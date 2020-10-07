TAASTAGE OMA KODU ENDINE SÄRA! WOW!
Teie kodu on teie kindlus. Kärcheri tubaste WOW toodetega saate muuta oma kodu justkui uueks. Ning seda nii tihti ja täpselt siis, millal soovite. Ja õrnatoimeliselt, kiiresti ja põhjalikult nagu ainult Kärcheri puhastusmasinad seda suudavad.
Kemikaalivaba süvapuhastus.
Kärcheri aurupesurid ei vaja muud kui kuuma auru, et eemaldada kõvadelt pindadelt 99,99%* tavapärastest kodumajapidamistes leiduvatest bakteritest.
* Põhjalik puhastus Kärcheri aurupesuriga eemaldab 99,99% kõigist tavapärastest kodumajapidamiste kõvadel pindadel leiduvatest bakteritest.
Tagab selge vaate.
Kärcheri aknapesur Window Vac puhastab aknad ja siledad pinnad kolm korda kiiremini, kui käsitsi pestes – ja seda ilma triipude või musta vee tilkadeta.
Muutke mistahes põrand säravapuhtaks.
Kärcheri põrandapesumasinad jätavad teie põrandad säravpuhtaks – nende abil puhastate põranda palju põhjalikumalt ja väiksema vaevaga kui näiteks moppi kasutades.
Mitmekülgsed lahendused.
Stuudiokorteritele, suurtele majapidamistele, allergikutele, akutoitel või ilma tolmukotita: Kärcheril on õige tolmuimeja igat tüüpi mustusele.
Vabanege igasugusest mustusest.
Kärcheri töökindlate multifunktsionaalsete tolmuimejatega saate kerge vaevaga kõrvaldada isegi suurema või märja mustuse.