Survepesur K 2 Horizontal VPS Home sobib ideaalselt aeg-ajalt kasutamiseks ja kerge mustuse korral, näiteks jalgratastel, aiatööriistadel ja õuemööblil. Kaasas kodukomplekt.
Kiire kui välk: ülikompaktne, ruumisäästlik K 2 Horizontal VPS Home survepesur eemaldab väikestelt pindadelt ja sõidukitelt, aiatööriistadelt ja välimööblilt mustuse peaaegu hetkega. Seade sobib ideaalselt kõikideks aeg-ajalt kodu ja aia koristustöödeks. Sisaldab kodukomplekti koos pinnapesurit T 1 ja 500 ml Patio & Deck pesuainet suuremate alade pritsmevabaks puhastamiseks. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Tänu selle väikesele kaalule ja praktilisele integreeritud kandesangale saate K 2 Horizontal VPS Home'i hõlpsasti transportida kõikjale, kus seda vajate. Täiendava mugavuse huvides võimaldab Quick Connect süsteem 3-meetrise kõrgsurvevooliku seadmesse ja välja lülitada ning päästikpüstoli lihtsalt vajutada. Päästikupüstoli ja pihustustoru saab mugavuse huvides hoida seadmel endal. Kaabel keerdub nutikalt ümber seadme aluse.
Omadused ja tulu
Ülikompaktne ruumisäästlik seadeLihtsaks ruumisäästvaks hoiustamiseks, isegi väikestes niššides. Saab kanda vaid ühe käega.
Integreeritud pesuaine imemisvoolikPesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
KiirühendussüsteemKõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Puhas ja korras
- Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Rõhk (bar)
|20 - max. 110
|Vooluhulk (l/h)
|max. 360
|Puhastatav pind (m²/h)
|20
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Nimisisendvõimsus (W)
|1400
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|380 x 197 x 248
Scope of supply
- Kodukomplekt (Home Kit): Pinnapuhasti T 1 Surface Cleaner, 0,5 l terrassipuhastusvahend Patio & Deck.
- Pihustustoru pikendus
- Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
- Vario Power Jet
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
- Integreeritud veefilter
- Kaabli hoiustamine
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.