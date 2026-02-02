Kiududeni ulatuv sügavpuhastus ja kompaktne disain: tekstiilipesur SE 3 Compact on võimas, energiatõhus ja jääkidevaba lahendus tekstiilpindade puhastamiseks. Tänu kompaktsele ehitusele on seadet mitte ainult lihtne käsitseda, vaid seda saab ka ruumisäästlikult hoiustada, tagades selle kiire valmisoleku põhjalikuks ja mugavaks süvapuhastuseks isegi ootamatu määrdumise korral. Mustus eemaldatakse kiiresti ja tõhusalt pehmelt mööblilt, vaipadelt ja porimattidelt. Pikk ja paindlik imivoolik koos integreeritud pesuaine voolikuga tagab suure mugavuse ja paindlikkuse isegi raskesti ligipääsetavates kohtades. Pikk kaabel tagab maksimaalse liikumisulatuse. Praktiliste hoiustamisvõimalustega seadmel on kõik tarvikud alati käepärast. 2-ühes paagisüsteem tagab, et kasutajad ei pea mustusega kokku puutuma. Kui puhastamine on lõpetatud, üllatab seade veelgi oma hügieenilise süsteemipuhastuse funktsiooniga, et vältida bakterite ja lõhnade teket. Komplektis on polstri pesuotsik, pesu-praootsik ja puhastusvahend.