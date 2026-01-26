Akuga tolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily
Suuremate majapidamiste vaevatuks ja usaldusväärseks puhastamiseks: juhtmeta tolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily eristub muudest masinatest väikese kaalu, kottideta filtrisüsteemi ja suure imemisvõimsuse poolest.
Koristamine võib tõesti olla nii lihtne: juhtmeta tolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily muudab koristamise tõeliseks rõõmutoiminguks. Mitmete nutikate funktsioonide hulka kuuluvad tolmumahuti tühjendamine ühe klõpsuga, võimendusfunktsioon, ergonoomiline ehitus raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks ja töötava põrandaotsiku LED-tuled, mis toovad tolmu esile ja tagavad mustuse kindla eemaldamise. Muud eelised hõlmavad väikest töömüra ja hõlpsasti loetavat aku olekukuva, mis näitab igal ajal aku seisundit ja asjakohaseid teateid. Samuti on olemas mugav toitelukustusfunktsioon Power Lock, mis väldib vajadust hoida toitenuppu pidevalt all. Tänu sisseehitatud laadimisfunktsiooniga seinakinnitusele ei saagi tolmuimeja paigutamine ja laadimine olla enam lihtsam. Võimas BLDC-mootor (250 W) ja 25,2 V akupinge muudavad töö tolmuimejaga kergeks.
Omadused ja tulu
Peenhäälestatud tehnoloogiaVõimas 25,2 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsikuga ideaalselt. Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 50 minutit. 250 W mootor, liikuv põrandaotsik, toitenupu lukustus ja kolmeetapiline tolmukotita filtrisüsteem.
Praktilise disainiga filtrisüsteem3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja HEPA hügieenifiltriga. HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) eriti puhta väljuva õhu jaoks. Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Liikuv põrandaotsikMotoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles. Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all. Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
- Piisavalt tööaega, et puhastada ka suuremad majapidamised.
- Valikuline turborežiim.
Sisseehitatud laadijaga seinakinnitus
- Seinakinnituse abil saab seadet kiiresti ja hõlpsasti hoiustada.
- Mugav laadida vaid tolmuimejat seinale kinnitades.
Intuitiivne ekraan tagasiside ja laadimisoleku jaoks
- Tagasiside ja veateated lihtsasti loetaval LED-ekraanil.
- Selgelt nähtav aku laetuse tase.
Lihtne kasutada
- Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.
- Valikuline turborežiim.
- Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|800
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|25,2
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / u. 50 Võimendusrežiim: / u. 11
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|235
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,2
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Aku: 25,2 V / 2,5 Ah aku (1 tk)
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Õhu sisselaskefilter: 1 tk.
- Suur universaalne LED-tuledega põrandaotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsak ja pehme tolmuhari (kaks-ühes)
- Imitoru: Metall
- Suur seinakinnitus koos laadijaga
Seadmed
- Pehme haardesang
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Vaibad
- Tekstiilpinnad
- Trepid
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.