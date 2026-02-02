Juhtmeta käsitolmuimeja CVH 3 Plus

Võimas ja igal ajal kasutamiseks valmis: kompaktse CVH 3 Plus käsitolmuimejaga saate elutoas, magamistoas, köögis või autos oleva mustusega hüvasti jätta.

Võimas (igapäevane) abiline: akutoitega käsitolmuimeja CVH 3 Plus eemaldab tõhusalt igat tüüpi mustuse- nagu karvad, puru ja tolmu, kõikjalt ja jälgi jätmata. Lisaks tagab pestav kaheastmeline filtrisüsteem, mis koosneb peenest terasvõrgust jämeda mustuse ja juuste eemaldamiseks ning allavoolu HEPA-filtrist (EN 1822:1998),eriti puhta väljatõmbeõhu. Muud eelised: suur imemisvõimsus ja pikem kasutusiga tänu vaiksele BLDC-mootorile, kompaktsele ja kergele disainile, selle kahele erinevale imemistasemele, kuni 20-minutilise tööajaga akule ning mugavale laadimisjaamale koos tarvikute hoiuruumiga.

Omadused ja tulu
Juhtmeta käsitolmuimeja CVH 3 Plus: Kõrge puhastusjõudlus tänu BLDC mootorile
Kõrge puhastusjõudlus tänu BLDC mootorile
Tänu BLDC mootorile on suur imemisvõimsus igat tüüpi väiksemateks puhastustöödeks.
Juhtmeta käsitolmuimeja CVH 3 Plus: Valik kahe režiimi vahel
Valik kahe režiimi vahel
Minimaalne režiim pika tööaja jaoks (max 20 min), maksimaalne režiim suure imemisvõimsuse jaoks.
Juhtmeta käsitolmuimeja CVH 3 Plus: Laadimisjaam koos tarvikute hoidlaga
Laadimisjaam koos tarvikute hoidlaga
Mugav laadimine ja lihtne laadimisjaamas hoiustada.
Kerge ja kompaktne
  • Viige vaevata läbi väikesed igapäevased puhastustööd.
Kasutusvalmis
  • Tänu kompaktsele disainile ja tarvikute lihtsale kasutamisele saab kasutada igal ajal ja igal pool.
Kaheastmeline filtrisüsteem
  • Ideaalne kombinatsioon peenest terasvõrgust jämeda mustuse ja karvade jaoks, samuti HEPA filter (EN 1822:1998).
Pestav filter ja tolmukonteiner
  • Lihtne puhastada voolava vee all ja seda saab uuesti kasutada.
Praktilised tarvikud
  • Sobib õrnadele pindadele ja raskesti ligipääsetavatele kohtadele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Konteiner (l) 0,15
Müravõimsustase (dB(A)) < 78
Nimivõimsus (W) 70
Tööaeg, min. režiim (min) 20
Tööaeg, max. režiim (min) 10
Aku tüüp Liitiumioonaku
Aku pinge (V) 7,2
Pinge (V) 7,2
Aku mahutavus (Ah) 2
Laadimisaeg standardlaadijaga (h) 4
Toide akulaadijale (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Värvus Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 0,6
Kaal, sh pakend (kg) 1,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 330 x 76 x 76

Scope of supply

  • Laadija: 5 V / 2 A laadimisjaam + adapter (igast üks)
  • 2-in-1 praootsik
  • HEPA filtri tüüp: Filter HEPA (EN 1822:1998)
  • Parkimisjaam koos laadijaga

Seadmed

  • Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
Kasutusvaldkonnad
  • Mööbel
  • Autosalongid
Lisatarvikud
