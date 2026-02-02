Akuga tolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus

Suur imemisvõimsus: kotita VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus tolmuime tagab püsiva puhastustulemuse vaevata. Filtri puhastustööriist ja teine aku veelgi pikemaks tööajaks.

Liikumisvabadus kohtub mugavusega. VC 6 Cordless ourFamily tolmuimejaga saab tolmuimemisest tõeline rõõm: paljude nutikate funktsioonide hulka kuuluvad ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamine, võimendusfunktsioon, ergonoomiline disain raskesti ligipääsetavates kohtades puhastamiseks ja aktiivse põrandaotsiku LED-tuled. , mis muudavad tolmu paremini nähtavaks ja tagavad usaldusväärse mustusekorjamise. Muude eeliste hulka kuuluvad vaikne töötamine, eraldi filtripuhastustööriist ja hõlpsasti loetav aku olekunäidik, mis teavitab riketest. Samuti on mugav Power Lock funktsioon, mis eemaldab vajaduse toitenuppu pidevalt all hoida. Tänu sisseehitatud laadimisfunktsiooniga seinakinnitusele ei saaks tolmuimeja hoiustamine ja laadimine olla lihtsam. Võimas BLDC mootor (250 W) koos 25,2 V akupingega eemaldab tolmuimejaga seotud raske töö. Tööaeg on 50 minutit ja teine ​​aku tähendab, et seda saab kasutada veelgi kauem. Filtri puhastustööriist ja kaasas olev teine ​​õhu sisselaskefilter muudavad puhastamise lapsemänguks: lihtsalt kinnitage filtri puhastustööriist, sisestage teine ​​õhu sisselaskefilter ja alustage puhastamist.

Omadused ja tulu
Akuga tolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus: Peenhäälestatud tehnoloogia
Peenhäälestatud tehnoloogia
Võimas 25,2 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsikuga ideaalselt. Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 50 minutit. 250 W mootor, liikuv põrandaotsik, toitenupu lukustus ja kolmeetapiline tolmukotita filtrisüsteem.
Akuga tolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus: Praktilise disainiga filtrisüsteem
Praktilise disainiga filtrisüsteem
3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja HEPA hügieenifiltriga. HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) eriti puhta väljuva õhu jaoks. Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Akuga tolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus: Liikuv põrandaotsik
Liikuv põrandaotsik
Motoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles. Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all. Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
  • Piisavalt tööaega, et puhastada ka suuremad majapidamised.
  • Valikuline turborežiim.
Sisseehitatud laadijaga seinakinnitus
Sisseehitatud laadijaga seinakinnitus
  • Mugav laadida vaid tolmuimejat seinale kinnitades.
  • Hoiukoht kiirkinnitusega lisatarvikutele.
  • Ruumisäästlik disain, alati kasutusvalmis.
  • Seinakinnituse abil saab seadet kiiresti ja hõlpsasti hoiustada.
  • Mugav laadida vaid tolmuimejat seinale kinnitades.
Lihtne kasutada
  • Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.
  • Valikuline turborežiim.
  • Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Intuitiivne ekraan tagasiside ja laadimisoleku jaoks
  • Tagasiside ja veateated lihtsasti loetaval LED-ekraanil.
  • Selgelt nähtav aku laetuse tase.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Akutoitel seade
Müravõimsustase (dB(A)) < 78
Konteineri maht (ml) 800
Aku tüüp Liitiumioonaku
Pinge (V) 25,2
Mahutavus (Ah) 2,5
Aku tööaeg ühe laadimisega (/min) Tavaline režiim: / u. 50 Võimendusrežiim: / u. 11
Laadimisaeg standardlaadijaga (min) 235
Värvus Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 2,6
Kaal, sh pakend (kg) 5,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 235 x 266 x 1130

Scope of supply

  • Aku: 25,2 V / 2,5 Ah aku (2 tk)
  • HEPA filtri tüüp: Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)
  • Õhu sisselaskefilter: 2 tk.
  • Filtri puhastamise tööriist
  • Suur universaalne LED-tuledega põrandaotsik
  • Pragude puhastamise otsik
  • Polstriotsak ja pehme tolmuhari (kaks-ühes)
  • Imitoru: Metall
  • Suur seinakinnitus koos laadijaga

Seadmed

  • Pehme haardesang
  • Tolmukotita filtrisüsteem
  • Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
Kasutusvaldkonnad
  • Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
  • Vaibad
  • Tekstiilpinnad
  • Trepid
Lisatarvikud
