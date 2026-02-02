Tolmuimeja VC 3
Saate säästa filtrikottide arvelt: tolmuimeja VC 3 Premium põhineb multitsüklonitehnoloogial, on läbipaistva ja pestava jäätmekonteineriga.
Multitsüklonitehnoloogial põhinev kompaktne kanistertolmuimeja VC 3 võimaldab masinat kasutada ilma filtrikotita. See väldib vajadust vahetada ja osta uusi kalleid filtrikotte. Samuti on kohe näha, kui läbipaistvat jäätmekonteinerit on vaja tühjendada. Lisaks ei tekita kotita süsteem ebameeldivaid lõhnu, mida oskavad hinnata kõik, mitte ainult allergikud. Tänu oma kompaktsusele sobib tolmuimeja VC 3 ideaalselt mitmesugusteks töödeks korterites ja väiksemates majades. Piluotsik ja pehme tolmuhari võimaldavad põhjalikult puhastada nii kitsaid pragusid ja tundlikke pindu kui ka kõvasid põrandaid ja vaipu. Tolmuimeja muud kasulikud funktsioonid on hügieenifilter HEPA, mis filtreerib kindlalt ka kõige peenemat mustust, nt õietolmu või muid allergiat tekitavaid osakesi, ja praktiline parkimisasend.
Omadused ja tulu
Multi-tsükloniline tehnoloogiaPuudub vajadus tolmukotti pidevalt vahetada ja osta kalleid asenduskotte. Mustusekonteinerit saab puhastada veega.
HEPA 13 filterPuhastab usaldusväärselt ka kõige peenema mustuse nagu õietolm ja muud allergiat tekitavad osakesed. Puhas heitõhk - tervislikuma elukeskkonna nimel.
Eemaldatav põrandaotsikVõimalus ühendada lisatarvikuid, et majapidamine saaks kõikjalt puhtaks.
Parkimisasend
- Kiire ja turvaline parkimisasend, kui peate tolmuimemises pause tegema.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimivõimsus (W)
|700
|Jäätmekonteineri mahutavus (l)
|0,9
|Müravõimsustase (dB(A))
|76
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4,4
|Kaal, sh pakend (kg)
|7,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.5 m
- Imemisvooliku tüüp: kaardus käepidemega
- Teleskoop toru: Metall
- HEPA filtri tüüp: HEPA 13 filter
- Põrandaotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Mööblihari
Seadmed
- Lülitatav kuivtolmuotsik
- Praktiline parkimisasend
- Automaatne kaabli sissekerimine
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
- Raskelt juurdepääsetavad kohad (nurgad, praod, vahed jne)
- Tundlikud pinnad
