DS 6 Plus on veefiltriga tolmuimeja, mis ei taga mitte ainult põhjalikult puhastatud põrandad, vaid puhastab 99,95% ulatuses ka masinast väljapuhutava õhu. See parandab märgatavalt siseõhu ja sellest tulenevalt ka üldist elukvaliteeti. Vastupidiselt tavapärastele tolmukotiga tolmuimejatele toimib tolmuimeja DS 6 tänu filtris suure kiirusega pöörleva vee looduslikule võimsusele. Masinasse tõmmatud mustus läbib keerleva vee anuma, kus õhust välja filtreeritud tolmu jääb vette pidama. Tulemuseks on tolmuimejast väljuv äärmiselt värske ja puhastatud õhk.