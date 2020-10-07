TAASTAGE OMA KODU ENDINE SÄRA! WOW!

Teie kodu on teie kindlus. Kärcheri tubaste WOW toodetega saate muuta oma kodu justkui uueks. Ning seda nii tihti ja täpselt siis, millal soovite. Ja õrnatoimeliselt, kiiresti ja põhjalikult nagu ainult Kärcheri puhastusmasinad seda suudavad.