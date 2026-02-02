Sügavpuhastus kuni kiududeni ja kompaktne disain: SE 3 Compact tekstiilipesur on võimas, energiasäästlik ja jääkidevaba lahendus tekstiilpindade puhastamiseks. Tänu kompaktsele disainile pole seadet mitte ainult lihtne käsitseda, vaid seda saab ka kompaktselt hoiustada. Mustus eemaldatakse kiiresti ja tõhusalt pehmelt mööblilt, vaipadelt ja porimattidelt. Pikk ja painduv imivoolik koos sisseehitatud pesuainevoolikuga tagab suure mugavuse ja paindlikkuse isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Pikk kaabel tagab maksimaalse liikumisulatuse. Kuna seadmel on praktilised hoiustamisvõimalused, on kõik tarvikud alati käepärast. Kaks-ühes paagisüsteem tagab, et kasutajad ei pea mustusega kokku puutuma. Ja kui puhastamine on lõpetatud, avaldab pihustuspuhastus veelgi muljet oma hügieenilise süsteemipuhastusfunktsiooniga, et vältida bakterite ja lõhnade teket. Sisaldab polstri pihustiga väljatõmbeotsikut, pihusti eemaldamise pilu otsikut ja pesuainet.