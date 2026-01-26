Akuga tolmuimeja VC 7 Cordless yourMax
Lihtne puhastamine maksimaalse tööajaga: VC 7 Cordless yourMax tolmuimejal on suhteliselt väike kaal, kotita filtrisüsteem ja uuenduslik tolmuandur.
See masin muudab tolmuimemise tööst koristuskogemuseks: VC 7 Cordless yourMax sisaldab muljetavaldavat kombinatsiooni uusimast tehnoloogiast, ulatuslikust varustusest ja hõlpsast kasutamisest. Uuenduslik tolmuandur tuvastab mustuse, reguleerib vastavalt sellele imemisvõimsust, tagades aku tööaja efektiivse kasutamise kuni 60 minutit. Võimas 350-vatine BLDC mootor ja 25,2 V akupinge eemaldavad tolmuimemisest raske töö. Suurendusfunktsioon tagab maksimaalse imemisvõimsuse ühe nupuvajutusega. Muud eelised hõlmavad lihtsat ühe klõpsuga tolmumahuti tühjendamist, ergonoomilist disaini ka raskesti ligipääsetavate kohtade puhastamiseks ja aktiivse põrandaotsiku LED-tulesid, mis muudavad tolmu paremini nähtavaks. Filtri puhastamine ei saaks olla lihtsam tänu kaasasolevale tööriistale ja asendusfiltrile. Erinevad otsikud muudavad iga ruumi puhastamise lapsemänguks: praguotsik eemaldab mustuse nurkadest, 2-in-1 otsik on ideaalne tööriist mööbli ja polstri puhastamiseks ning pehme hari sobib isegi õrnade pindade puhastamiseks. Muude käepäraste funktsioonide hulka kuuluvad aku olekuindikaator ja laadimisfunktsiooniga seinakinnitus.
Omadused ja tulu
Dust Sensor tehnoloogiaAutomaatne tolmutuvastus ja võimsuse juhtimine. Võimsuse reguleerimine pikemaks tööajaks. Intuitiivne ja vaevatu tolmuimeja.
Peenhäälestatud tehnoloogiaVõimas 25,2 V aku, mis sobib liikuva põrandaotsikuga ideaalselt. Optimeeritud tööaeg tavarežiimis 60 minutit. 350 W mootor, liikuv põrandaotsik, toitenupu lukustus ja kolmeetapiline tolmukotita filtrisüsteem.
Praktilise disainiga filtrisüsteem3-etapiline filtrisüsteem tsüklonilise, õhu sissevõtu ja HEPA hügieenifiltriga. HEPA hügieenifilter (EN 1822:1998) eriti puhta väljuva õhu jaoks. Tolmukonteineri lihtne tühjendamine vaid ühe klõpsuga.
Liikuv põrandaotsik
- Motoriseeritud rullik korjab mustuse optimaalselt üles.
- Äärmiselt hea manööverdusvõime tagab hea liikuvuse ka mööbli all.
- Tagab pindade usaldusväärse puhastamise.
Kaheastmeline võimsuse reguleerimine
- Piisavalt tööaega, et puhastada ka suuremad majapidamised.
- Valikuline turborežiim.
Sisseehitatud laadijaga seinakinnitus
- Seinakinnituse abil saab seadet kiiresti ja hõlpsasti hoiustada.
- Mugav laadida vaid tolmuimejat seinale kinnitades.
Intuitiivne ekraan tagasiside ja laadimisoleku jaoks
- Tagasiside ja veateated lihtsasti loetaval LED-ekraanil.
- Selgelt nähtav aku laetuse tase.
Lihtne kasutada
- Võimsust saab vastavalt teostatavale puhastustööle kiirelt ja hõlpsasti reguleerida.
- Valikuline turborežiim.
- Toitenupu lukustus kasutamise hõlbustamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|100 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Müravõimsustase (dB(A))
|< 78
|Konteineri maht (ml)
|800
|Aku tüüp
|Liitiumioonaku
|Pinge (V)
|25,2
|Mahutavus (Ah)
|2,5
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Tavaline režiim: / u. 60 Võimendusrežiim: / u. 8
|Laadimisaeg standardlaadijaga (min)
|220
|Toide akulaadijale (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|2,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,4
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|235 x 266 x 1130
Scope of supply
- Aku: 25,2 V / 2,5 Ah aku (1 tk)
- HEPA filtri tüüp: Filter HEPA 12 (EN 1822:1998)
- Õhu sisselaskefilter: 2 tk.
- Filtri puhastamise tööriist
- Suur universaalne LED-tuledega põrandaotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Polstriotsak ja pehme tolmuhari (kaks-ühes)
- Pehme hari
- Imitoru: Metall
- Suur seinakinnitus koos laadijaga
Seadmed
- Pehme haardesang
- Tolmukotita filtrisüsteem
- Võimsuse kontroll: Kaks jõudlustaset
- Tolmuandur
Kasutusvaldkonnad
- Kõvakattega põrandad, nagu näiteks parkett, laminaat, kork, kivi, linoleum ja PVC
- Vaibad
- Tekstiilpinnad
- Trepid
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.