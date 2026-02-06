Nutikas robottolmuimeja RVC 3 hoolitseb põrandate puhastamise eest, puhastades süstemaatiliselt ja iseseisvalt nii kõvakattega põrandaid kui ka madala karvaga vaipu. Põhi- ja külgmine hari ning imukomponent juhivad kuiva mustuse kindlalt integreeritud tolmumahutisse. Vajadusel ei piirdu RVC 3 vaid kuivpuhastusega, vaid suudab niiske lapiga eemaldada ka kerget mustust, sidudes seeläbi tolmu tõhusamalt. Aku tühjenedes laeb RVC 3 end regulaarselt ja pöördub pärast töö lõpetamist alati tagasi laadimisjaama. Rakendus saadab RVC 3 avastusretkele ja loob ümbrust skaneerides (LiDAR) automaatselt ruumide kaardi. Igale ruumile saab määrata individuaalsed puhastusparameetrid – näiteks milliseid ruume puhastada kuivalt, märjalt või üldse mitte. Lisaandurid takistavad seadmel näiteks treppidest alla kukkumast. RVC 3 saab mugavalt käivitada rakenduse kaudu, kasutades eelseadistatud graafikut või vajutades seadmel olevat nuppu. Kui puhastusrobot vajab abi, annab ta sellest sageli märku häälteavituse kaudu.