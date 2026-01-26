See masin muudab tolmuimemise tööst koristuskogemuseks: VC 7 Cordless yourMax sisaldab muljetavaldavat kombinatsiooni uusimast tehnoloogiast, ulatuslikust varustusest ja hõlpsast kasutamisest. Uuenduslik tolmuandur tuvastab mustuse, reguleerib vastavalt sellele imemisvõimsust, tagades aku tööaja efektiivse kasutamise kuni 60 minutit. Võimas 350-vatine BLDC mootor ja 25,2 V akupinge eemaldavad tolmuimemisest raske töö. Suurendusfunktsioon tagab maksimaalse imemisvõimsuse ühe nupuvajutusega. Muud eelised hõlmavad lihtsat ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamist, ergonoomilist disaini ka raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks ja aktiivse põrandaotsiku LED-tulesid, mis muudavad tolmu paremini nähtavaks. Filtri puhastamine ei saaks olla lihtsam tänu kaasasolevale tööriistale ja asendusfiltrile. Erinevad otsikud muudavad iga ruumi puhastamise lapsemänguks: praguotsik eemaldab mustuse nurkadest, 2-in-1 otsik on ideaalne tööriist mööbli ja polstri puhastamiseks ning pehme hari sobib isegi õrnade pindade puhastamiseks. Muude käepäraste funktsioonide hulka kuuluvad aku olekuindikaator ja laadimisfunktsiooniga seinakinnitus.