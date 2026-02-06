Kiire kui välk: ülikompaktne, ruumisäästlik K 2 Horizontal VPS Home survepesur eemaldab väikestelt pindadelt ja sõidukitelt, aiatööriistadelt ja välimööblilt mustuse peaaegu hetkega. Seade sobib ideaalselt kõikideks aeg-ajalt kodu ja aia koristustöödeks. Sisaldab kodukomplekti koos pinnapesurit T 1 ja 500 ml Patio & Deck pesuainet suuremate alade pritsmevabaks puhastamiseks. Tänu Vario Power pihustustorule (VPS) saab veesurvet lihtsa keerdliigutusega lihtsalt pinnaga sobivaks reguleerida. Tänu selle väikesele kaalule ja praktilisele integreeritud kandesangale saate K 2 Horizontal VPS Home'i hõlpsasti transportida kõikjale, kus seda vajate. Täiendava mugavuse huvides võimaldab Quick Connect süsteem 3-meetrise kõrgsurvevooliku seadmesse ja välja lülitada ning päästikpüstoli lihtsalt vajutada. Päästikupüstoli ja pihustustoru saab mugavuse huvides hoida seadmel endal. Kaabel keerdub nutikalt ümber seadme aluse.