Koristamine võib tõesti olla nii lihtne: juhtmeta tolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily muudab koristamise tõeliseks rõõmutoiminguks. Mitmete nutikate funktsioonide hulka kuuluvad tolmumahuti tühjendamine ühe klõpsuga, võimendusfunktsioon, ergonoomiline ehitus raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks ja töötava põrandaotsiku LED-tuled, mis toovad tolmu esile ja tagavad mustuse kindla eemaldamise. Muud eelised hõlmavad väikest töömüra ja hõlpsasti loetavat aku olekukuva, mis näitab igal ajal aku seisundit ja asjakohaseid teateid. Samuti on olemas mugav toitelukustusfunktsioon Power Lock, mis väldib vajadust hoida toitenuppu pidevalt all. Tänu sisseehitatud laadimisfunktsiooniga seinakinnitusele ei saagi tolmuimeja paigutamine ja laadimine olla enam lihtsam. Võimas BLDC-mootor (250 W) ja 25,2 V akupinge muudavad töö tolmuimejaga kergeks.