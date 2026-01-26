Tekstiili sügavpuhastus maksimaalse liikumisvabadusega: SE 3-18 Compact tekstiilipesur puhastab tekstiilpinnad põhjalikult ja jäägivabalt. Tänu kompaktsele disainile pole seade mitte ainult käepärane, vaid seda saab kasutada ka siis, kui läheduses pole pistikupesa, tänu Kärcheri 18 V akule (ei kuulu tarnekomplekti). See võimaldab auto sisemust puhastada vaid 12–24 minutiga. Nii eemaldate mustuse autoistmetelt, põrandamattidelt ja pakiruumilt ning aiamööblilt ja polstrist hetkega – täpselt sama võimsalt kui meie juhtmega tekstiilipesuritega. Pikk ja painduv imivoolik koos sisemise puhastusainevoolikuga tagab ka suure mugavuse ja paindlikkuse isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Isegi pärast puhastamist avaldab pihustiga väljatõmbepuhastus teile muljet oma hügieenilise loputusfunktsiooniga, mis eemaldab seadmelt ja voolikust mustuse ning hoiab ära bakterite ja lõhnade tekke. Täiesti kooskõlas motoga "puhas sõiduk, puhas puhastusseade".