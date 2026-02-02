Akuga tolmuimeja VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus
Suur imemisvõimsus: kotita VC 6 Cordless ourFamily Battery Plus tolmuime tagab püsiva puhastustulemuse vaevata. Filtri puhastustööriist ja teine aku veelgi pikemaks tööajaks.
Liikumisvabadus kohtub mugavusega. VC 6 Cordless ourFamily tolmuimejaga saab tolmuimemisest tõeline rõõm: paljude nutikate funktsioonide hulka kuuluvad ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamine, võimendusfunktsioon, ergonoomiline disain raskesti ligipääsetavates kohtades puhastamiseks ja aktiivse põrandaotsiku LED-tuled. , mis muudavad tolmu paremini nähtavaks ja tagavad usaldusväärse mustusekorjamise. Muude eeliste hulka kuuluvad vaikne töötamine, eraldi filtripuhastustööriist ja hõlpsasti loetav aku olekunäidik, mis teavitab riketest. Samuti on mugav Power Lock funktsioon, mis eemaldab vajaduse toitenuppu pidevalt all hoida. Tänu sisseehitatud laadimisfunktsiooniga seinakinnitusele ei saaks tolmuimeja hoiustamine ja laadimine olla lihtsam. Võimas BLDC mootor (250 W) koos 25,2 V akupingega eemaldab tolmuimejaga seotud raske töö. Tööaeg on 50 minutit ja teine aku tähendab, et seda saab kasutada veelgi kauem. Filtri puhastustööriist ja kaasas olev teine õhu sisselaskefilter muudavad puhastamise lapsemänguks: lihtsalt kinnitage filtri puhastustööriist, sisestage teine õhu sisselaskefilter ja alustage puhastamist.
Omadused ja tulu
Peenhäälestatud tehnoloogiaVõimas 25,2 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsikuga ideaalselt. Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 50 minutit. 250 W mootor, liikuv põrandaotsik, toitenupu lukustus ja kolmeetapiline tolmukotita filtrisüsteem.
Praktilise disainiga filtrisüsteem3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja HEPA hügieenifiltriga. HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) eriti puhta väljuva õhu jaoks. Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Liikuv põrandaotsikMotoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles. Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all. Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
- Piisavalt tööaega, et puhastada ka suuremad majapidamised.
- Valikuline turborežiim.
Sisseehitatud laadijaga seinakinnitus
Sisseehitatud laadijaga seinakinnitus
- Mugav laadida vaid tolmuimejat seinale kinnitades.
- Hoiukoht kiirkinnitusega lisatarvikutele.
- Ruumisäästlik disain, alati kasutusvalmis.
- Seinakinnituse abil saab seadet kiiresti ja hõlpsasti hoiustada.
- Mugav laadida vaid tolmuimejat seinale kinnitades.
Lihtne kasutada
- Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.
- Valikuline turborežiim.
- Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Intuitiivne ekraan tagasiside ja laadimisoleku jaoks
- Tagasiside ja veateated lihtsasti loetaval LED-ekraanil.
- Selgelt nähtav aku laetuse tase.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|800
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|25,2
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / u. 50 Võimendusrežiim: / u. 11
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|235
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Aku: 25,2 V / 2,5 Ah aku (2 tk)
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Õhu sisselaskefilter: 2 tk.
- Filtri puhastamise tööriist
- Suur universaalne LED-tuledega põrandaotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsak ja pehme tolmuhari (kaks-ühes)
- Imitoru: Metall
- Suur seinakinnitus koos laadijaga
Seadmed
- Pehme haardesang
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Vaibad
- Tekstiilpinnad
- Trepid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.