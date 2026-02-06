Tänu integreeritud Bluetoothile saab K 5 Smart Control Flex eco!Booster survepesuri ühendada Kärcheri Home & Garden mobiilirakendusega. Rakendus pakub palju kasulikke funktsioone, nagu rakenduskonsultant kasulike nippide ja näpunäidetega, kokkupanekujuhised ja hooldusjuhised. Seadmel on ka lisavõimsuse suurendamise režiim, LCD-ekraaniga päästikupüstol G 180 Q Smart Control ja 3-in-1 Multi Jet pihustustoru. Rõhk seatakse pesupüstolile endale või kantakse rakenduskonsultandi abiga äpist üle pesupüstolile. LCD-ekraani abil saab kontrollida, milline rõhutase on seadistatud. Muude varustusdetailide hulka kuuluvad Plug 'n' Clean pesuainesüsteem, PremiumFlexi kõrgsurvevoolik, alumiiniumist teleskoopkäepide ja parkimisasend hõlpsasti ligipääsetavate tarvikute jaoks. Sisaldab eco!Booster Kit koos eco!Boosteriga ja 1 liiter universaalset puhastusvahendit tõhusaks puhastamiseks. eco!Booster on ideaalne tundlike pindade puhastamiseks ja tänu 50 protsenti suuremale puhastustulemusele võrreldes tasapinnalise joaga säästab see vett, energiat ja aega.