Veefiltriga tolmuimeja DS 6
Uuendusliku veefiltri tehnoloogiaga tolmuimeja, mis tagab kuni 99,95%ni puhastatud õhu. Palju eeliseid – mitte ainult allergikutele.
DS 6 on veefiltriga tolmuimeja, mis puhastab põhjalikult põrandad ning tagab ka värskema, 99,95% ulatuses tolmuvaba puhastatud õhu ning oluliselt parema sisekliima. Vastupidiselt tavapärastele, tolmukotiga tolmuimejatele, toetub äsja väljaarendatud DS 6 tolmuimeja filtris suure kiirusega pöörleva vee looduslikule võimsusele. Sisse imetud mustus suunatakse läbi pöörleva vee, filtreeritakse tõhusalt välja ja see jääb vee sisse. Tulemuseks on tolmuimejast väljuv äärmiselt värske ja puhastatud õhk.
Omadused ja tulu
Mitmeastmeline filtrisüsteem, mis koosneb uuenduslikust veefiltrist, pestavast vahefiltrist ja HEPA 13 filtrist (EN 1822:1998).Filtreerib õhust tolmu 99,95% ulatuses. Tulemuseks on värske, puhas õhk ja meeldiv sisekliima. Sobib allergikutele.
Eemaldatav veefilterLihtne täita ja puhastada.
Praktiline parkimisasendImemisvooliku ja põrandaotsiku kiireks ja mugavaks hoiustamiseks tööde vahepeal. Seadme ruumisäästlik hoiustamine.
Energiasäästlik mootor
- Imeb tolmu sama tõhusalt kui 1400 W võimsusega seade.
- Madal energiatarbimine.
Automaatne kaabli sissekerimine
- Kiire ja mugav toitejuhtme hoiustamine vaid nupuvajutusega.
Tarvikute hoiustamine seadmel
- Kõiki lisatarvikuid saab korrektselt ja lihtsasti ligipääsetavalt hoiustada lisatarvikute hoidikus.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimivõimsus (W)
|650
|Veefilter (l)
|2
|Tööraadius (m)
|10,2
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|7,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|10,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|532 x 289 x 344
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2.1 m
- Teleskoop toru: Kroomplaatidega
- Lülitatav kuivtolmuotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsik
- HEPA filtri tüüp: HEPA 13 filter
- "FoamStop" vahutakisti
- Mootori kaitsefilter
Seadmed
- Praktiline parkimisasend
- Tarvikute hoiustamine seadmel
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
- Tekstiilpinnad
- Esikud
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.