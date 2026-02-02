Tekstiilipesur SE 2 Spot Care
Kompaktne ja hõlpsasti kasutatav tesktiilipesur SE 2 Spot on ideaalne abimees polstritelt ja tekstiilidelt sihipäraselt plekkide ja mustuse kiireks eemaldamiseks.
Käepärane tekstiilipesur SE 2 Spot on ideaalne abimees polsterduse ja tekstiili plekkide koheseks eemaldamiseks. SE 2 Spot eemaldab kiiresti mustuse ja lõhnad, eemaldades tõhusalt näiteks toidu- ja joogiplekid. Tänu oma kompaktsele disainile on tekstiilipesurit eriti lihtne kasutada ja see võtab kokkupanduna vähe ruumi. See tähendab, et see on kiiresti töövalmis, kui peate toime tulema ootamatu mustusega. Suur tööraadius, mille võimaldab 4,5-meetrine kaabel, võimaldab paindlikult puhastada kõikjal ruumis. Praktiline tarvikute hoidla seadmel endal tähendab, et kõik tarvikud on kiiresti käepärast ja kasutusvalmis. Sisaldab plekieemaldusharja, polstriotsikut ja pesuainet.
Omadused ja tulu
Tõestatud Kärcheri tehnoloogia optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseksPuhastamine sügavale tekstiilpindade kiududeni. Madal jääkniiskus tekstiilpindade kiireks kuivamiseks. Lihtne ja kiire puhastamine tänu tõhusale pihustuspuhastusmeetodile koos võimsa, kuid energiasäästliku mootoriga.
Spetsiaalselt välja töötatud tarvikud lihtsaks kiudude sügavuseks puhastamiseksPihustiga polstriotsik muudab tugeva mustuse eemaldamise kiireks ja lihtsaks. Integreeritud pihustusvoolik lisab puhastamise mugavust. Plekieemaldushari tõrksate või kuivanud plekkide tõhusaks puhastamiseks.
Ülikompaktne ruumisäästlik seadePaindlik, ka kitsastes või raskesti ligipääsetavates kohtades. Praktiline käepidemega seadme kiireks ja mugavaks transportimiseks. Seadme ruumisäästlik hoiustamine.
Praktiline tarvikute ja voolikute hoiustamine
- Lihtne transportida vaid ühe käega – kõik kaasas olevad tarvikud ja vooliku saab paigutada otse seadmele.
- Kõik tarvikud on alati seadme küljes, nii et võite loota, et need on kasutuskohas olemas.
Lihtne ja mugav käsitsemine
- Seadme sisse ja välja lülitamine on lihtne.
- Intuitiivne toimimine.
- Valmis koheseks puhastamiseks.
2 paagiga süsteem
- Puhtaveepaagi lihtne täitmine.
- Mugav määrdunud veepaagi eemaldamine ja tühjendamine ilma mustusega kokku puutumata.
Ülipaindlik 2-in-1 voolik
- Integreeritud pihustusvoolik lisab puhastamise mugavust.
- Pikk, väga painduv imemisvoolik lisab puhastamise mugavust.
- Pöördliigendiga voolikul veelgi suurema liikumisvabaduse tagamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Nimisisendvõimsus (W)
|450
|Tööraadius (m)
|6,3
|Puhta vee paagi maht (l)
|1,5
|Musta vee paagi maht (l)
|0,8
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Toitekaabel (m)
|4,5
|Värvus
|Valge
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|4
|Kaal, sh pakend (kg)
|6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|385 x 215 x 310
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 1.8 m
- Pehme mööbli otsiku pesemine: 88 mm
- Peitsipintsel
- Pesuaine: Vaibapuhastusvahend RM 519, 100 ml
- Kaks-ühes mugavussüsteem: integreeritud tekstiilipesuri voolik
Seadmed
- Juhtmehoidik
- 2 paagiga süsteem
- Vooliku ja lisatarvikute praktiline hoidik
Kasutusvaldkonnad
- Vaibad
- Polster
- Polsterdatud mööbel
- Autoistmed
Puhastusvahendid
