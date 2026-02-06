Survepesur K 2 Horizontal VPS Home

Survepesur K 2 Horizontal VPS Home sobib ideaalselt aeg-ajalt kasutamiseks ja kerge mustuse korral, näiteks jalgratastel, aiatööriistadel ja õuemööblil. Kaasas kodukomplekt.

Kiire kui välk: ülikompaktne, ruumisäästlik K 2 Horizontal VPS Home survepesur eemaldab väikestelt pindadelt ja sõidukitelt, aiatööriistadelt ja välimööblilt mustuse peaaegu hetkega. Seade sobib ideaalselt kõikideks aeg-ajalt kodu ja aia koristustöödeks. Sisaldab kodukomplekti koos pinnapesurit T 1 ja 500 ml Patio & Deck pesuainet suuremate alade pritsmevabaks puhastamiseks. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Tänu selle väikesele kaalule ja praktilisele integreeritud kandesangale saate K 2 Horizontal VPS Home'i hõlpsasti transportida kõikjale, kus seda vajate. Täiendava mugavuse huvides võimaldab Quick Connect süsteem 3-meetrise kõrgsurvevooliku seadmesse ja välja lülitada ning päästikpüstoli lihtsalt vajutada. Päästikupüstoli ja pihustustoru saab mugavuse huvides hoida seadmel endal. Kaabel keerdub nutikalt ümber seadme aluse.

Omadused ja tulu
Survepesur K 2 Horizontal VPS Home: Ülikompaktne ruumisäästlik seade
Ülikompaktne ruumisäästlik seade
Lihtsaks ruumisäästvaks hoiustamiseks, isegi väikestes niššides. Saab kanda vaid ühe käega.
Survepesur K 2 Horizontal VPS Home: Integreeritud pesuaine imemisvoolik
Integreeritud pesuaine imemisvoolik
Pesuvahendi mugav ja lihtne kasutamine. Kärcheri puhastusvahendid (saadaval lisavarustusena) mitte ainult ei kaitse ja hoolda puhastatavat pinda, vaid tagavad ka tõhusamad ja kestvamad tulemused.
Survepesur K 2 Horizontal VPS Home: Kiirühendussüsteem
Kiirühendussüsteem
Kõrgsurvevoolikuga on lihtne manööverdada ning seda saab kiiresti ja lihtsalt seadme ja pesupüstoli külge kinnitada. See säästab aega ja vaeva.
Puhas ja korras
  • Hoidke voolikut, pihustustorusid, päästikpüstolit ja kaablit ruumisäästlikult ja korrastatult.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Rõhk (bar) 20 - max. 110
Vooluhulk (l/h) max. 360
Puhastatav pind (m²/h) 20
sisendtemperatuur (°C) max. 40
Nimisisendvõimsus (W) 1400
Toitekaabel (m) 5
Värvus Kollane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 3,5
Kaal, sh pakend (kg) 7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 380 x 197 x 248

Scope of supply

  • Kodukomplekt (Home Kit): Pinnapuhasti T 1 Surface Cleaner, 0,5 l terrassipuhastusvahend Patio & Deck.
  • Pihustustoru pikendus
  • Kõrgsurvepüstol: G 120 Q
  • Vario Power Jet
  • A3/4" aiavooliku ühendusadapter

Seadmed

  • Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
  • Puhastusvahendi pealekandmine: Imemisvoolik
  • Integreeritud veefilter
  • Kaabli hoiustamine
Survepesur K 2 Horizontal VPS Home
