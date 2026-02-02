Kärcheri VC 2 avaldab muljet oma hügieenilise ja mugava filtrisüsteemiga: täitunud kotti on lihtne eemaldada puutumata kokku prahiga. See kompaktne tolmuimeja sobib eriti hästi kasutamiseks korterites või väiksemates majades. Ideaalne kõvapõrandate ja vaipade põhjalikuks puhastamiseks ning piluotsik ja mööblihari sobivad ka kitsaste vahede ja õrnade pindade puhastamiseks. Veel üks VC 2 eelis on HEPA hügieenifilter, mis filtreerib usaldusväärselt kõige peenemat prahti nagu nt õietolm või muud allergiat põhjustavad osakesed. Integreeritud tarvikusahtel, seadme energiatarbe reguleerimine ja praktiline hoiuasend muudavad tolmuimeja kasutamise veelgi mugavamaks.