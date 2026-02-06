Survepesur K 5 Smart Control Flex eco!Booster
Suurema jõudluse saavutamiseks: PremiumFlexi voolikuga K 5 Smart Control Flex eco!Booster, päästikupüstoli G 180 Q Smart Control ja eco!Booster Kit tugeva mustuse eemaldamiseks õrnadel pindadel.
Tänu integreeritud Bluetoothile saab K 5 Smart Control Flex eco!Booster survepesuri ühendada Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusega. Rakendus pakub palju kasulikke funktsioone, nagu rakenduskonsultant kasulike nippide ja näpunäidetega, kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Seadmel on ka lisavõimsuse suurendamise režiim, LCD-ekraaniga päästikupüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoru. Rõhk seatakse pesupüstolile endale või kantakse rakenduskonsultandi abiga äpist üle pesupüstolile. LCD-ekraani abil saab kontrollida, milline rõhutase on seadistatud. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik, alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Sisaldab eco!Booster Kit koos eco!Boosteriga ja 1 liiter universaalset puhastusvahendit tõhusaks puhastamiseks. eco!Booster on ideaalne tundlike pindade puhastamiseks ja tänu 50 protsenti suuremale puhastustulemusele võrreldes tasapinnalise joaga säästab see vett, energiat ja aega.
Omadused ja tulu
Smart Control päästikupüstol võimendusrežiimi ja 3-in-1 Multi Jet pihustustorugaLCD-ekraaniga pesupüstol ja nupud rõhu reguleerimiseks või puhastusaine doseerimiseks. Sisaldab võimendusrežiimi lisavõimsuseks tõrksa mustuse vastu võitlemiseks. Pöörleval pihustustorul 3-in-1 Multi Jet on kolm erinevat düüsi joa tüübi lihtsaks vahetamiseks. Kiirühendusadapter Quick Connect kõrgsurvevooliku ja lisatarvikute lihtsaks kinnitamiseks.
PremiumFlex kõrgsurvevoolikPaindlik voolik tagab ülima paindlikkuse ja seeläbi maksimaalse liikumisvabaduse. Kerige kõrgsurvevoolikut peale ja maha kergelt, ilma et tekiks sõlmi.
Eco!Boosteriga: 50% kõrgem puhastusjõudlus võrreldes tasapinnalise joaga, 50% kõrgem vee- ja energiatõhusus*Põhjalik, kiire ja jätkusuutlikum puhastus. Säästab vett ja energiat
Home & Garden rakendus
- Kärcheri Home & Garden rakendus teeb teist puhastuseksperdi.
- Kasutage meie põhjalikke Kärcheri teadmisi täiuslike puhastustulemuste saavutamiseks.
- Mugav terviklik teenindus – kogu info seadme, selle kasutamise ja meie teenindusportaali kohta.
Plug 'n' Clean – Kärcheri puhastusvahendi süsteem
- Tänu Plug 'n' Clean süsteemile saab puhastusvahendit vahetada kiiresti ja mugavalt vaid ühe liigutusega.
Silmapaistev jõudlus
- Vesijahutusega mootor avaldab muljet oma eriti pika tööea ja suure võimsusega.
Tajutav mürataseme vähendamine
- Rakenduse meeldiv heli**
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|230
|Sagedus (Hz)
|50
|Rõhk (bar/MPa)
|20 - max. 145 / 2 - max. 14,5
|Vooluhulk (l/h)
|max. 500
|Puhastatav pind (m²/h)
|40
|sisendtemperatuur (°C)
|max. 40
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,1
|Toitekaabel (m)
|5
|Värvus
|Kollane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|13,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|17,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|405 x 306 x 584
Scope of supply
- Kõrgsurvepüstol: G 180 Q Smart Control
- 3-ühes Multi Jet
- eco!Booster
- Kõrgsurvevoolik: 10 m, PremiumFlex
- A3/4" aiavooliku ühendusadapter
Seadmed
- Integreeritud hoiuvõrk
- Seadmepoolne Quick Connect kiirühendus
- Puhastusvahendi pealekandmine: Kohe kasutatav puhastussüsteem
- Teleskoopkäepide
- Vesijahutusega mootor
- Integreeritud veefilter
- Vee imemine
- Ühendus Bluetoothi kaudu
- Töötamine läbi rakenduse
- nutiteenused/funktsioonid rakenduses
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
