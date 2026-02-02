Tolmuimeja VC 2
Ideaalne korterite ja väiksemate majade mugavaks puhastamiseks: kompaktne ja hõlpsasti kasutatav kotiga tolmuimeja VC 2.
Kärcheri VC 2 avaldab muljet oma hügieenilise ja mugava filtrisüsteemiga: täitunud kotti on lihtne eemaldada puutumata kokku prahiga. See kompaktne tolmuimeja sobib eriti hästi kasutamiseks korterites või väiksemates majades. Ideaalne kõvapõrandate ja vaipade põhjalikuks puhastamiseks ning piluotsik ja mööblihari sobivad ka kitsaste vahede ja õrnade pindade puhastamiseks. Veel üks VC 2 eelis on HEPA hügieenifilter, mis filtreerib usaldusväärselt kõige peenemat prahti nagu nt õietolm või muud allergiat põhjustavad osakesed. Integreeritud tarvikusahtel, seadme energiatarbe reguleerimine ja praktiline hoiuasend muudavad tolmuimeja kasutamise veelgi mugavamaks.
Omadused ja tulu
Lihtsalt kasutatav filtrikottide süsteemLihtne kõrvaldada. Kokkupuude mustusega puudub.
Lisatarvikute hoidikTarvikuid saab seadmes mugavalt ja korrastatult hoiustada. See tähendab, et otsikud on alati käepärast.
Eemaldatav põrandaotsikVõimalus ühendada lisatarvikuid, et majapidamine saaks kõikjalt puhtaks.
Parkimisasend
- Kiire ja turvaline parkimisasend, kui peate tolmuimemises pause tegema.
HEPA 13 filter
- Puhastab usaldusväärselt ka kõige peenema mustuse nagu õietolm ja muud allergiat tekitavad osakesed.
- Puhas heitõhk - tervislikuma elukeskkonna nimel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimivõimsus (W)
|700
|Tööraadius (m)
|7,5
|Filterkoti maht (l)
|2,8
|Helirõhutase (dB(A))
|76
|Müravõimsustase (dB(A))
|76
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|5,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|435 x 288 x 249
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.5 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Teleskoop toru: Metall
- Filtrikott: Fliis
- HEPA filtri tüüp: HEPA 13 filter
- Põrandaotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Mööblihari
Seadmed
- Lülitatav kuivtolmuotsik
- Praktiline parkimisasend
- Automaatne kaabli sissekerimine
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Tundlikud pinnad
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.