli märku häälteavituse kaudu.
Omadused ja tulu
Suur imemisvõimsusVõimsa 15 000 Pa imemisjõuga saab tõhusalt eemaldada enamiku mustusest – isegi pipraterad, pähklid ja helbed. Valikus on neli imemisrežiimi. Põhi- ja külgharjade koosmõju tagab eriti tõhusa puhastuse kogu majas.
Karvavaba põhihari ja külghariRVC 3 Comfort harjahoidikul on eristruktuur, mis hoiab ära karvade takerdumise harjadesse, vähendades hooldusvaeva. Erivormiga külghari hoiab ära karvade takerdumise selle ümber. Eriline kammipiide struktuur takistab tõhusalt karvade takerdumist põhiharja ümber.
Täpne navigatsioonKiire LiDAR-navigatsiooniga kaardistab robot ruumid täpselt, tagades usaldusväärse liikumise ka pimedas.
Märgpesu
- Paremate tulemuste saamiseks saab RVC 3 Comfort ka pindu pühkida. Kasutage mikrokiudlapiga pühkimisüksust ja täitke veepaak.
- Robotit saab kasutada ainult kuivpuhastuseks, ainult märgpühkimiseks või mõlemat korraga kombineeritud režiimis.
- Kaks-ühes paak (240 ml tolmule, 280 ml veele) on lihtsasti kasutatav ja kiirelt vahetatav.
Kukkumisandur
- Kukkumisandurid takistavad robotil treppidelt või astmetelt alla kukkumast.
- Andurid skaneerivad põrandat. Kui tuvastatakse suur kukkumine, saab kontroller signaali, mis käivitab roboti ümber pööramise.
Mugavalt juhitav rakenduse ja WLAN kaudu
- Rakendust saab kasutada paljude seadete kohandamiseks individuaalsete eelistuste järgi.
- Rakenduse abil saate robotit seadistada ja juhtida igalt poolt, ka kodust eemal olles.
- Teave seadme praeguse oleku kohta ja ekraan, mis näitab praegust puhastamise edenemist, on saadaval rakenduse kaudu.
Andmekaitse ja uuendused
- Saksamaal asuva tootjana peab Kärcher andmekaitset väga tähtsaks ja hoolitseb selle eest, et kõik kehtivad seadusest tulenevad nõuded oleksid täidetud.
- Kogu andmevahetus toimub pilve kaudu serverites, mis asuvad ainult Saksamaal.
- Regulaarsed uuendused parandavad ja laiendavad robottolmuimeja ja rakenduse jõudlust. See tähendab ka seda, et süsteemi turvalisust uuendatakse pidevalt, et see vastaks praegustele spetsifikatsioonidele.
Täpne kaardistamine koos mitmekülgsete kohandamisvõimalustega
- Rakendus võib salvestada mitu kaarti, nt. mitme korruse jaoks.
- Võimalik on määratleda tsoone, kuhu te ei soovi, et robot läheks ja koristaks (nt kassikraapis, lastetoa mängualad või takistused, millest robot ei saa mööda).
- Valitud alade määratlus, mida tuleb mitu korda puhastada, puhastada intensiivpuhastusrežiimis või pühkida rohkema veega.
Puhastusparameetrite reguleerimine
- Erinevate puhastusparameetrite määratlus rakenduses ruumide üksikute alade jaoks (nt imemisvõimsus või veekogus, puhastuste arv pinna kohta).
- Rakenduse kaudu saate planeerida koristusaegu ja koostada puhastusplaane.
- RVC 3 alustab puhastamist iseseisvalt vastavalt graafikule.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku laadimisaeg (min)
|230
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku mahutavus (Ah)
|2,6
|Tööaeg ühe laadimiskorraga (min)
|130
|Piirkonna jõudlus (sõltub puhastusrežiimist) (m²/h)
|45
|Kaks-ühes jäätmekonteiner (ml)
|240
|Kaks-ühes puhta vee paak (ml)
|280
|Imemisvõimsus (Pa)
|max. 15000
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 67
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Robottolmuimeja kaal (koos märgpesu osade ja pühkimislapiga) (kg)
|2,8
|Kaal, alus (kg)
|0,7
|Kaal, sh pakend (kg)
|4,7
|Robottolmuimeja kõrgus (mm)
|97
|Mõõdud, alus (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|146 x 66 x 101
Scope of supply
- Puhastushari
- Külghari: 1 x
- Filtrid: 1 x
- Märgpesu osad
- Pühkimislapp: 1 x
- Kaks-ühes jäätmekonteiner koos puhta vee paagiga
- Laadimisjaam
Seadmed
- Autonoomne puhastus
- Kukkumisandurid
- Töötamine läbi rakenduse
- WLAN ühendus
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
- Häälväljund
- Lasernavigatsioonisüsteem (LiDAR)
- Taimeri programm: Erinevate režiimide valik
- Puhastusrežiimid: Kuivpuhastus/ Märgpuhastus/ Kombineeritud puhastus (märg ja kuiv)
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Madala karvaga vaipadel
