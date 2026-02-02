Tekstiilipesur SE 2 Spot Care

Kompaktne ja hõlpsasti kasutatav tesktiilipesur SE 2 Spot on ideaalne abimees polstritelt ja tekstiilidelt sihipäraselt plekkide ja mustuse kiireks eemaldamiseks.

Käepärane tekstiilipesur SE 2 Spot on ideaalne abimees polsterduse ja tekstiili plekkide koheseks eemaldamiseks. SE 2 Spot eemaldab kiiresti mustuse ja lõhnad, eemaldades tõhusalt näiteks toidu- ja joogiplekid. Tänu oma kompaktsele disainile on tekstiilipesurit eriti lihtne kasutada ja see võtab kokkupanduna vähe ruumi. See tähendab, et see on kiiresti töövalmis, kui peate toime tulema ootamatu mustusega. Suur tööraadius, mille võimaldab 4,5-meetrine kaabel, võimaldab paindlikult puhastada kõikjal ruumis. Praktiline tarvikute hoidla seadmel endal tähendab, et kõik tarvikud on kiiresti käepärast ja kasutusvalmis. Sisaldab plekieemaldusharja, polstriotsikut ja pesuainet.

Omadused ja tulu
Tekstiilipesur SE 2 Spot Care: Tõestatud Kärcheri tehnoloogia optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseks
Puhastamine sügavale tekstiilpindade kiududeni. Madal jääkniiskus tekstiilpindade kiireks kuivamiseks. Lihtne ja kiire puhastamine tänu tõhusale pihustuspuhastusmeetodile koos võimsa, kuid energiasäästliku mootoriga.
Tekstiilipesur SE 2 Spot Care: Spetsiaalselt välja töötatud tarvikud lihtsaks kiudude sügavuseks puhastamiseks
Pihustiga polstriotsik muudab tugeva mustuse eemaldamise kiireks ja lihtsaks. Integreeritud pihustusvoolik lisab puhastamise mugavust. Plekieemaldushari tõrksate või kuivanud plekkide tõhusaks puhastamiseks.
Tekstiilipesur SE 2 Spot Care: Ülikompaktne ruumisäästlik seade
Paindlik, ka kitsastes või raskesti ligipääsetavates kohtades. Praktiline käepidemega seadme kiireks ja mugavaks transportimiseks. Seadme ruumisäästlik hoiustamine.
Praktiline tarvikute ja voolikute hoiustamine
  • Lihtne transportida vaid ühe käega – kõik kaasas olevad tarvikud ja vooliku saab paigutada otse seadmele.
  • Kõik tarvikud on alati seadme küljes, nii et võite loota, et need on kasutuskohas olemas.
Lihtne ja mugav käsitsemine
  • Seadme sisse ja välja lülitamine on lihtne.
  • Intuitiivne toimimine.
  • Valmis koheseks puhastamiseks.
2 paagiga süsteem
  • Puhtaveepaagi lihtne täitmine.
  • Mugav määrdunud veepaagi eemaldamine ja tühjendamine ilma mustusega kokku puutumata.
Ülipaindlik 2-in-1 voolik
  • Integreeritud pihustusvoolik lisab puhastamise mugavust.
  • Pikk, väga painduv imemisvoolik lisab puhastamise mugavust.
  • Pöördliigendiga voolikul veelgi suurema liikumisvabaduse tagamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Nimisisendvõimsus (W) 450
Tööraadius (m) 6,3
Puhta vee paagi maht (l) 1,5
Musta vee paagi maht (l) 0,8
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Toitekaabel (m) 4,5
Värvus Valge
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 4
Kaal, sh pakend (kg) 6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 385 x 215 x 310

Scope of supply

  • Imemisvooliku pikkus: 1.8 m
  • Pehme mööbli otsiku pesemine: 88 mm
  • Peitsipintsel
  • Pesuaine: Vaibapuhastusvahend RM 519, 100 ml
  • Kaks-ühes mugavussüsteem: integreeritud tekstiilipesuri voolik

Seadmed

  • Juhtmehoidik
  • 2 paagiga süsteem
  • Vooliku ja lisatarvikute praktiline hoidik
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Vaibad
  • Polster
  • Polsterdatud mööbel
  • Autoistmed
Lisatarvikud
Puhastusvahendid
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.