Juhtmeta käsitolmuimeja CVH 3 Plus
Võimas ja igal ajal kasutamiseks valmis: kompaktse CVH 3 Plus käsitolmuimejaga saate elutoas, magamistoas, köögis või autos oleva mustusega hüvasti jätta.
Võimas (igapäevane) abiline: akutoitega käsitolmuimeja CVH 3 Plus eemaldab tõhusalt igat tüüpi mustuse- nagu karvad, puru ja tolmu, kõikjalt ja jälgi jätmata. Lisaks tagab pestav kaheastmeline filtrisüsteem, mis koosneb peenest terasvõrgust jämeda mustuse ja juuste eemaldamiseks ning allavoolu HEPA-filtrist (EN 1822:1998),eriti puhta väljatõmbeõhu. Muud eelised: suur imemisvõimsus ja pikem kasutusiga tänu vaiksele BLDC-mootorile, kompaktsele ja kergele disainile, selle kahele erinevale imemistasemele, kuni 20-minutilise tööajaga akule ning mugavale laadimisjaamale koos tarvikute hoiuruumiga.
Omadused ja tulu
Kõrge puhastusjõudlus tänu BLDC mootorileTänu BLDC mootorile on suur imemisvõimsus igat tüüpi väiksemateks puhastustöödeks.
Valik kahe režiimi vahelMinimaalne režiim pika tööaja jaoks (max 20 min), maksimaalne režiim suure imemisvõimsuse jaoks.
Laadimisjaam koos tarvikute hoidlagaMugav laadimine ja lihtne laadimisjaamas hoiustada.
Kerge ja kompaktne
- Viige vaevata läbi väikesed igapäevased puhastustööd.
Kasutusvalmis
- Tänu kompaktsele disainile ja tarvikute lihtsale kasutamisele saab kasutada igal ajal ja igal pool.
Kaheastmeline filtrisüsteem
- Ideaalne kombinatsioon peenest terasvõrgust jämeda mustuse ja karvade jaoks, samuti HEPA filter (EN 1822:1998).
Pestav filter ja tolmukonteiner
- Lihtne puhastada voolava vee all ja seda saab uuesti kasutada.
Praktilised tarvikud
- Sobib õrnadele pindadele ja raskesti ligipääsetavatele kohtadele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Konteiner (l)
|0,15
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Nimivõimsus (W)
|70
|Tööaeg, min. režiim (min)
|20
|Tööaeg, max. režiim (min)
|10
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Aku pinge (V)
|7,2
|Pinge (V)
|7,2
|Aku mahutavus (Ah)
|2
|Laadimisaeg standardlaadijaga (h)
|4
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|0,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|1,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|330 x 76 x 76
Scope of supply
- Laadija: 5 V / 2 A laadimisjaam + adapter (igast üks)
- 2-in-1 praootsik
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA (EN 1822:1998)
- Parkimisjaam koos laadijaga
Seadmed
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Mööbel
- Autosalongid
Lisatarvikud
