Multitsüklonitehnoloogial põhinev kompaktne kanistertolmuimeja VC 3 võimaldab masinat kasutada ilma filtrikotita. See väldib vajadust vahetada ja osta uusi kalleid filtrikotte. Samuti on kohe näha, kui läbipaistvat jäätmekonteinerit on vaja tühjendada. Lisaks ei tekita kotita süsteem ebameeldivaid lõhnu, mida oskavad hinnata kõik, mitte ainult allergikud. Tänu oma kompaktsusele sobib tolmuimeja VC 3 ideaalselt mitmesugusteks töödeks korterites ja väiksemates majades. Piluotsik ja pehme tolmuhari võimaldavad põhjalikult puhastada nii kitsaid pragusid ja tundlikke pindu kui ka kõvasid põrandaid ja vaipu. Tolmuimeja muud kasulikud funktsioonid on hügieenifilter HEPA, mis filtreerib kindlalt ka kõige peenemat mustust, nt õietolmu või muid allergiat tekitavaid osakesi, ja praktiline parkimisasend.