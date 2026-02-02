Käepärane tekstiilipesur SE 2 Spot on ideaalne abimees polstri ja tekstiili plekkide koheseks eemaldamiseks. SE 2 Spot eemaldab kiiresti mustuse ja lõhnad, eemaldades tõhusalt näiteks toidu- ja joogiplekid. Tänu oma kompaktsele disainile on tekstiilipesurit eriti lihtne kasutada ja see võtab kokkupanduna vähe ruumi. See tähendab, et see on kiiresti töövalmis, kui peate toime tulema ootamatu mustusega. Suur tööraadius, mille annab 4,5-meetrine kaabel, võimaldab paindlikult puhastada kõikjal ruumis. Praktiline tarvikute hoidmine seadmel tähendab, et kõik tarvikud on kiiresti käepärast ja kasutusvalmis. Sisaldab polstriotsikut ja pesuainet.