Akuga teksiilipesur SE 3-18 Compact Battery akuta
Võimas tekstiilipesur avaldab teile muljet autosalongi mustuse sügavpuhastusega, tagab maksimaalse liikumisvabaduse tänu 18 V akule ja loputusfunktsioonile seadme puhastamiseks.
Tekstiili sügavpuhastus maksimaalse liikumisvabadusega: SE 3-18 Compact tekstiilipesur puhastab tekstiilpinnad põhjalikult ja jäägivabalt. Tänu kompaktsele disainile pole seade mitte ainult käepärane, vaid seda saab kasutada ka siis, kui läheduses pole pistikupesa, tänu Kärcheri 18 V akule (ei kuulu tarnekomplekti). See võimaldab auto sisemust puhastada vaid 12–24 minutiga. Nii eemaldate mustuse autoistmetelt, põrandamattidelt ja pakiruumilt ning aiamööblilt ja polstrist hetkega – täpselt sama võimsalt kui meie juhtmega tekstiilipesuritega. Pikk ja painduv imivoolik koos sisemise puhastusainevoolikuga tagab ka suure mugavuse ja paindlikkuse isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Isegi pärast puhastamist avaldab pihustiga väljatõmbepuhastus teile muljet oma hügieenilise loputusfunktsiooniga, mis eemaldab seadmelt ja voolikust mustuse ning hoiab ära bakterite ja lõhnade tekke. Täiesti kooskõlas motoga "puhas sõiduk, puhas puhastusseade".
Omadused ja tulu
Tõestatud Kärcheri tehnoloogia polstri ja prao-otsikutega optimaalsete puhastustulemuste saavutamiseksPuhastamine sügavale tekstiilpindade kiududeni. Lihtne ja kiire puhastamine tänu tõhusale pihustuspuhastusmeetodile. Madal jääkniiskus tekstiilpindade kiireks kuivamiseks.
18 V Kärcheri aku Vahetatav aku (ei kuulu standardvarustusse)Maksimaalne liikumisvabadus tänu toiteallikast sõltumatule tööle. Ühildub kõigi Kärcheri 18 V Battery Power aku platvormi seadmetega.
Hügieeniline loputusfunktsioonPärast puhastamist puhastatakse seadet loputusfunktsiooni abil. See eemaldab jääkmustuse ja väldib bakterite kogunemisest tulenevat ebameeldivat lõhna. Võimaldab puhta seadme kohest salvestamist.
Mugav 2-in-1 voolik
- Sisemine pihustusvoolik tagab suurepärase puhastamise mugavuse.
- Pikk painduv imemisvoolik mugavaks puhastamiseks, eriti raskesti ligipääsetavates ja kitsastes kohtades.
- Pöördliigendiga voolikul veelgi suurema liikumisvabaduse tagamiseks.
2 paagiga süsteem
- Puhtaveepaagi lihtne täitmine.
- Mugav määrdunud veepaagi eemaldamine ja tühjendamine ilma mustusega kokku puutumata.
Praktiline tarvikute ja voolikute hoiustamine
- Lihtne transportida vaid ühe käega – kõik kaasas olevad tarvikud ja vooliku saab paigutada otse seadmele.
- Kõik tarvikud on alati seadme küljes, nii et võite loota, et need on kasutuskohas olemas.
Kompaktne disain
- Paindlik, ka kitsastes või raskesti ligipääsetavates kohtades.
- Praktiline käepidemega seadme kiireks ja mugavaks transportimiseks.
Panipaik väikeste tarvikute jaoks
- Praktiline ajutiseks ladustamiseks puhastamise ajal.
- Ideaalne käsnade, lappide ja muude väikeste osade jaoks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Akutoitel seade
|Aku platvorm
|18 V akuplatvorm
|Nimisisendvõimsus (W)
|184
|Töölaius (mm)
|75
|Puhta vee paagi maht (l)
|1,7
|Musta vee paagi maht (l)
|2,9
|Pinge (V)
|18
|Aku tööaeg ühe laadimisega (min)
|u. 12 (2,5 Ah) / u. 24 (5,0 Ah)
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|3,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|5,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|414 x 225 x 261
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 1.9 m
- Pihustusotsik polstri puhastamiseks
- Prao-otsik pihustuspuhastuseks
- Pesuaine: Vaibapuhastusvahend RM 519, 100 ml
- Kaks-ühes mugavussüsteem integreeritud märgpuhastusvoolikuga
Seadmed
- Süsteemi puhastusfunktsioon
- Praktiline vooliku ja lisatarvikute hoidik
- Väikeste asjade hoiustamiskoht
Kasutusvaldkonnad
- Autoistmed
- Polsterdatud mööbel
- Polster
- Vaibad
