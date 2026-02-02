Liikumisvabadus kohtub mugavusega. VC 6 Cordless ourFamily tolmuimejaga saab tolmuimemisest tõeline rõõm: paljude nutikate funktsioonide hulka kuuluvad ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamine, võimendusfunktsioon, ergonoomiline disain raskesti ligipääsetavates kohtades puhastamiseks ja aktiivse põrandaotsiku LED-tuled. , mis muudavad tolmu paremini nähtavaks ja tagavad usaldusväärse mustusekorjamise. Muude eeliste hulka kuuluvad vaikne töötamine, eraldi filtripuhastustööriist ja hõlpsasti loetav aku olekunäidik, mis teavitab riketest. Samuti on mugav Power Lock funktsioon, mis eemaldab vajaduse toitenuppu pidevalt all hoida. Tänu sisseehitatud laadimisfunktsiooniga seinakinnitusele ei saaks tolmuimeja hoiustamine ja laadimine olla lihtsam. Võimas BLDC mootor (250 W) koos 25,2 V akupingega eemaldab tolmuimejaga seotud raske töö. Tööaeg on 50 minutit ja teine ​​aku tähendab, et seda saab kasutada veelgi kauem. Filtri puhastustööriist ja kaasas olev teine ​​õhu sisselaskefilter muudavad puhastamise lapsemänguks: lihtsalt kinnitage filtri puhastustööriist, sisestage teine ​​õhu sisselaskefilter ja alustage puhastamist.