DS 6 on veefiltriga tolmuimeja, mis puhastab põhjalikult põrandad ning tagab ka värskema, 99,95% ulatuses tolmuvaba puhastatud õhu ning oluliselt parema sisekliima. Vastupidiselt tavapärastele, tolmukotiga tolmuimejatele, toetub äsja väljaarendatud DS 6 tolmuimeja filtris suure kiirusega pöörleva vee looduslikule võimsusele. Sisse imetud mustus suunatakse läbi pöörleva vee, filtreeritakse tõhusalt välja ja see jääb vee sisse. Tulemuseks on tolmuimejast väljuv äärmiselt värske ja puhastatud õhk.