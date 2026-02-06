RVF 7
Autonoomne tolmuimemine ja moppimine: RVF 7 puhastab kergusega nii kõvakattega põrandaid kui ka madala karvaga vaipu. Tänu kaamerale ja tehisintellektile (AI) välditakse väiksemaidki takistusi vaevata.
Kogege vaevatut põrandapuhastust nutika RVF 7-ga. See uuenduslik robottolmuimeja ja -mopp puhastab täiesti autonoomselt nii kõvakattega põrandaid kui ka madala karvaga vaipu. Tänu nutikale LiDAR-navigatsioonile, kaamerale ja tehisintellektile (AI) tuvastab seade takistused ja liigub eksimatult läbi kõigi ruumide. Kuni 10 000-paskalise imemisvõimsusega eemaldab see kuivpuhastuse käigus vaevata mustuse, samas kui järeleproovitud rulltehnoloogia tagab suurepärase märgpuhastuse. Juhtige RVF 7 mugavalt rakenduse kaudu ja nautige rohkem vaba aega, kuni seade hoiab teie kodu säravpuhtana.
Omadused ja tulu
Järeleproovitud rullikutehnoloogiaPöörlevat rullikut niisutatakse pidevalt puhta veega ja pühitakse pärast iga pööret põhjalikult üle. See tagab hügieenilise puhastuse ja eemaldab tõhusalt mustuse.
Intelligentne mustusetuvastusRVF 7 tuvastab määrdumisastme ja kohandab automaatselt puhastusparameetreid, et tagada tõhus ja põhjalik puhastus.
Otsepilt koos kaugjuurdepääsugaSaate igal ajal rakenduse kaudu vaadata oma ühendatud RVF 7 otsepilti, mis võimaldab teil reisimise ajal oma kodu jälgida.
Täpne navigeerimine LiDAR-i ja tehisintellekti abil
- Võimaldab kiiret ja täpset ruumituvastust isegi pimedas. See tähendab, et robot-tolmuimeja säilitab alati orienteerumisvõime ja puhastab usaldusväärselt.
- Täiendav üksik-lasersensor ja intelligentne kaamera tuvastavad väikesed või lamedad objektid, mis on LiDAR-ile nähtamatud. Takistused kantakse salvestatud kaartidele.
- LiDAR-navigatsioonil on süvistatud sensor, mis vähendab roboti üldkõrgust, võimaldades optimaalset puhastamist isegi madala mööbli all.
Tõstetav mopi-rullik ja põhihari karvade takerdumisvastase tehnoloogiaga
- Kui RVF 7 tuvastab põrandal märja mustuse või vedeliku, tõstetakse peamine kuivpuhastushari automaatselt üles.
- Kui RVF 7 tuvastab märgpuhastuse ajal vaiba, tõstetakse mopi-rullik automaatselt üles, et kaitsta vaipa niiskuse eest (rakenduses eraldi seadistatav).
- Põhihari on varustatud erilise karvade takerdumisvastase elemendiga, nii et pikad karvad mähkuvad harja ümber palju vähem ja neid on seetõttu tunduvalt lihtsam eemaldada.
Kahe paagi süsteem integreeritud anduriga
- Mikrokiudrullikuid niisutatakse pidevalt puhta vee paagist tuleva veega, must vesi aga kogutakse eraldi paaki. Puhtad põrandad – iga kord, kui mopite.
- Integreeritud teavitustüsfunktsioon annab visuaalselt, heliliselt ja rakenduse kaudu märku, kui puhasveepaak on tühi või mustveepaak on täis.
Laadimisjaam koos põrandakaitseplaadiga
- RVF 7 jälgib puhastamise ajal pidevalt oma akutaset, naaseb vajadusel automaatselt laadimisjaama ja jätkab pärast laadimist automaatselt puhastamist.
- Komplektis olev põrandakaitseplaat kaitseb tundlikke põrandaid niiskuse eest, mis võib mopi-rullikust eralduda.
Režiimi vahetamine nupuvajutusega
- Puhastusrežiimi kiire ja lihtne vahetamine nupuvajutusega otse masinal; käsitsemine on intuitiivne, mugav ja võimalik ka ilma rakenduseta.
Masinpestav rullik
- Mopi-rullik on masinpestav kuni 60 °C juures. See tähendab, et isegi rullikusse aja jooksul kogunenud kangekaelset mustust saab tõhusalt eemaldada.
- Rulliku pesemine pesumasinas pakub palju hügieenilisemat tulemust lisaks lihtsale jooksva vee all puhastamisele.
Mugav juhtimine rakenduse kaudu
- Puhastusparameetrite kohandatud seadistamine: kaartide loomine erinevate korruste jaoks, keelutsoonide seadistamine, ruumide nimetamine, puhastusaegade määramine ja palju muud.
- Imemisvõimsust, veekulu ja muid puhastusseadeid saab iga ruumi jaoks eraldi määrata.
- Puhastamise edenemist saab pidevalt jälgida ja vaadata üksikasjalikke puhastusaruandeid.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku laadimisaeg (min)
|230
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku pinge (V)
|14,4
|Aku mahutavus (Ah)
|5,2
|Imemisvõimsus (Pa)
|max. 13000
|Täitevoolik (ml)
|300
|Heitvee mahuti (ml)
|130
|Jäätmekonteiner (ml)
|250
|Tööaeg ühe laadimiskorraga (min)
|150 (tolmuimemine)
|Puhastatav pind (m²)
|160 (tolmuimemine) / 60 (imur ja mopp)
|Roboti mõõtmed (P x L x K) (mm)
|105
|Roboti diameeter (mm)
|360
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|9,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|350 x 350 x 105
Scope of supply
- Puhastushari
- Pesuaine: Universaalne põrandapesuvahend RM 536, 2 x 30 ml, lõhnatu vahutõrjevahend Foam Stop, 30 ml
- Jäätmekonteiner
- Külghari: 4 x
- Märgpesu osad
- Mikrokiud-rullhari: 2 tk.
- Filtrid: 2 x
- Puhastusinstrument
- Täitevoolik
- Heitvee mahuti
- Laadimisjaam
- Põrandakaitse/parkimisplaat
Seadmed
- Kukkumisandurid
- Autonoomne puhastus
- AI mustusetuvastus
- AI takistuste tuvastus
- otsepildi kaamera
- Vaibasensor
- Töötamine läbi rakenduse
- WLAN ühendus
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
- Häälväljund
- Lasernavigatsioonisüsteem (LiDAR)
- Taimeri programm: Erinevate režiimide valik
- kuivpuhastusrežiim
- kombineeritud puhastusrežiim (märg ja kuiv)
- Pühkimine servade lähedalt
- tõstetav puhastushari
- tõstetav mopp
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Kõikidele kõvadele põrandatele, nagu parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC.
- Madala karvaga vaipadel
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.