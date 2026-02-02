Käepärane tekstiilipesur SE 2 Spot on ideaalne abimees polsterduse ja tekstiili plekkide koheseks eemaldamiseks. SE 2 Spot eemaldab kiiresti mustuse ja lõhnad, eemaldades tõhusalt näiteks toidu- ja joogiplekid. Tänu oma kompaktsele disainile on tekstiilipesurit eriti lihtne kasutada ja see võtab kokkupanduna vähe ruumi. See tähendab, et see on kiiresti töövalmis, kui peate toime tulema ootamatu mustusega. Suur tööraadius, mille võimaldab 4,5-meetrine kaabel, võimaldab paindlikult puhastada kõikjal ruumis. Praktiline tarvikute hoidla seadmel endal tähendab, et kõik tarvikud on kiiresti käepärast ja kasutusvalmis. Sisaldab plekieemaldusharja, polstriotsikut ja pesuainet.