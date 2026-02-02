Võimas (igapäevane) abiline: akutoitega käsitolmuimeja CVH 3 Plus eemaldab tõhusalt igat tüüpi mustuse- nagu karvad, puru ja tolmu, kõikjalt ja jälgi jätmata. Lisaks tagab pestav kaheastmeline filtrisüsteem, mis koosneb peenest terasvõrgust jämeda mustuse ja juuste eemaldamiseks ning allavoolu HEPA-filtrist (EN 1822:1998),eriti puhta väljatõmbeõhu. Muud eelised: suur imemisvõimsus ja pikem kasutusiga tänu vaiksele BLDC-mootorile, kompaktsele ja kergele disainile, selle kahele erinevale imemistasemele, kuni 20-minutilise tööajaga akule ning mugavale laadimisjaamale koos tarvikute hoiuruumiga.